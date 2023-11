Un nuevo descubrimiento de petróleo pone la guinda al pastel más codiciado de Guyana

Guyana ha pasado de ser un país casi desconocido (o confundido con la Guayana Francesa) a convertirse en la estrella del mercado de petróleo. En pocos años, las petroleras han realizado decenas de hallazgos de petróleo que prometen convertir a este pequeño país en el mayor productor de crudo per cápita del mundo. El último descubrimiento, en este país situado al sur de Venezuela y bañado por las costas de Atlántico, podría permitir a Exxon producir una media de 1,2 millones de barriles de petróleo al día para 2027, una cantidad extraordinaria para un país con solo 800.000 habitantes.

Este nuevo descubrimiento ha sido anunciado a finales de octubre y todo hace indicar que no va a ser un hallazgo cualquiera. Está en una zona en la que ya se han encontrado importantes concentraciones de petróleo y eso es casi una garantía de éxito. El Ministerio de Recursos Naturales de Guyana comunicó que el pozo de evaluación Lancetfish-2 en el bloque Stabroek ha dado lugar a un "descubrimiento significativo", donde en los últimos tiempos la compañía ExxonMobil ha realizado grandes hallazgos. Este hallazgo se une al de Namibia del mes de agosto, que ha disparado las expectativas del país africano.

El prolífico Bloque Stabroek (el pastel)

Este es el cuarto descubrimiento en alta mar en Guyana en 2023, lo que eleva el número total de descubrimientos desde 2015 a un total de 46. Los anteriores descubrimientos realizados en 2023 incluyen Fangtooth SE-1 y Lancetfish-1 en el Bloque Stabroek, así como el descubrimiento Wei-1 en el Bloque Corentyne.

El consorcio liderado por Exxon y que cuenta también con la participación de Hess Corporation y CNOOC controla la producción de petróleo en las afueras de la costa de Guyana, específicamente en el Bloque Stabroek, donde se producen alrededor de 380.000 barriles al día.

En el Bloque Stabroek, por el momento, se han descubierto más de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas. Esta localización se encuentra a más de 200 kilómetros de la costa de Guyana y su zona se expande de 13.354 kilómetros cuadrados. Ahora, Exxon espera producir más de 1,2 millones de barriles de petróleo y gas en el Bloque Stabroek para 2027. La parte negativa para Exxon es que, quizá, en unos pocos meses o años se verá obligado a compartir el pastel (petróleo) que encontró.

Todos quieren entrar en Guyana

Con estos datos y expectativas, Guyana va camino de convertirse en una de las grandes potencias energéticas del mundo. Desde que Exxon y sus dos socios, Hess y la petrolera china Cnooc, anunciaran el primer descubrimiento de petróleo en 2015, los hallazgos no han parado de sucederse.

En la actualidad se estima que Guyana podría tener más de 11.000 millones de barriles de petróleo en sus costas, unos recursos que podrían durar décadas. Este impresionante botín no podía pasar desapercibido. El petróleo está atrayendo a trabajadores y empresas que buscan su porción de la tarta.

Algunos ejecutivos petroleros dicen que nunca han visto un éxito de esa escala en sus carreras y que no volverán a ver otra cosa igual, aseguran en declaraciones a The Wall Street Journal en un artículo dedicado a la transformación que está viviendo Guyana en los últimos años. Así, no parece tan raro que hace unas semanas, Chevron, rival directo de Exxon, tomara una decisión histórica y acordó pagar 53.000 millones de dólares en acciones para comprar Hess, principalmente para adquirir la participación de casi un tercio que tiene Hess en el proyecto de Guyana.

Guyana necesita trabajadores del petróleo

Los vuelos a Georgetown, capital de Guayana, ahora están repletos de trabajadores extranjeros que acuden en masa a los yacimientos petrolíferos para realizar las operaciones necesarias en la extracción de petróleo y todas las actividades auxiliares de esta industria.

La propia Organización Internacional de Trabajo ha realizado un informe de 60 páginas en el que evalúa las necesidades de la industria en Guyana y la conclusión es clara: no hay suficientes trabajadores en este país de 800.000 habitantes con las capacidades-habilidades necesarias para atender las demandas de la industria petrolera. Pese a los esfuerzos de las autoridades del país para formar a su población activa va a ser necesario que cientos o miles de perfiles cualificados vengan de fuera.

No solo personas, ahora varias empresas petroleras están intentando coger un pedazo de la tarta una vez que se ha visto que el relleno está bueno. Guyana recibió a mediados de octubre ofertas de diferentes empresas para realizar operaciones exploración de petróleo y gas en ocho bloques que pueden contener hidrocarburos.

El Gobierno está aprovechando los elevados precios del petróleo para expandir rápidamente su industria energética y reclutar una gama más amplia de petroleras, intentando contrarrestar el 'monopolio' del consorcio liderado por Exxon que controla toda la producción de petróleo del país.

Quizá, no dentro de mucho, Exxon se verá obligado a compartir el pastel. Entre las firmas que han pujado por obtener licencias de exploración está TotalEnergies, un consorcio formado por Delcorp, Watad Energy y Arabian Drillers; otro con Liberty Petroleum y Cybele Energy; y un grupo compuesto por International Group Investment y Montego Energy, según muestra un documento del Ministerio de Energía de Guyana al que ha tenido acceso Reuters. El pastel guyanés está cada vez más codiciado.