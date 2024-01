La CNMV investiga la conducta de Gotham y seguirá revisando las cuentas de Grifols

Grifols ya ha remitido toda la documentación requirida por la CNMV. En un primer comunicado, el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura explica que no observa, a priori, irregularidades en las cuentas presentadas por la farmacéutica, si bien revisará las fondo. Además, señala que analizará la conducta de Gotham, que emitió el informe con acusaciones graves para sacar un beneficio económico.

La CNMV explica en un comunicado que investiga si la forma de actuar de la casa de analistas se ajusta al derecho europeo. "Estamos analizando la conducta de Gotham en cuanto al contenido de su informe, el modo en que fue difundido y las operaciones de mercado conexas. El objeto es determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de información engañosa. Dicho análisis deberá nutrirse, necesariamente, de la conclusión de la revisión de la información financiera de Grifols", aseguran.

Y es que la otra misión que está llevando a cabo el regulador español es averiguar si Grifols mintió en sus cuentas no si por el contrario están bien realizadas. En un primer avance, la CNMV respalda a la farmacéutica, si bien continúa recabando información. "Del proceso de revisión de la información financiera de Grifols podría resultar, en su caso, la ausencia de alguna información o la incorrección de algún dato o magnitud de la información financiera. Dependiendo de ello, podría derivarse la necesidad de realizar aclaraciones, complementos, desgloses o incluso corrección de la información publicada por Grifols. No es posible, obviamente, anticipar dichas conclusiones ni las actuaciones correspondientes en la fase actual, ni tampoco hay evidencias a día de hoy, con la información pública disponible, de que la información publicada y auditada de Grifols no sea conforme con la normativa", resalta el regulador.

Con todo, la CNMV avanza que el proceso de análisis que ha comenzado no será breve, por lo que la sombra de la sospecha vertida por Gotham aún se alargará. "Como ocurre en este tipo de procesos, dicho análisis puede requerir que se recaben informaciones aclaratorias o complementarias y, dada la complejidad de las cuestiones sobre las que versa, puede demorarse unas semanas sin poder determinar una fecha concreta para su conclusión", dicen.

Por último, el regulador se defiende sobre su actuación a lo largo de estas dos semanas, desde que el pasado 9 de enero se diese a conocer el informe. "En cuanto a las posiciones cortas, la CNMV viene monitorizando de forma estrecha las posiciones sobre Grifols. En términos agregados y comparados con el conjunto de cotizadas españolas, estas no presentan valores elevados y no han determinado la evolución fundamental del precio del valor. Adicionalmente, no se dan las condiciones que marca el Reglamento europeo sobre ventas en corto (Reglamento UE 236/2012) en cuanto a limitación o prohibición de posiciones cortas para una medida de ese tenor", aseveran.

La compañía de hemoderivados cotiza, tras la publicación del comunicado de la CNMV, a 9,02 euros por acción, lo que implica una subida del 2,3%.