El Ibex 35 pierde un 1%, pero Europa aguanta a un 5% de distancia de los soportes críticos

El nuevo revés geopolítico, con el ataque sorpresa de Hamás sobre Israel, ha vuelto a poner en alerta a unos inversores cuyo último gran susto fue en marzo con la eventual crisis bancaria tras la quiebra de SVB y la posterior de Credit Suisse. Las bolsas amanecían, tras la noticia, iniciando la sesión con ventas que superaban el 1% en el continente europeo pero que, a media jornada, ya se habían relajado. Finalmente, el Ibex 35 presenta el mayor retroceso continental, del 1% y la bolsa europea logra resistir a un 5% de distancia de los soportes críticos.

Pese a que el miedo fuese perdiendo fuerza conforme pasaban las horas, esto no ha impedido que la jornada se salde en negativo para los índices europeos. El Ibex sufre las mayores pérdidas del continente, del 1%, lastrado por el comportamiento del sector bancario. Cuatro de las seis entidades financieras presentes en el índice se sitúan entre las diez firmas que más corrigen este lunes (Sabadell, Santander, Bankinter y Unicaja), con pérdidas que superan el 1,5% en todos los casos y que alcanzan incluso el 2,9% en el caso de Sabadell, el banco más bajista. Para el resto de selectivos europeos las caídas no han tocado el 1%. A media sesión, en Wal Street las correcciones tampoco alcanzan el 1%. En el lado afectado del conflicto, la principal bolsa de Israel, el TA-35, registraba su mayor desplome en una sesión desde marzo del 2020, con un desplome de más del 6%.

Sin embargo, los retrocesos que las principales bolsas acumulan desde el mes agosto les han dirigido, a nivel técnico, hacia sus zonas de soportes. Por el momento, la hipótesis que se manejaba desde Ecotrader, el portal de estrategias de inversión de elEconomista.es, sigue vigente. Esto es, las caídas deben seguir viéndose como una oportunidad para comprar, más que para vender. El asesor y estratega del portal, Joan Cabrero, recomienda, ante este escenario bajista, "seguir teniendo paciencia". "Después de haber esperado tantas semanas y haber resistido numerosas tentaciones entiendo que ahora es precipitado lanzarse a comprar sin que se hayan alcanzado los soportes que podrían frenar la actual fase correctiva de las bolsas", explica. Esos soportes son, en caso del EuroStoxx los 3.900 puntos y los 13.800 puntos en del Nasdaq 100 en Wall Street.

Para el índice panaeuropeo, la cesión hasta ese suelo (marcado en marzo y apodado por Cabrero como el suelo de Credit Suisse) se encuentra a una caída adicional del 5% de distancia. El alcance de esta zona supondría para Cabrero "un verdadero regalo de Navidad anticipado, esto es una oportunidad para volver a comprar bolsa europea con una orientación de medio plazo ya que desde ese entorno entiendo que podrían sentar las bases de un suelo desde donde los índices del Viejo Continente podrían desplegar otro segmento alcista". "De hecho", explica el experto, "en estos momentos es cuando me gusta recordar esa frase que reza plan your trade and trade your plan, esto es, diseña un plan de trading y luego ejecútalo. El plan y hoja de ruta era realizar compras en una caída a los 4.000/3.900 puntos del EuroStoxx 50 y eso es lo que sigo recomendado hacer".

La misma opinión sostiene para el índice tecnológico del mercado norteamericano. Para él marca un soporte intermedio en los 14.300 puntos, del que se encuentra a un 4%, y que el experto veo como una oportunidad de compra. Aunque Cabrero añade que "no descarto que en el peor de los casos el Nasdaq 100 pueda acabar yendo a buscar la zona de los 14.000 /13.800 puntos, que es un soporte psicológico y el nivel de ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida anterior desde los mínimos del año pasado". Sobre niveles actuales, hasta los 13.800 puntos habría otro desplome adicional del 7%. "En cuanto concluya esta consolidación sigo considerando que el escenario más probable es que asistamos a otro movimiento alcista que lleve al principal índice tecnológico a buscar sus altos históricos del año 2021 en la zona de los 16.700 puntos", agrega.

¿Cuándo habría entonces que activar las alarmas? El experto explica que solamente saltarían cuando estos índices perdiesen dichos soportes, "mientras tanto no hay que claudicar bajo ningún concepto".