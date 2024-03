El Ibex 35 llega al ecuador de la semana con las esperanzas alcistas renovadas. Sobre todo, después de que ayer fuera capaz de registrar tímidos ascensos mientras en Europa se imponían los números rojos.

Un movimiento inusual, dada la tendencia de las últimas semanas, que favorece que el índice español haya empezado a cerrar la brecha que ha abierto este año con respecto al resto de índices continentales. Y es que está situación descompensada es algo que en ocasiones es aprovechado por los gestores para invertir buscando el cierre de ese diferencial.

"De momento, mientras no superemos el techo de la consolidación en los 10.300 puntos no podré descartar que esta consolidación pueda ser más amplia y duradera y de ahí que me muestre reticente a la hora de recomendar comprar de nuevo bolsa española sin que antes se alcance al menos la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader quien asegura que esta directriz discurre ahora por los 9.570 puntos, que coincide además con el nivel de soporte que corresponde según la teoría de velas japonesa al 50% de la gran vela blanca de noviembre pasado

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

En Europa el control sigue claramente en manos de los toros y "nos hace pensar que, a medio plazo, el índice europeo está en disposición de ir a la búsqueda de los altos históricos del año 2000 (sin efecto dividendos descontado) en torno a los 5.522 puntos", explica Cabrero. Y es que, la ruptura en enero del techo de Lehman Brothers ya advertía de que un contexto alcista era el más probable y el cierre mensual de febrero ha reforzado y despejado cualquier tipo de duda.

Para que haya a corto plazo evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 cierre el hueco que abrió al alza desde los 4.473 puntos, que también podríamos llamarlo como el hueco de Nvidia, que en estos momentos está a un 2,50%.

"Solamente si eso sucede es probable que comience un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas, pero mientras ese hueco siga abierto la tendencia alcista se mantendrá intacta y con ella las posibilidades de seguir viendo más alzas a corto", sentencia el experto.

Pendientes de las 'ruedas de prensa'

En el ecuador de la semana, todas las miradas estarán puestas en las conferencias de prensa que hoy tendrán lugar tanto en China, como en EEUU. En el país oriental se producirá después de conocer en la reunión de política de China los anuncios oficiales que anunciaban un ambicioso objetivo de crecimiento del 5%. Al otro lado del Atlántico, por su parte, los ojos estarán centrados en el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Mientras tanto, los ascensos han predominado a lo largo de la jornada asiática, donde la mayoría de selectivos cotizaron en verde impulsadas por la presentación de las cifras anuales de gigantes como JD.com y por el avance de las tecnológicas como Alibaba y Tencent, que llevaron al Hang Seng de Hong Kong a recuperarse de las abultadas pérdidas registradas ayer.