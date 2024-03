El 'retraso' del Ibex 35 es su principal atractivo

El proceso consolidativo que atañe al Ibex 35 durante las últimas semanas ha impedido al selectivo español aprovechar el buen momento que presentan el resto de bolsas mundiales y le ha condenado a coquetear con el importante soporte psicólogico que encuentra en la zona de los 10.000 puntos.

"Si quieren buscar algún argumento positivo de cara a confiar en subidas a corto, este sería el retraso respecto al resto de índices, algo que en ocasiones es aprovechado por los gestores para invertir buscando el cierre de ese diferencial. La esperanza es lo último que se pierde", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

"De momento, mientras no superemos el techo de la consolidación en los 10.300 puntos no podré descartar que esta consolidación pueda ser más amplia y duradera y de ahí que me muestre reticente a la hora de recomendar comprar de nuevo bolsa española sin que antes se alcance al menos la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023, que les muestro en el chart", especifica el experto, quien señala que esta directriz discurre ahora por los 9.570 puntos, que coincide además con el nivel de soporte que corresponde según la teoría de velas japonesa, al 50% de la gran vela blanca de noviembre pasado.

La 'línea' qué separa la euforia del miedo en Europa

En Europa el control sigue claramente en manos de los toros, que mantienen a corto plazo el objetivo de alcanzar los 5.000 puntos. Ese es uno de los niveles a vigilar más de cerca en el caso del EuroStoxx 50, así como la búsqueda de los altos históricos del año 2000 (sin efecto dividendos descontado) en torno a los 5.522 puntos.

Por abajo, para que haya a corto plazo evidencias técnicas que planteen la posibilidad de haber visto un techo temporal en las subidas, "lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 cierre el hueco que abrió al alza desde los 4.473 puntos, que también podríamos llamarlo como el hueco de Nvidia", señala Cabrero, "solamente si eso sucede es probable que comience un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas".

Por tanto, a juicio del estratega de Ecotrader, mientras ese hueco siga abierto (hasta el que hay una distancia del 2,75%), la tendencia alcista se mantendrá intacta y con ella las posibilidades de seguir viendo más alzas a corto.

Pendientes del nuevo récord del Nikkei

En el más inmediato corto plazo, las bolsas de Europa y EEUU parecen condenadas a dar continuidad a las idas y venidas que se han visto en Asia, donde el Nikkei ha sido uno de los grandes protagonistas del día. No sólo por saber sacar el máximo partido a la tendencia alcista de las tecnológicas, que han sido quienes en las últimas horas han comandado a los alcistas, sino por lograr batir otra barrera histórica que nunca antes había conseguido: superar los 40.000 puntos.

Todo ello a la espera de conocer en China las conclusiones que se desprendan de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), máximo órgano consultivo político de China, que inicia su sesión anual el 4 de marzo en Pekín y de la Asamblea Popular (APN), el 5 de marzo, dos sesiones que fijarán las proyecciones de crecimiento del PIB en la segunda economía más importante del mundo y sus objetivos fiscales.