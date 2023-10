Empieza la temporada de bolsa: cinco de los próximos seis meses serán alcistas

Una de las grandes vertientes en el mundo de la inversión es aquella que da especial importancia a los aforismos de mercado y, sobre todo a la estacionalidad, a la hora de elaborar un plan de trading.

De hecho, este sector del ámbito bursátil, cuenta cada vez más con un mayor número de adeptos, que este mes han mostrado su temor ante lo que se ha denominado el efecto octubre, por el cual es probable que se produzcan graves acontecimientos negativos en las bolsas del planeta.

No hay que olvidar que en los últimos 100 años, muchas de las crisis bursátiles más importantes de la historia han tenido lugar durante ese mes, cómo el Pánico de 1907, el crash de la bolsa en 1929, el Lunes Negro de 1987 y más recientemente en 2008, cuando se extendió la caída que comenzó el 29 de septiembre y que dio paso a la última gran crisis financiera de renombre en el mercado occidental hasta la llegada del Covid-19.

"Está claro que el mes de octubre tiene un recuento de días negros difícil de superar en los mercados bursátiles. Pero, realmente, se trata más de algo psicológico que realmente inherente a la estacionalidad", explica al respecto John Plassard, especialista en inversión de Mirabaud en una reciente tribuna en elEconomista.es.

Y hay que darle razón si se atiende a la estadística del Ibex 35. El selectivo español ha registrado ganancias en el balance mensual de octubre en el 70% de las ocasiones a lo largo de los últimos 30 años, según recogen los datos de Bloomberg.

El calendario histórico del Ibex

Y no hay que olvidar que estadísticamente viene ahora una de las partes más plácidas para los alcistas, el último trimestre del año. La media de los últimos 30 años refleja también que los meses de octubre, noviembre y diciembre dejan ganancias la mayoría de veces en el Ibex 35 (ver gráfico). Una tendencia que tiene continuidad en enero y febrero y también en el mes de abril -marzo se presenta como una suerte de excepción temporal en la tendencia de los toros-.

"En muchas ocasiones, en octubre se alcanza un máximo de volatilidad en bolsas seguido de posteriores caídas abultadas que han supuesto una buena oportunidad para comprar bolsa de cara al menos, a medio plazo, y así aprovechar el trio de meses seguidos estacionalmente más favorables que son noviembre, diciembre y enero", destaca Luis Francisco Ruiz desde CMC Markets mientras hace alusión a casos concretos como los vistos en 1990, 1997, 2001 y también en el año 2008.

Se podría decir, de hecho, que octubre ha anunciado más a menudo el final de un mercado bajista que su comienzo, incide al respecto Plassard: "El hecho de que el mes se perciba negativamente puede convertirlo en uno de los mejores momentos para comprar; el lunes negro de 1987, por ejemplo, fue una de las mejores oportunidades de compra de los 50 años previos".

Por eso, una leyenda que se autoperpetúa, como la del efecto octubre, se debe combatir con datos estadísticos históricos que desmonten el mito, para no atribuir los cambios de tendencia a la estacionalidad de manera errónea.

Y es que, no hay que olvidar que la media de los últimos 30 años refleja que los meses de octubre, noviembre y diciembre dejan ganancias cercanas al 1,5% cada uno de los meses en el Ibex 35. Y superiores al 2% en el caso de la referencia europea

Las últimas semanas de septiembre "suelen ser las peores en términos de rendimiento estacional del año, y esperamos una perspectiva mejor a medida que entramos en el cuarto trimestre", explica al respecto Javier Molina, analista senior de mercados de la plataforma de trading e inversión eToro.

Sea como sea, este comportamiento debe servir para que los selectivos continentales recuperen su mejor versión por técnico tras la pérdida de soportes vista la semana pada.

Mas allá de la victoria estadística de los alcistas en los mencionados meses, abril se presenta como uno de los meses que merece especial mención. Sobre todo por ser el mes en el que más veces el Ibex ha sido alcista a lo largo de los últimos 30 años. Casi un 75% de la veces (ver gráfico).

Abril, el mes más alcista

No es para menos , teniendo en cuenta que en mayo siempre resuena en el mercado el refrán vende en mayo y márchate (sell in may and go away), que hace referencia al patrón estacional más conocido en la renta variable por el que en el semestre que va de mayo a finales de octubre, tradicionalmente se han obtenido rentabilidades peores que en el semestre que va de noviembre a abril.

Este conocido dicho nació en Inglaterra y originalmente rezaba sell in May and go away until St Leger's Day. Este dicho nació a raíz de una popular carrera de caballos -St Leger Stakes- que tiene lugar en septiembre y que por aquel entonces marcaba el final del verano y la vuelta de los grandes inversores y, por ende, de un mayor volumen de negociación.

Octubre de 2023, ¿será alcista?

Pese a la apabullante estadística a favor de los alcistas en el mes de octubre -y los sucesivos- los primeros compases del mes este año no han dejado señales positivas para los toros. Los números rojos se han impuesto en los principales parqués de Europa presionados por las rentabilidades cada vez más altas que ofrece la renta fija.

Los mercados de bonos están siendo el foco de incertidumbre al registrar caídas de precios abultadas que han provocado aumentos en las rentabilidades de más de 50 puntos básicos desde la última reunión de la Fed que han llevado el rendimiento del T-Note y del Bund a superar el 4% y el 3,8% respectivamente durante algunos momentos de la semana pasada.