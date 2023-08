Europa se acerca a soportes y abre la puerta a "una caída adicional del 5%"

La consistencia de los bajistas en el envite al mercado que están acometiendo desde que empezó el mes de agosto, ha favorecido el acercamiento de las principales bolsas de Europa a la zona de soportes más de mayor relevancia de las últimas sesiones, la que representan los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 y los 15.455 puntos del Dax, que son los mínimos que marcó en julio el selectivo alemán.

Se trata de niveles que ya frenaron las caídas tanto en mayo como en julio y "cuyo alcance supondría una corrección del 23,60% de toda la subida que nació en los mínimos de octubre del año pasado", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien sobre todo hace especial hincapié en la importancia de ambas cotas porque representan "la línea divisoria que separa un contexto consolidativo de uno correctivo".

Análisis técnico del EuroStoxx 50

Y es que, en el caso de caer estos soportes el peligro sería asistir a una caída de las bolsas europeas hacia los mínimos de marzo, como son los 3.980 puntos del EuroStoxx 50 o los 14.750/14.450 puntos del DAX 40 alemán.

"Eso supondría un riesgo de caída del 5% adicional", explica Cabrero mientras indica que de confirmarse ese descenso, las principales bolsas europeas habrían corregido un 10% desde los máximos que establecieron a finales de julio, "que es la corrección que siempre les sugiero esperar antes de comprar o aumentar posiciones en bolsa con una orientación de medio / largo plazo".

El Ibex pone a prueba los mínimos de julio

Pese a que las caídas vistas en el Ibex 35 a lo largo del mes agosto son típicas (no es la primera vez ni será la última en la que en este mes las bolsas optan por formar una consolidación o corrección) y no se espera que tengan demasiadas repercusiones desde el punto de vista técnico (desde Ecotrader no se descarta que todas las caídas que estamos viendo en este comienzo de mes se recuperen en la parte final del mismo), la amenaza de ver una vuelta a los mínimos de los dos últimos meses, en la zona de los 9.100/9.165 puntos, va ganando enteros con el paso de las sesiones.

Eso sí, para que el índice español muestre realmente debilidad y se cancele la hipótesis alcista de ver alzas hacia los 10.100 puntos el Ibex 35 debería de perder los mínimos de mayo, que se encuentran en los 8.967 puntos.

Country Garden frena las caídas tras llegar a caer otro 9%

En Asia, la jornada se salda con tono mixto, con las bolsas chinas digiriendo los datos de precios al consumidor y al productor presentados, que mostraron una contracción simultánea por primera vez desde 2020, al caer respectivamente un 0,3% en julio frente al año anterior -menos que lo pronosticado de media por los expertos - y un 4,4%.

Country Garden, la inmobiliaria incapaz ayer de hacer frente al pago del cupón de varios de sus bonos por valor de más de 22 millones de dólares, dio continuidad a los descensos de ayer y registra descensos en la jornada que rozan el 5% tras haber llegado a desplomarse hasta un 9% (ayer cayó cerca de un 15%)