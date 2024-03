Monstserrat Parera (CNMV): el nuevo 'reporting' ESG europeo "afecta a 2.000 empresas en España"

Los estándares europeos de reporte de sostenibilidad "van a acabar impactando a más de 2.000 empresas en España", ha advertido este jueves Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); estos estándares, que "comenzarán progresivamente a adoptarse a partir del próximo año", afectarán en total a cerca de 50.000 empresas en el conjunto de la Unión Europea; de ahí, añadió, "que pongamos tanto énfasis en esta parte del reporting". Parera intervino en la mesa inaugural del evento anual de Finresp, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, una plataforma que aglutina a cinco patronales: AEB, CECA, Inverco (las gestoras), Unacc (cajas de ahorros) y Unespa (aseguradoras), que tuvo lugar en Madrid. que van a tener que reportar en base a esos nuevos estándares". Visite el portal especializado elEconomista ESG.

"Las grandes empresas o los bancos, que están acostumbrados a facilitar estos reportes, no tendrán tantos problemas, pero para empresas pequeñas y medianas es un reto, sin duda", advirtió Martínez Parera, para añadir que "por eso tenemos que hacer todo lo posible, cada uno desde nuestra posición, para ayudar en esa implementación".

En la misma mesa participó la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, quien animó a "todas las asociaciones, tanto las bancarias como el resto" a promover los certificados de calificación energética en los inmuebles, que aún son escasas: "Respecto a los riesgos de transición asociados al colateral de los préstamos garantizados con inmuebles -hablamos de unos 630.000 millones en el sistema-, las hipotecas pesan cerca del 84%; y de ese importe, un 64%, no dispone de certificado de calificación energética. Esto es una barbaridad", alertó. "Sí tenemos un conocimiento muy granular de dónde están situados los inmuebles, que es algo que ya estáis reportando al Banco de España; somos capaces de saber dónde está cada inmueble hipotecado. Ese es un buen punto de partida para ponernos de acuerdo entre las partes implicadas y ser capaces de llegar a un acuerdo", añadió Delgado.

La subgobernadora también recordó que desde el año pasado los bancos cotizados europeos ya publican de una manera más estructurada y estandarizada la información sobre sus riesgoambientales, sociales y de gobierno corporativo"; y que, tras analizar esa información, lo la conclusión "no fue positiva" para España, aunque otros países europeos se situaban en un nivel parecido. Ese primer reporte realizado en 2023 abarca "825.000 millones de euros de financiación en la economía española y las conclusiones son relativas a las 10 entidades más significativas, que suponen el 90% de los activos del sector. "Y, en relación a los riesgos de transición, el 80% de las exposiciones se destina a sectores calificados como altamente contaminantes", alertó Margarita Delgado.

En el marco de la misma mesa redonda -moderada por José María Méndez, presidente de Finresp y director general de CECA-, el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, indicó que de los 40.000 millones que gestionará de la adenda al plan de recuperación, 22.000 deben tener la etiqueta de verdes, de lucha contra el cambio climático.

El cierre del evento corrió a cargo de Paula Conthe, secretaria general del Tesoro y la Financiación Internacional, quien avanzó que "en las próximas semanas" se pondrá en consulta pública el Libro Verde de Finanzas Sostenibles, cuya creación fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de enero. El objetivo de este Libro Verde sería el de facilitar una implementación "más ágil" de la normativa sobre finanzas sostenibles, desarrollando un diálogo entre los diferentes actores implicados. Una de las medidas que propondrá este Libro Verde es la creación de un Consejo de Finanzas Sostenibles, un foro de colaboración público-privada.