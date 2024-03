El CEO de Nvidia multiplica por 25 su fortuna: la nueva era de millonarios de los que no has oído hablar

Apenas cinco años. Ese es el tiempo que ha necesitado Jen-Hsun Huang (conocido como Jensen Huang en EEUU) para elevar el valor de su fortuna en casi 25 veces. Y es que, según el análisis de su patrimonio que realizan los expertos de Bloomberg, el empresario de origen taiwanés y afincado en EEUU desde hace más de 45 años, ha sido capaz de sacar el mejor de los partidos al despegue en bolsa de Nvidia, la firma más alcista del S&P 500 en el último lustro.

Su fortuna es una de las que más se ha visto incrementada desde que comenzó el año. Por encima incluso de la que ostenta Mark Zuckerberg. Ahora, alcanza la cifra de los 78.000 millones de dólares -en algunos momentos del año ha llegado a superar los 80.000 millones-, lo que le sitúa ya entre los 20 empresarios más ricos del planeta. Esta escalada en el ranking de mayores fortunas del planeta le ha convertido en la punta de lanza de una nueva camada de empresarios que llaman a la puerta de la vieja guardia, la compuesta por los archiconocidos Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates o Warren Buffett.

En ella destaca Huang por su meteórico ascenso. No en vano, en marzo de 2019, su patrimonio apenas superaba los 3.000 millones de dólares al pagarse las acciones que poseía entonces de Nvidia a un 96% menos de lo que lo hacen ahora. En ese corto espacio de tiempo, ha logrado elevar su precio ofreciendo un crecimiento de sus ingresos solo a la altura de las mejores empresas.

De hecho, la Nvidia que el magnate taiwanés y sus cofundadores idearon en un Denny's (el típico restaurante norteamericano de comida estadounidense) ha cumplido más de 30 años y ha entrado a formar parte del selecto club de empresas que valen en bolsa más de un billón de dólares, las llamadas Siete Magníficas.

Un hito que ha tenido trascendencia no solo en el ámbito bursátil. También en el social. Y es que, si ante la conquista de los 100 dólares que lograron sus acciones en 2020, el empresario anunció que se haría un tatuaje, la gente ahora se pregunta cual será la propuesta de este año toda vez que su empresa ha logrado batir la barrera del billón de dólares por capitalización, algo que muy pocas firmas han conseguido a lo largo de la historia.

Michael Dell

No obstante, el caso de Huang no es único. Michael Dell, fundador y máximo dirigente de la empresa de ordenadores conocida por su apellido, es otro de los grandes millonarios que quieren asaltar las primeras posiciones del ranking de empresarios más ricos del planeta. En 2024 ha elevado su riqueza en más de 15.000 millones, lo que le ha permitido colocarse entre los 15 empresarios más ricos del planeta.

Este hito, no obstante, no es algo que pille de sorpresa al estadounidense, que fue el CEO más joven en aparecer en los rankings de Fortune 500. La clave de su riqueza está en su paquete accionarial en Dell Technologies, de la que tiene un 13%. El aumento del precio de sus acciones -superior al 225% en el último año y medio- ha favorecido el incremento calculado de su patrimonio. No es de extrañar si se tiene en cuenta que su empresa logró unas ganancias superiores a los 100.000 millones de dólares en el cómputo global del año 2024.

Una cifra que no hace sino justificar la ardua pelea que mantuvo por el control de la firma en 2013 con Carl Icahn, otro de los ilustres mil millonarios más famosos de las últimas décadas.

Autry Stephens

Por detrás de Dell, ha aparecido la sombra del fundador y propietario de Endeavor Energy Resources, Autry Stephens. Su fortuna se ha multiplicado por cuatro desde comienzo de año hasta rozar los 23.500 millones de dólares, tras vender por 26.000 millones en cash y acciones su empresa a Diamondback Energy.

Este empresario, criado en una granja de melones y cacahuetes de Texas, se vio obligado a vender casi todas sus plataformas petrolíferas por la crisis de 2008, pero ahora es uno de los magnates petroleros más ricos de Estados Unidos. De hecho, Texas ha declarado el 20 de enero como el Día de Autry Stephens en su honor.

No es para menos si se tiene en cuenta que el magnate posee derechos de extracción sobre 350.000 hectareas en la Cuenca Pérmica, el mayor campo de petróleo de EEUU, situado entre Texas y Nuevo México.

Eduardo Saverin

Saverin es el cofundador de Meta Platforms, la empresa detrás de Facebook, la red social más grande del mundo. La empresa con sede en Menlo Park, California, tiene más de 3.900 millones de usuarios mensuales y registró ingresos de 135.000 millones de dólares en 2023.

El empresario brasileño, que posee el 2% de la empresa, se ha convertido este año en la persona más rica de Brasil, de donde es originario aunque ha vivido en Singapur desde 2009. De hecho, renunció a la ciudadanía estadounidense en 2011 antes de la salida a bolsa de Facebook.

Tal y como recogen desde Bloomberg es la principal fuente del libro que inspiró la película La Red Social y sus publicaciones en inglés y portugués las siguen más de un millón de seguidores en Facebook.

Saverin, que se describe a sí mismo como una persona "extremadamente tímida y reservada", es la sexagésimo segunda persona más rica del planeta y aunque su fortuna está a más de 150.000 millones de la de Mark Zuckerberg, está entre los 20 empresarios que más han elevado su patrimonio en 2024.

Tadashi Yanai

Aunque su nombre no haya salido en los medios de comunicación de manera recurrente porque le gusta permanecer alejado de los focos informativos, Yanai es el presidente y mayor accionista de Fast Retailing, el minorista de ropa más grande de Asia y matriz de Uniqlo. El grupo con sede en Tokio tiene más de 2.300 tiendas y es uno de los grandes rivales de Inditex.

Su posición en la empresa, que ha generado beneficios superiores a los 20.000 millones de dólares en 2023, le ha permitido elevar su patrimonio a 47.000 millones de dólares y le ha situado como la persona más rica de Japón. Yanai, que posee dos campos de golf en la isla hawaiana de Maui, ha confesado que fue decisión suya mantener el nombre Uniqlo después de un error ortográfico (el nombre original era Uniclo) y reconoce haber entrado de incógnito en sus propias tiendas. Tiempo libre para hacerlo tiene, al haber reconocido que trabaja hasta las 4 de la tarde únicamente, algo inusual en la cultura laboral nipona, donde las horas extra suelen ser habituales.

Posee el 43% de las acciones de Fast Retailing directamente y a través de holdings, según la última memoria bursátil de la entidad, y ha conseguido expandir su negocio hasta cotas impensables cuando su padre inauguró la primera tienda en 1949, antes de que el naciera. Y es que Yanai cambió el nombre de la empresa de su padre, Ogori Shoji, a Fast Retailing en 1991.

Desde su casa en el centro de Tokio, en la que tiene un campo de minigolf, ha reconocido realizar visitas de incógnito (no anunciadas) a sus propias tiendas.