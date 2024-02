Hernani (BME): "El mercado español no compite en igualdad de condiciones con Europa"

Javier Hernani (Bilbao, 1963) se considera una persona "optimista por naturaleza", pero el CEO de Bolsas y Mercados Españoles (BME) admite su preocupación por la caída de actividad en el mercado de capitales español. Reconocer los problemas es el primer paso para solucionarlos. Ese es el punto de partida del Libro Blanco que presentaba, apoyado por la industria, en el mes de enero en el Palacio de la Bolsa de Madrid. En este documento se plasma más de medio centenar de propuestas para frenar esta situación y ganar competitividad frente a otros mercados europeos. Hernani desgrana algunas de ellas y asegura que viajará a Bruselas con este Libro Blanco porque, al final, Europa también debe fortalecer su ecosistema frente a Estados Unidos, que es el gran competidor.

Del 1 al 10, ¿cómo cuantificaría su grado de preocupación por la sequía de salidas a bolsa y la pérdida de peso del mercado español?

La preocupación es alta. Pondría un 8. Los cambios en la regulación europea han incrementado la competencia de manera muy seria. En un entorno de competencia todas las medidas que hemos propuesto en el Libro Blanco son urgentes. El mercado español no está compitiendo en igualdad de condiciones con otros mercados europeos. Hemos estado aceptando que Dublín se llevara una parte de las emisiones de renta fija, y Luxemburgo igual. Ahora ha aparecido la competencia de Ámsterdam, que se ha convertido en una plaza que compite mucho con nosotros tras el impulso post Brexit. Es cierto que vendrán OPV [operaciones públicas de venta] este año. No es que el mercado esté en una gran crisis, pero es el momento de evitar que llegue a una situación de mayor gravedad.

"Hay un 'agujero' en Mifid que está provocando que haya una competencia desleal fuera del libro de órdenes"

¿Es optimista? ¿Confía en las salidas a bolsa que se esperan para este año?

Soy optimista por naturaleza. El 2024 sí va a ser un año de recuperación de las salidas a bolsa. El sentimiento general es que es buen momento para salir a bolsa y lo estamos viendo en compañías que lo están preparando y están avanzadas en sus procesos. En volúmenes tenemos el problema de la competencia desleal que supone la parte de trading que se está generando fuera de la transparencia de los libros de órdenes. Es una competencia absolutamente desleal que toma nuestros precios de referencia y los flujos de clientes y los casa internamente provocando una falta total de transparencia. Es volver al pasado, cuando no existían los libros electrónicos y los precios los fijaban los brókeres. Es un agujero en Mifid que se ha permitido en Europa. La normativa está haciendo que el mercado se esté deteriorando día a día, mientras se trata de fomentar e impulsar a los mercados financieros.

BME ha elaborado un Libro Blanco con propuestas para tratar de impulsar el mercado español. ¿Tiene también esperanzas en que el Gobierno recoja el guante?

Antes de publicarlo hicimos presentaciones privadas a un gran número de expertos y profesionales del sector. También a la CNMV, el Banco de España y el Tesoro. Hemos tenido una respuesta muy positiva. Poner en marcha la adopción de medidas es una voluntad más política que otra cosa porque con los reguladores, tanto nacionales (CNMV) como europeos (ESMA), coincidimos en muchas cuestiones tanto de diagnóstico como de soluciones. Por tanto, es el Gobierno y el poder legislativo quien debe de liderar la acción. Hay medidas que se podrían poner en marcha en el corto plazo; en los temas fiscales son en los que tenemos más resistencia.

Ese documento recoge 56 medidas, ¿cuáles de ellas ve más sencillas o con más opciones de implantar en el corto/medio plazo?

Realmente ninguna es compleja. Y todas son urgentes. Lo que más importa es hacer algo para detener el proceso de deterioro o pérdida de interés de los flujos de capital por nuestros productos y mercados. Muchas de las medidas fiscales consistentes en eliminación de retenciones ya están analizadas y sería ponerse de acuerdo con el Gobierno y la Agencia Tributaria. Algunas de las medidas que proponemos orientadas a rebajar los requisitos y condiciones para el acceso al mercado ya las está implementando CNMV tras la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y desde Europa el paquete regulatorio Listing Act va a traer más avances en este terreno. Las que hacen referencia a conseguir que las emisiones de deuda corporativa de empresas españolas sean más utilizadas y se realicen en España van en la línea de otras que ya se han tomado, aunque los datos indican que son insuficientes y tenemos que hacer más en este terreno.

Hay otras muchas medidas, especialmente en el ámbito de la incorporación de pymes a los mercados y favorecer su liquidez, que durante años se han trabajado y solo sería cuestión de llegar a un acuerdo con el Gobierno para ver la mejor manera de implementarlas. Lo mismo pasa con la posibilidad de las IICs de utilizar el préstamo de valores, que solo requiere un desarrollo reglamentario que lleva pendiente cerca de 15 años. La eliminación de controles públicos, excesivos o innecesarios, a la participación de inversores extranjeros en empresas cotizadas es casi cuestión de no prorrogar el Real Decreto que los sustenta. Y, por supuesto, una que cuesta relativamente poco es suprimir el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Siguen insistiendo con el ITF. ¿Ve posible que se elimine o acabe implantándose uno común en la UE?

Es y será una reclamación permanente dado el impacto negativo que está generando. Nuestra posición es muy clara. Eliminarlo tendría un efecto muy positivo sobre la demanda de acciones de las principales empresas cotizadas españolas desde grandes fondos y gestoras. Esta tasa apenas recaudó 195 millones de euros en 2022 (aún no se han hecho públicos los datos de 2023), muy lejos de los 900 millones que se esperaba percibir cuando se impuso. Ya habíamos visto lo que pasa en otros países. Es un impuesto de muy difícil control, que jamás pondrán países como Estados Unidos. Pedimos que no sea un impuesto español, que al menos se armonice en Europa. Aunque si se decidiera tener en Europa no hay que olvidar la competencia de Estados Unidos. Esta medida va a ser mucho más dura de pelear que otras.

"Hay una narrativa de que se valora más a una compañía por salir a cotizar en Estados Unidos, pero es una absoluta mentira"

Estados Unidos y su mercado financiero siempre ha sido una competencia para el resto del mundo, pero cada vez más empresas españolas y europeas acuden allí a buscar financiación e inversores.

Más allá del caso Ferrovial, lo que está pasando en Europa es mucho más grave. Hay empresas que directamente están estrenándose en bolsa en Estados Unidos. Yo me voy a ir con este Libro Blanco a Bruselas, a la Comisión. Voy a proponer realizar uno conjunto en Europa, porque Estados Unidos es el gran competidor. Hay una narrativa de que se valora más a una compañía por salir a cotizar allí. Es una absoluta mentira. Otra cosa es que sea positivo para una empresa extender su negocio, pero no el hecho de cotizar fuera. La cotización en Estados Unidos no te da de ninguna manera acceso a mejores valoraciones. Igual el primer día sí, pero luego compites con muchas empresas enormes y el resto de tu vida en bolsa es muy distinta y muchas van cayendo en el olvido.

¿Qué más hace falta para animar a las pymes españolas o empresas familiares a cotizar? ¿Cómo puede impulsarse BME Growth?

Le hemos dado mucho peso al bloque de medidas de simplificar y agilizar los procesos de admisión a cotización. No solo a BME Growth, aunque en este mercado es más sencillo. Los emisores se quejan de que la carga de una salida a bolsa es muy elevada. Lo que pedimos es que en el paso de empresas de BME Growth al mercado principal haya un proceso simplificado, que no se tenga que empezar de cero al contar ya con una trayectoria como cotizada. También que no haya una regla de saltar de uno a otro mercado, que lo hagan si quieren por un proceso natural ya que en otros sitios no existe. El cotizar en mercado tiene un valor que no se le está dando, en términos de transparencia y en beneficio para el país. Hay que facilitar las cosas a las empresas.

¿Qué medidas de las que plantean serían positivas de alguna forma para el inversor minoritario?

Favorecer la participación de los pequeños inversores en los mercados de capitales es un objetivo permanente e histórico de las bolsas como infraestructuras críticas de mercado. Ahora desde Europa se ha lanzado un paquete regulatorio para impulsar la participación de los inversores minoristas en los mercados y favorecer su permanencia a largo plazo. Un ejemplo concreto, y la medida más ambiciosa que proponemos, es la creación de una cuenta inversión o fondo paraguas individual que permita invertir en una variedad de productos financieros determinados sin que haya peaje fiscal cuando se deshacen posiciones de uno y se reinvierten las cantidades en otro de los productos autorizados.

¿Cuáles serán los siguientes pasos tras publicar el Libro?

Pensamos ser proactivos con mesas de seguimiento. Tenemos un germen de una treintena de entidades que nos han permitido hacer este Libro Blanco, sobre esta base tenemos pensado dar entrada a más stakeholders. El modo de funcionamiento sería mesas especializadas por temas o bloques de temas, para pensar en estrategias para que algunas medidas se implanten. El mercado de capitales tiene mucho que ofrecer a los emisores de aquí. Hay una cercanía y una gran capacidad de análisis.

España, único país sin préstamo de valores

España es el único de los principales mercados europeos que no permite a las gestoras, y en general a las instituciones de inversión colectiva (IIC), realizar la operativa de préstamo de valores a cambio de percibir un interés (salvo en circunstancias muy, muy limitadas). Es una práctica habitual que realizan en países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda, Suecia, Reino Unido… Aquí no es "ilegal", pero necesita un desarrollo reglamentario. Parece haberse quedado en un cajón a pesar de que la industria lleva años reclamándolo.

"Se ha quedado atascado. El paso lo tiene que dar el Gobierno. Es un tema que se podría poner en marcha en el corto plazo", expone Javier Hernani, CEO de BME. Es uno de los temas del Libro Blanco en los que no se han encontrado reticencias por ningún lado. "Está visto por todo el mundo y no hemos visto oposición por ninguna parte. Es evidente que bien instrumentado podría darles a las IIC españolas una fuente adicional de ingresos con un riesgo controladísimo. Este es un tema que nos está quitando liquidez, porque el inversor institucional español es muy pequeño y reforzarlo ayuda a que inviertan más en equity español", explica. "En 2018 se hicieron declaraciones públicas desde miembros del Gobierno de turno que afirmaban que ya se iba a hacer el desarrollo regulatorio necesario para permitir esta operativa en las IICs. Pero como ya había ocurrido 10 años antes, todo quedó en nada, hasta hoy".

En el Libro Blanco se recuerda que el regulador europeo (ESMA) destacó en un informe de 2022 que el préstamo de valores es precisamente unas de las "técnicas de gestión eficiente de carteras más comunes utilizadas por los gestores de fondos UCITS".

Un 'fondo paraguas' para ayudar al ahorro

Una de las medidas más ambiciosas que recoge el Libro Blanco es precisamente una que afecta de lleno a los inversores particulares. Se trata de la creación de una "cuenta inversión" o "fondo paraguas" que permita traspasos entre activos sin tener que tributar de inmediato por ello. Ya existe en países como Suecia o Estados Unidos. "Sería un producto de inversión individual en forma de cuenta o fondo que incluso la industria bancaria podría gestionar. Se analizaría qué productos podrían entrar, nos parece que cuanto más amplia sea mejor, aunque pueda haber restricciones técnicas en algunos productos. Pero la idea sería que hubiera un sistema fiscal parecido al que hay para los fondos, que se pudiese intercambiar el dinero entre productos sin aplicar una fiscalidad, sino que se diferiría", desarrolla Hernani. El abanico de productos "podría incluir depósitos, inversión directa en renta variable o renta fija, incluso en fondos, en cotizados de otro tipo…", sugiere.

Desde una óptica más amplia, hay propuestas que persiguen que las familias españolas diversifiquen su ahorro. "Pedimos es que se facilite la conversión de ahorro inmobiliario a financiero de forma que no haya hachazo fiscal en el momento de cambio. De lo que se trata es de que haya un volumen financiero de cara al futuro. El debate final es la fiscalidad del ahorro", indica.

"Las familias españolas ahorran mucho y generalmente lo hacen bien. Pero por razones históricas y de modelo social la gran mayoría de ese ahorro está materializado en bienes raíces, mayoritariamente inmuebles, en una proporción bastante más elevada que la media europea. El reto demográfico actual requiere acciones concretas que permitan monetizar esos ahorros en el tiempo y, a la vez, favorecer un aumento de la proporción de ahorro financiero de las familias", defiende el CEO de BME.

Eliminar retenciones e igualar los ETFs

Algunas medidas del Libro Blanco abordan de lleno otras cuestiones fiscales. Aunque Hernani reconoce que son en las propuestas fiscales donde encuentran más resistencia por parte del Gobierno, confía en que "algunas deberían tener menos, como por ejemplo los impuestos de retención sobre ETP [producto negociado en bolsa], productos estructurados…". "No hay nadie que emita aquí y no lo hacen porque hay retención. Es el círculo vicioso perfecto. Sería sencillo por parte de Hacienda probar a quitar la retención y ver si se desarrolla este mercado en España en un momento de mucha gestión pasiva. Hay veces que por las características del producto el impuesto puede producirse al realizarse la transacción, pero en activos que se negocian en mercados o plataformas multilaterales como las bolsas practicar retenciones a cuenta daña tanto su liquidez que lo hace inviable para estar en mercado", argumenta.

Otro tema importante es la fiscalidad de los ETFs [fondo cotizado]. En este sentido, el Libro Blanco recuerda que "a pesar de ser fondos de inversión" no logran del "tratamiento fiscal incentivador" del diferimiento de las plusvalías obtenidas cuando se reinvierten en otro fondo. La práctica demuestra que esto "resta competitividad a los ETFs frente a otros fondos de inversión tradicionales, por lo que debería plantearse un cambio normativo para igualarlos".

Hernani recalca un mensaje: "Es muy importante que se entienda que no hay evasión fiscal en la bolsa. No la hay", dice tajante. "En bolsa toda operación está identificada. Es el sector más transparente fiscalmente hablando de todo el país. Y no se le da valor a esto", lamenta.