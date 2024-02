Buenaventura (CNMV): "El minorista no puede pensar que ya no habrá riesgo en las criptos al estar reguladas"

Uno de los grandes retos del año para el supervisor del mercado de capitales español está en la implementación del Reglamento MiCA sobre criptoactivos, que se publicó en junio de 2023 y será aplicable desde diciembre de 2024. Esta norma regulará su emisión y a las entidades que ofrecen servicios relacionados con ellos, y unas de las grandes preocupaciones está en las consecuencias que ello pueda tener sobre el cliente minorista. "No debe producirse una confusión del inversor de que por estar reguladas [las criptos] ya no tienen riesgo. No es la misma regulación que la de los instrumentos financieros", señalaba este martes Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), durante la presentación del Plan de Actividades del supervisor para 2024.

"Queremos hacer una difusión activa de lo que significa MiCA para el inversor, porque aunque los criptoactivos van a estar regulados a partir de finales de año, seguirán siendo activos de alto riesgo y complejidad. Queremos evitar que se produzca una confusión de términos entre lo que significa un instrumento financiero y lo que es un criptoactivo, que no es un instrumento financiero", incide Buenaventura. El presidente de la CNMV ve necesario que se conozca qué protecciones y riesgos tienen respecto a un instrumento financiero, aunque en ambos casos se trate de activos regulados y admite que "eso va a requerir un esfuerzo de comunicación este año".

Pero la implantación de esta normativa requerirá más esfuerzos. El objetivo de la CNMV es ayudar también al sector a prepararse para ello, ya que antes las entidades no tenían por qué estar autorizadas. "Ahora tenemos un registro de entidades en el Banco de España a efectos de blanqueo de capitales, pero nos falta detectar quiénes tienen intención de solicitar una autorización, qué grado de preparación y conocimiento tienen, cómo están incorporadas en otras entidades…", en definitiva, quieren interactuar con el sector para anticipar el interés en la prestación de servicios de criptoactivos. Además, elaborarán "un manual sobre cómo solicitar una autorización como proveedor de criptos", de forma que las entidades puedan prepararse anticipando "cuellos de botella a inicios de 2025". Todo ello también provocará la modificación de la Circular 1/2022 relativa a la publicidad sobre estos activos.

Otros temas relacionados con la protección del inversor minoritario estarán en asegurar que en la comercialización de productos de renta fija "se advierte de forma clara de los riesgos asociados y del impacto de la inflación sobre la rentabilidad real. Se prestará atención a que se informe de los efectos de las variaciones de tipos o de las potenciales pérdidas que podrían producirse en caso de reembolsos anticipados antes del vencimiento". Y es que son uno de los productos más comercializados entre particulares.

Otro punto donde se pondrá el foco en los productos y servicios que promocionen características ambientales, sociales y de gobernanza (ASG, o ESG por sus siglas en inglés). Así, se seguirán persiguiendo posibles prácticas de blanqueo ecológico o greenwashing, aunque Buenaventura asegura que de momento no lo están percibiendo. El supervisor también hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas de intervención sobre contratos financieros por diferencias (CFD) adoptadas por la CNMV.

Ciberseguridad e IA

Otra de las normativas que se aproxima es la recogida en el Reglamento DORA sobre ciberseguridad, que será de aplicación desde el 17 de enero de 2025. Y desde la CNMV aseguran "también ocupará un lugar prioritario". En esta área comprobarán "la preparación de las infraestructuras de mercado críticas, tanto de negociación como de post-contratación, a los nuevos requisitos" y realizarán "recomendaciones y/o guías al sector para el cumplimiento".

Desde el organismo tampoco quieren quedarse fuera de la eclosión que está suponiendo la inteligencia artificial (IA). Por un lado, quieren estudiar "su uso en el ámbito de las finanzas y los desafíos que presenta para la supervisión y, en el contexto del sandbox, analizará casos de uso de la aplicación de la inteligencia artificial generativa en los servicios de inversión.

Salidas a bolsa

Una de las principales preocupaciones del mercado español está en la sequía de operaciones públicas de venta (OPV). Y respecto a esto, Buenaventura ha asegurado que "confía en que haya una reactivación de las salidas a bolsa", aunque prefiere ser cauto en cuanto al volumen.

El presidente de la CNMV considera que "no hay ninguna medida que por sí misma pueda solucionar el problema de las salidas a bolsa", aunque apunta directamente a dos causas principales que serían "la esencia" del problema. La primera está en los incentivos de las empresas para salir a bolsa y, la segunda, en la predisposición de los ciudadanos europeos de destinar sus ahorros a los mercados financieros. "Esa última es la gran causa de las diferencias con Estados Unidos", dice.

El análisis de Grifols

La CNMV aún no se ha pronunciado después de pedir información adicional a Grifols a raíz del informe que publicaba Gotham City con duras acusaciones sobre sus cuentas y la relación con el 'family office' Scranton. El supervisor ha ido requiriendo documentación desde el día 10 de enero. "Estamos analizando esos documentos, los hemos recibido hace muy pocos días y necesitamos aún algunas semanas más para complementar nuestro análisis", ha señalado Buenaventura. Respecto a la investigación sobre la conducta de Gotham City, ha explicado que primero es necesario concluir ese análisis sobre Grifols, aclarando también que están en contacto con las autoridades "homólogas en Estados Unidos".

Por otro lado, sobre el debate de si la CNMV debería volver a publicar las posiciones cortas más pequeñas de forma agregada (ahora solo se conocen las individuales superiores al 0,5%), Buenaventura ha indicado que han tenido "una discusión en el ámbito del consejo de ESMA" han recomendado "a la Comisión Europea que si revisa el reglamento europeo de posiciones cortas sería conveniente establecer una publicación agregada a escala armonizada". No obstante, el presidente de la CNMV reconocer que "la CE ha dicho que no está entre sus planes inmediatos hacer esa revisión".