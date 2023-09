Los niveles donde comprar las grandes tecnológicas de EEUU

Afortunadamente, para aquellos que tuvieron paciencia y supieron guardar su munición, va tomando cuerpo el escenario de consolidación más amplio que vengo defendiendo desde hace semanas en Wall Street y que puede acabar llevando al Nasdaq 100 y al S&P 500 a alcanzar las zonas de soporte y de giro potencial que serían óptimas para volver a comprar bolsa norteamericana con una ecuación rentabilidad-riesgo mucho más atractiva que la de hace apenas quince días.

La pérdida de la directriz alcista que venía guiando las subidas del principal índice tecnológico desde los mínimos del año pasado plantea la posibilidad de que en vez de estar ante una consolidación lateral estemos ante una más lateral bajista, que podría estar enmarcada por un canal, que sería lo que técnicamente se conoce como bandera de continuidad alcista. De hecho, en el caso del S&P 500 es la hipótesis que hace semanas vengo señalando y parece que el Nasdaq 100 también ha optado por consolidar de ese modo.

Les cuento esto ya que la base de esos canales son las zonas que les vengo insistiendo esperar antes de realizar nuevas compras orientadas a medio plazo, buscando en el caso del mercado norteamericano un nuevo impulso al alza que lleve a los índices a recuperar los altos históricos que marcaron el año 2021, como serían los 16.764 puntos del Nasdaq 100, que se encuentran a un 15% de distancia.

En el caso del Nasdaq 100 la base de ese canal y primer soporte aparece por los 14.300 puntos, pero no me sorprendería que pudiera incluso profundizar hacia los 13.825/14.000 puntos, cuyo alcance supondría haber asistido a una corrección del 38,20% de Fibonacci de toda la subida que nació en los mínimos de octubre del año pasado.

Análisis técnico del S&P 500

En el S&P 500 la base de ese canal aparece en los 4.300 puntos, pero no descarto que pueda dilatar ese canal para buscar la zona de los 4.180 puntos. Por ahí aparece la media de 200 sesiones y es el nivel de ajuste del 38,20% de toda la subida previa. Dudo mucho que la actual consolidación profundice por debajo de esos soportes, cuya pérdida sí me preocuparía y me haría sacar la bandera roja.

Análisis técnico del Nasdaq 100

Teniendo presente este escenario la operativa que planteo sería buscar los niveles de soporte análogos en las grandes tecnológicas norteamericanas, donde entiendo que podrían situar órdenes de compra buscando que la recta final del año sea alcista y lleve a los índices norteamericanos a marcar nuevos máximos del año y no descarto que puedan atacar su zona de altos históricos del año 2021.

Facebook (Meta Plataforms)

Sus acciones llevan meses experimentando una fuerte subida que ha servido para recuperar el 80% de toda la caída anterior, que llevó al título de los 385 a los 88 dólares, tras alcanzar la zona de los 326 dólares. Vista la fortaleza del valor y del potencial que aún le resta al Nasdaq 100, considero que en próximas semanas Meta Platforms podría seguir al alza en busca de recuperar toda la caída, esto es, los 385 dólares.

Buscando este escenario podrían situar órdenes de compra en los 270-275 dólares, que es el ajuste del 23,60% de toda la subida de los últimos meses, así como la base del posible canal que podría acotar la consolidación de las últimas semanas.

Análisis técnico de Facebook (Meta Plataforms)

Amazon

El gigante del comercio electrónico ha frenado la subida de los últimos meses tras alcanzar el nivel de recuperación del 61,80% de Fibonacci de la caída anterior desde los altos de 2021 en los 189 dólares, tras alcanzar los 146 dólares. Desde ahí está formando una consolidación que la vería como una oportunidad de compra si profundiza hacia los 122 dólares, lo cual supondría desandar el 38,20% de la subida que nació en los 82 dólares. Desde ahí podríamos buscar un nuevo segmento alcista hacia los altos del 2021 en 189 dólares.

Análisis técnico de Amazon

Apple

Sus acciones están desarrollando una caída durante las últimas semanas que está sirviendo para ajustar parte del amplio y fuerte movimiento alcista que llevó a la compañía de la manzana de los 124 a los 198 dólares. Esta caída la veo como un proceso de consolidación del todo sano en tendencia y que técnicamente podría ser un simple throw back o vuelta atrás al techo del canal lateral bajista que acotó durante un año y medio la última gran consolidación del valor, tras el cual considero que es muy probable que Apple retome su tendencia alcista y se dirija a marcar nuevos altos de todos los tiempos sobre los 198 dólares.

Operativamente, una caída a la zona de los 170-160 dólares la veo como un regalo anticipado de Navidad.

Análisis técnico de Apple

Netflix

Ha perdido a corto plazo la directriz alcista que venía guiando de forma milimétrica las subidas desde los mínimos que marcaron en junio del año pasado en torno a los 165 dólares y que semanas atrás encontraron techo, entiendo que temporalmente, en los 484 dólares. La cesión de esta directriz sugiere que estamos ante la posibilidad de asistir a una fase de consolidación de parte de esta subida, tras la cual entiendo que las subidas podrían ir en busca de los 700 dólares.

El primer soporte que podría frenar las caídas aparece en la base del canal y posible bandera de continuidad alcista que les dibujo en el chart adjunto y que podría estar acotando la consolidación, si bien es cierto que no me sorprendería que pudiera dilatar este canal para ir a buscar los 360 dólares, que es donde está el nivel de ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida descrita. Para mostrar debilidad la caída debería profundizar bajo los 360 dólares, algo que solamente sería factible si el Nasdaq 100 muestra un deterioro preocupante y cede los 13.800 puntos.

Análisis técnico de Netflix

Google

Ha recuperado el 80% de toda la caída desde los altos de 2021 en los 150 dólares, tras alcanzar los 140 dólares. Desde ahí es normal que consolide posiciones, algo que veo como una oportunidad para comprar ya que todo apunta a que podría desplegar otro impulso al alza en busca de superar esos 140 y dirigirse a los 150 dólares.

La zona óptima para comprar sería si la consolidación profundizara hacia los 118-122 dólares, que no descarto si pierde el soporte intermedio de los 126 dólares.

Análisis técnico de Alphabet (Google)