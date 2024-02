Lola Solana (IEA): "Hemos reducido los valores huérfanos de análisis al 11%, frente al 35% de Europa

Odia los acrónimos, de ahí que el antes llamado Instituto Español de Analistas Financieros -que todo el mundo conocía como IEAF- se llame ahora, sencillamente, Instituto Español de Analistas. El cambio de nombre y de imagen era una de las prioridades de Lola Solana cuando, hace año y medio, empezó como presidenta de esta asociación sectorial. Solana es una de las gestoras españolas de referencia, la más relevante en lo que respecta a las pequeñas cotizadas (está al frente del exitoso Santander Small Caps). Madrileña, descendiente de catalanes y andaluces, y madre de tres hijos, se sentó con elEconomista.es para hacer balance de estos 18 meses de mandato.

¿Qué logros destacaría de esta primera etapa como presidenta?

Si tuviera que elegir una palabra para definir este periodo, sería "apasionante". Lo primero que hicimos fue cambiar el nombre y la imagen corporativa del Instituto, eligiendo como logo una brújula, que nos marca el norte hacia nuevos caminos. Por otro lado, en mi mandato hemos duplicado el número de patronos, que estaba muy estancado; el año pasado captamos 8, y en este arranque de año otros 4. Por otro lado, hemos conseguido incrementar el número de socios. Estamos en torno a 1.400; el año pasado conseguimos 120, este año otros 130 nuevos asociados. Y las mujeres han pasado de representar un 17% a un 32% del total. Los socios que están entrando son mujeres y jóvenes.

"Lighthouse ya cubre 33 pequeñas compañías, y el año que viene superaremos las 40"

¿Cómo se consigue eso en tan poco tiempo?

Somos más activos en redes sociales como LinkedIn o Instagram. No teníamos Instagram, y si queríamos atraer a los jóvenes talentos teníamos que estar ahí. Por otro lado, organizamos muchos eventos, 45 de media cada año, a los que invitamos tanto a nuestros socios como a quienes quieren serlo.

Una de las 'patas' del Instituto es Lighthouse, el servicio de análisis gratuito para pequeñas cotizadas. ¿A cuántas cubre?

Actualmente, a 33 compañías, y el año que viene superaremos las 40. La tasa de orfandad [empresas no cubiertas por los analistas financieros, huérfanas de análisis] media en Europa es del 35%. En España ahora mismo es del 21%, si no tenemos en cuenta a Lighthouse. Y si contamos a Lighthouse, es sólo de un 11% en el Mercado Continuo español. Gracias a la labor de Lighthouse, esa orfandad se ha reducido a la mitad. Ten en cuenta que en el mundo hay 10.500 compañías de 5.000 millones de capitalización sin cobertura. Que en España las tengamos todas cubiertas gracias a Lighthouse quiere decir que, si uno quiere saber qué hace una compañía, puede. No damos valoración, no facilitamos un precio objetivo, pero la orfandad se ha reducido a la mitad gracias a este servicio.

Ustedes ofrecen, aunque sin dar una recomendación, ese seguimiento. Pero ¿qué tiene que cambiar para que existan más fondos que inviertan en BME Growth?

Lo primero que necesitamos son más empresas de calidad que coticen en el mercado español. Muchas no quieren. Deberían dejar atrás el miedo a perder parte del control de la compañía al salir a bolsa, en aras de crear una multinacional que impacte. Cuando sea así, habrá más fondos y más capital.

"Lloraba cuando dejaba a mi hija en la guardería a las 8 de la mañana, sabiendo que no iba poder recogerla hasta las 7 de la tarde. Actualmente, el teletrabajo es de gran ayuda en la maternidad".

Hemos vivido un 'boom' de la inversión sostenible, pero parece haberse estancado en España. En 2023, el patrimonio en este tipo de fondos supuso el 34%, igual que en 2022, según Inverco. ¿Qué recorrido les augura?

No se puede olvidar que en marzo de 2021 teníamos 28.300 millones de euros en fondos ESG [los que siguen criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo] y a cierre de 2023 eran 118.250 millones, ese 34% al que te refieres. En menos de dos años, han crecido en 90.000 millones. Es cierto que en 2023 su avance fue menor, en primer lugar por la guerra. La gente ha visto que las petroleras todavía pueden ser rentables, y ahí se ha dado un paso atrás. A esto se suma toda la normativa exigida por los reguladores. Pero creo que nos falta otra pata. Nos hemos focalizado mucho en la E de ESG, el medio ambiente. Cuando tengamos una taxonomía para la G [gobernanza] y la S [temas sociales], seremos más transparentes y homógeneos. Todo esto tiene que estar más regulado. Todo el mundo debería publicar la brecha salarial, ¿cómo vamos a ser justos en las remuneraciones si no conocemos ni siquiera la brecha salarial? También en el tema de protección en los centros de trabajo. Una vez que estas cuestiones se regulen, veremos una nueva ola de fondos ESG. Acabarán siendo el 100%.

Una pregunta personal. ¿Cómo ha sido su experiencia de abrirse paso desde los años 90 en un mundo tan masculino como es el financiero?

Pues… no ha sido fácil. Cuando empezamos nuestra carrera profesional, hombres y mujeres estamos muy igualados; somos "jóvenes promesas". Pero llega un momento en que te enamoras, te casas y tienes hijos. A mí ese momento, el de la maternidad, me llegó a principios de los noventa, cuando en España estaba muy vigente la cultura del presentismo. Yo lloraba cuando dejaba a mi hija en la guardería a las 8 de la mañana, sabiendo que no iba poder recogerla hasta las 7 de la tarde. Me entraba un gran remordimiento de conciencia. Después tuve dos hijos más. Tenía la necesidad y las ganas de trabajar. Entonces no existían las políticas de conciliación actuales, y si te ibas un poco antes porque querías llegar un poco más temprano a la guardería, te hacían una mala evaluación. No, en esa época tenías que estar. A mí me resultaba muy duro. He visto a muchas mujeres renunciar, a mucho talento quedarse por el camino. En mi caso, la gran oportunidad me la dieron las pequeñas cotizadas: en determinado momento gestioné un fondo de small caps que nadie quería, porque estábamos en plena crisis financiera de 2008. Me propuse convertir ese fondo en el mejor, y lo conseguí. [...] Creo que actualmente las mujeres lo tienen mucho más fácil gracias a las políticas de conciliación. Y el teletrabajo ayuda mucho. Puedes trabajar intensamente, pero tienes una hora para darles a tus hijos esos besos y abrazos que necesitan.