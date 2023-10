El movimiento que desarrollan las bolsas mundiales desde el pasado mes de julio tiene visos de tratarse de una simple fase de consolidación que está corrigiendo parte de las últimas y fuertes subidas y que veo del todo normal en tendencia.

De hecho, como vengo insistiendo de forma incansable desde hace semanas, esta consolidación más o menos profunda la veo como la antesala de un nuevo segmento alcista que en próximos meses es muy probable que lleve a las bolsas norteamericanas a buscar la zona de altos históricos que marcaron el año 2021.

Mientras el Nasdaq 100 no alcance al menos los máximos de 2021 en los 16.764 puntos me sorprendería mucho que pudiéramos ver un techo sostenible en el tiempo en Wall Street. Hasta ese objetivo todavía hay un margen de subida del 15%, que sería mayor si finalmente el principal índice tecnológico alcanza la base del canal y posible bandera de continuidad alcista que acota esta consolidación, que discurre por la zona de los 14.300 puntos.

Los mínimos que hemos visto esta semana en los 14.432 puntos se han quedado muy cerca de este soporte y zona de giro potencial teórica, de ahí les insista últimamente que hay que pensar más en comprar que en vender.

Análisis estratégico del Nasdaq 100

Son muchos los que me preguntan dónde se encuentra el nivel o soporte que deberían de perder las bolsas para que este escenario se trunque o queden muy en entredicho. Pues bien, para facilitarles la labor de seguimiento, decirles que no habrán evidencias técnicas bajistas que provoquen un deterioro en las posibilidades de que acabe tomando cuerpo esa hipótesis alcista mientras el Nasdaq 100 no profundice su consolidación bajo los 13.800 puntos, cuyo alcance supondría un ajuste menor del 38,20% de toda la subida que inició en los mínimos del año pasado.

El soporte análogo en el S&P 500 se encuentra en los 4.180 puntos, pero prefiero seguir al principal índice tecnológico ya que es el que ha demostrado más fortaleza. Solamente si el más fuerte da su brazo a torcer sería partidario de sacar la bandera roja y disminuir la exposición a bolsa para irnos a los cuarteles de invierno.

Operativamente, manejando como stop los 13.800 del Nasdaq 100, considero que aproximaciones a los 14.300 puntos ya son una oportunidad para volver a comprar tecnología e ir sembrando en busca de cosechar en torno a los 16.700 puntos. En lo que se refiere a Europa, esta semana hemos podido ver como el EuroStoxx 50 perdía soportes de 4.170 puntos, que eran la base de la consolidación de los últimos cinco meses, algo que sugería que podíamos asistir a caída hacia los mínimos de marzo en torno a los 3.900/4.000 puntos, cuyo alcance vería como una inmejorable oportunidad para comprar bolsa europea o, como vengo señalando desde hace semanas, un regalo anticipado de Navidad.

Análisis estratégico del EuroStoxx 50

La recuperación de ese soporte al cierre del viernes, donde teníamos cita con el cierre semanal y también mensual, refleja a la perfección las dificultades que están encontrando los bajistas para imponerse, algo que ya advertía el comportamiento del siempre intuitivo Ibex 35, que en ningún momento perdió soportes análogos que encuentra en los 9.200 puntos.

Por tanto, con la munición disponible en forma de liquidez habrá que apuntar más a Wall Street que a Europa, sin perjuicio de que, si hay alguna oportunidad en acciones del Viejo Continente, no duden que las indicaré, si bien es cierto que, como tozudo que soy, algo que me viene de mi sangre aragonesa, soy partidario de ser paciente y esperar a ver si el EuroStoxx 50 acaba yendo a buscar esos 3.900/4.000 puntos.

En caso contrario no me preocupa en demasía ya que si el mercado sube lo acompañaremos con los valores que ya tenemos en cartera y que suman en estos momentos una exposición al 70%, que está cerca del límite máximo que sugiero en torno al 80% y muy lejos de niveles del 20-30%, que es lo recomendable cuando hay bandera roja y el mercado lleno de remolinos.