Este pasado verano, una noticia inesperada irrumpió en el mundo de la energía. El Gobierno de un pequeño país de Europa aseguraba haber encontrado un gran yacimiento de petróleo que, además, contenía un crudo de una calidad muy similar al de Arabia Saudí (dulce, ligero y fácil de refinar). Los protagonistas de esta historia son, precisamente, Albania y su Gobierno, que anunció a bombo y platillo este hallazgo, y Shell, la petrolera que está realizando las prospecciones y que, por ahora, se muestra mucho más cauta y circunspecta a la hora de valorar el acontecimiento.

En un martes de finales de agosto, el Gobierno de Albania, un Estado situado en la península de los balcanes y bañado por el Mediterráneo, anunció el hallazgo de un importante yacimiento de gas y petróleo en el sur del país por parte de la multinacional energética Shell. "El importante descubrimiento en Shpirag a 6,1 kilómetros de profundidad de petróleo, supone la gran promesa de la extracción de una riqueza considerable para Albania y los albaneses", aseguró en su cuenta de Facebook el primer ministro albanés, Edi Rama.

Rama llegó a afirmar que el yacimiento recién descubierto contenía un petróleo de la más alta calidad y similar al crudo premium de Arabia Saudí, según había comprobado un laboratorio holandés. Algo totalmente inesperado, puesto que el petróleo extraído en Albania, hasta la fecha, era de muy poca calidad. "Es de la más alta calidad del mundo, súper ligero". Estas declaraciones fueron confirmadas por un experto local del sector petrolero.

Stavri Dhima, consultor e investigador de materias primas independiente, aseguró a varios medios locales, que este yacimiento podría generar millones de barriles de petróleo, superando con creces las expectativas. "Se ha confirmado mediante mediciones que tenemos una importante capa petrolífera, con petróleo de buena calidad, de hasta 38 grados API (es una medida de densidad), ligero y comparable al de Arabia Saudí", insistía también este experto.

Similar al crudo de Italia

"El campo del Valle del Agri (en Italia y con ciertas similitudes a este de Albania) produce hasta 85.000 barriles de petróleo por día, mientras que aquí se espera que produzca hasta 100.000 barriles de petróleo", aseguraba Dhima. Las cantidades son bastante grandes para un país como Albania, que tiene una población de 2,8 millones de habitantes y con una de las rentas per cápita más bajas de Europa.

Este experto asegura que sería muy ventajoso procesar todo el petróleo en el país, "aprovechando que la demanda interna no es tan grande, así la principal oportunidad está en la exportación", añadió el experto. En los balcanes, países como Grecia, tienen una gran capacidad de refino de crudo que genera pingües beneficios para el sector público y privado. Se ha producido otro descubrimiento reciente y relativamente cerca (en Rumanía), aunque de mucho menor calado.

Las dudas y el misterio del petróleo

Sin embargo, pronto comenzaron a surgir algunas dudas. El propio primer ministro admitió que el descubrimiento se había realizado en un lugar muy profundo, lo que podría dificultar la extracción y comercialización de ese crudo. Además, frente al entusiasmo inicial del Gobierno de Albania, Shell se mantuvo relativamente en silencio, sin hacer declaraciones sobre la calidad o la cantidad de petróleo hallado en Shpirag. Las pruebas definitivas se iban a realizar en octubre, pero aún no hay noticias.

Este tipo de descubrimientos suelen ganar enteros en lo que se refiere a comerciabilidad a medida que el petróleo sube de precio. Yacimientos de petróleo que hace 20 años no era rentable extraer, hoy se están aprovechando porque el precio del petróleo es más elevado, pero sobre todo porque la tecnología ha avanzado con gran intensidad, reduciendo costes y permitiendo llegar al as perforadores y la maquinaría de la industria donde antes no se llegaba con seguridad. En la actualidad, el petróleo cotiza en la zona de los 82 dólares.

Fuentes de Shell han confirmado a elEconomista.es que se están realizando determinadas pruebas y test para realizar una valoración final certera, más allá de las declaraciones del primer ministro de Albania. Las actividades de evaluación y las pruebas se están concentrando ahora en el pozo Shpirag 5. Cualquier decisión de inversión dependerá de los resultados del programa de exploración y otros factores.

El problema radica en la gran profundidad a la que se encuentra el crudo. Según el Gobierno de Albania, Shell está probando si hay suficiente volumen para justificar la inversión. "Estamos hablando de ingresos que cambiarían el poder económico de Albania. Pero en este momento es un hermoso sueño porque no podemos decir con seguridad si podremos comercializar el petróleo albanés o no", afirmó Rama días después del hallazgo.

Aunque se lleva hablando muchos años del potencial de Albania, no fue hasta 2019 cuando Shell comenzó a dar datos concretos de sus pruebas de producción en varios pozos en la zona de Shpirag. El resultado fue positivo: "Hay un potencial de flujo de varios miles de barriles de petróleo por día. El volumen comercialmente recuperable de petróleo de Shpirag aún debe determinarse mediante nuevas actividades de evaluación", aseguró entonces la petrolera.

Por ahora, la única realidad es que Albania produce menos de 15.000 barriles diarios de crudo (EEUU bombea cada día más de 13 millones de barriles) que, además, son pesados y poco atractivos en términos comerciales. No obstante, el nuevo hallazgo de Shell parece prometedor. La calidad del crudo podría ser determinante para que la explotación de este pozo será rentable.