¡Preparen su munición, estamos cerca de obtener nuestra recompensa!

Semanas atrás les señalaba que aquellos que tuvieran paciencia podrían acabar obteniendo su recompensa.

Pues bien, parece que poco a poco va tomando cuerpo el escenario de consolidación más amplio en Wall Street que venía defendiendo y que puede acabar llevando al Nasdaq 100 y al S&P 500 a alcanzar las zonas de soporte y de giro potencial que serían óptimas para volver a comprar bolsa norteamericana con una ecuación rentabilidad riesgo mucho más atractiva que la que teníamos apenas hace quince días.

En este sentido, lo más destacable que hemos visto esta semana ha sido la pérdida de la directriz alcista que venía guiando las subidas del principal índice tecnológico desde los mínimos del año pasado, algo que plantea la posibilidad de que en vez de estar ante una consolidación lateral estemos ante una más lateral bajista, que podría estar enmarcada por un canal, que sería lo que técnicamente se conoce como bandera de continuidad alcista.

Análisis técnico del Nasdaq 100

De hecho, en el caso del S&P 500 es la hipótesis que hace semanas vengo señalando y parece que el Nasdaq 100 también ha optado por consolidar de ese modo. Les cuento esto ya que la base de esos canales son las zonas que les vengo insistiendo esperar antes de realizar nuevas compras orientadas a medio plazo, buscando en el caso del mercado norteamericano un nuevo impulso al alza que lleve a los índices a recuperar los altos históricos que marcaron el año 2021.

En el caso del Nasdaq 100 la base de ese canal y primer soporte aparece por los 14.300 puntos, pero la zona que sugiero esperar para volver a comprar tecnología se encuentra en torno a los 13.825/14.000 puntos, cuyo alcance supondría haber asistido a una corrección del 38,20% de Fibonacci de toda la subida que nació en los mínimos de octubre del año pasado.

Análisis técnico del S&P 500

En el S&P 500 la base de ese canal aparece en los 4.300 puntos, pero no me sorprendería que pudiera dilatar ese canal para buscar la zona de los 4.180 puntos. Por ahí aparece la media de 200 sesiones y es el nivel de ajuste del 38,20% de toda la subida previa. Dudo mucho que la actual consolidación profundice por debajo de esos soportes, cuya pérdida sí me preocuparía y me haría sacar la bandera roja.

El EuroStoxx vuelve a martillear soportes

En lo que se refiere a las bolsas europeas lo más relevante es ver como por el momento el EuroStoxx 50 sigue manteniéndose sobre la base de la consolidación que desarrolla durante los últimos cuatro meses, que se encuentra en los 4.170 puntos.

Si cae este soporte, algo que no descarto si finalmente Wall Street sigue profundizando en su consolidación, podríamos acabar viendo la caída hacia los mínimos de marzo en torno a los 4.000 puntos, que vería como una oportunidad inmejorable para volver a comprar acciones del Viejo Continente.

Análisis técnico del EuroStoxx 50