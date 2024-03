España se consolida como tercer país con más analistas CESGA, al alcanzar los 857

El número de analistas expertos en ESG (acrónimo que alude a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) sigue aumentando: en particular, la cifra de CESGAs (acrónimo de Certified ESG Analysts) creció un 11% en España entre marzo y diciembre de 2023. El dato pasó desde los 774 expertos hasta los 857, de acuerdo con los datos recabados por la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), federación que otorga esta certificación internacional. Esto consolida a este país como el tercero con más CESGAs. Todas las noticias sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.

El viernes 15 de marzo es la fecha del próximo examen (hay cuatro convocatorias anuales, en marzo, junio, septiembre y diciembre), que da el pase para obtener esta certificación. La prueba se celebra el mismo día en todos los países. En España, la pata española de EFFAS, el Instituto Español de Analistas, ofrece en exclusiva esta certificación. Lola Solana (IEA): "Hemos reducido los valores huérfanos de análisis al 11%.

¿Cómo es el examen?

El examen Cesga tiene una duración de dos horas y media. Consta de una parte teórica, tipo test, y de un caso práctico. Puede realizarse bien presencialmente en las instalaciones de la Escuela FEF en Madrid, o bien online, desde casa. El precio asciende a unos 1.500 euros en su versión más básica y a 1.900 euros para una versión que incluye 16 horas de formación de cara al examen, con acceso al profesorado (estas clases también pueden ser tanto presenciales como en streaming).

Si nos fijamos en la distribución geográfica de este título, Hong Kong es el país del mundo con más analistas con esta acreditación, con cerca de 1.400 titulados, en gran parte gracias a un acuerdo con la Universidad de Hong Kong. En segundo lugar se sitúa Alemania, con 876, seguida de España, con sus 857. Francia cuenta con 610, Suiza con 524 y Suecia con 257.

A cierre de 2023, el número de CESGAs a nivel mundial ascendía a 6.040, procedentes de 106 países, y el 65% de estos profesionales son europeos. La previsión de EFFAS es que a finales de 2024 se supere el umbral de los 7.500 profesionales, un 24% más.

La mayor parte de estos analistas son gestores de fondos (16%), gestores de carteras (14%), asesores financieros (11%), analistas financieros o de carteras (7%), o personas dedicadas a la investigación, a la gestión de riesgos o al análisis ESG (cada una de estas áreas aglutina a un 6% de los titulados).

Más allá del dominio de los países europeos, que, como se ha señalado, aglutinan el 65% de estos títulos, los años 2018 y 2023 se ha producido un rápido aumento del porcentaje de CESGAs que proceden de Asia, un continente del que radica ya un 27% de los titulados. Aparte del dominio de Hong Kong, China cuenta con 134 de estos analistas, y Singapur 124. También está creciendo esta certificación en América, aunque a otro ritmo: un 3% de estos expertos son norteamericanos (112 de Estados Unidos), otro 1% sudamericanos, y un 0,2% proceden de Centroamérica y el Caribe.

El Cesga es uno de los títulos más solicitados en lo que respecta a las finanzas sostenibles, pero no el único. CFA Institute (asociación global de profesionales de la inversión) cuenta con su Certificate in ESG Investing.