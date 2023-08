Moody's se lleva un 3% del sector financiero en EEUU

Los bancos estadounidenses vivían este martes su crisis particular después de que la agencia de calificación Moody's ejecutara un recorte en las calificaciones crediticias de 10 entidades de EEUU pequeñas y medianas y avisara de que también podría revisar a la baja la nota de grandes entidades (puso en revisión a Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truits).

Concretamente, la agencia ejecuta el recorte en un escalón en la calificación de bancos como Associated Bank, Old National Bank, Webster Bank, BOK Financial, M&T Bank, entre otros. Algunos han bajado de A3 a A2, otros de A3 a Baa1 y otros de Baa2 a Baa3. Por lo tanto, la nota más baja todavía responde a una capacidad financiera razonable.

"Los resultados del segundo trimestre de los bancos estadounidenses muestran un aumento material de los costes de financiación y presiones en la rentabilidad debido a la rápida y significativa subida de los tipos de interés y a la inversión de la curva del Tesoro, lo que seguirá mermando la rentabilidad y lo que implica una menor capacidad para generar capital", argumentaba la firma para explicar el tijeretazo. Y continúa: "Esto se produce cuando una leve recesión en EEUU está en el horizonte para principios de 2024 y la calidad de los activos parece que va a disminuir, con riesgos particulares en las carteras de bienes raíces comerciales (CRE) de algunos bancos".

Las elevadas exposiciones CRE, según Moody's, son un riesgo clave debido a los altos tipos de interés, la disminución de la demanda de oficinas como resultado del trabajo a distancia y una reducción en la disponibilidad de crédito CRE.

Pese a que la crisis que azotaba a los bancos regionales americanos en primavera ya parecía olvidada, la agencia de calificación todavía ve vulnerabilidades en el sector, que fueron recogidas este martes en las cotizaciones. El S&P 500 Banks Industry Group, que recoge entidades bancarias americanas de tamaño grande y mediano, cedía un 2,16% al cierre de los mercados europeos. En el año, tampoco logra ganancias, con un -3,6%.

Entre los titanes americanos la situación no fue mejor, con pérdidas de más del 2% en todos los bancos, con datos a media sesión. En el año, sólo JP Morgan y Wells Fargo se anotan avances del 15% y el 6%, respectivamente.

Sin amnistía en Wall Street

El recorte de calificaciones en el sector financiero lastró al conjunto de Wall Street. Los tres principales índices neoyorquinos se dejaban caídas del 1% a media sesión con lo que no hacen más que profundizar las caídas del mes de agosto que, de cerrar este martes, ya sería el peor mes del año.

El S&P 500 perdía más de 50 puntos al cierre de los mercados europeos con la caída del 1% hasta la zona de los 4.474 puntos. Ningún sector dentro del principal indice estadounidense se libró de los recortes en la sesión a excepción de las cotizadas dentro del grupo salud, que avanzó un 0,5%. No obstante, el índice que recogió el mayor castigo de los inversores fue el Nasdaq 100 que cedía un 1,30%.

Aún así, los mayores recortes de la sesión no se vieron en ninguna de las entidades financieras de media o peor tamaño. El crítico mercado inmobiliario chino también hizo su parte. Y en los últimos pasos de la temporada de resultados del segundo trimestre, Dexcom y Sealed Air defraudaron al mercado con sus cuentas hasta julio y por su recorte de guías de cara al año que viene. Ambas se dejaban a media sesión más de un 6% mientras que International Flavors & Fragrances anotó su segunda peor sesión histórica al desplomarse casi un 20% hasta cotizar en niveles no vistos desde finales de 2012.

El euro cae de nuevo bajo los 1,095 dólares

Las caídas en la renta variable global y la compra de bonos soberanos vino acompañado de un nuevo paso atrás del euro en el mercado de divisas. La moneda común europea se cambió por menos de 1,095 dólares durante la sesión del martes que siguen alejando al euro de su máximo alcanzado el pasado julio por encima de los 1,12 dólares y apenas saca un 2,3% en el año. Pero el repunte del dólar frente al euro no es único, ya que el 'billete verde' sube un 2,6% desde los mínimos del año el pasado julio frente al resto de grandes divisas.

