El potencial alcista de la bolsa europea está limitado a un 6% adicional

Ya les comentaba la semana pasada que las bolsas europeas parecían un queso Emmentaller ya que están llenas de huecos tanto al alza como a la baja que la única información que nos facilitan es que el debate que protagonizan alcistas y bajistas está muy igualado.

En efecto, desde hace unas nueve semanas, aquellos que compran buscando un contexto de continuidad de la impecable tendencia alcista de los últimos meses y aquellos que venden para evitar un nuevo susto, que podría llevar a las bolsas del Viejo Continente a buscar apoyo a los mínimos del 20 de marzo, que fueron lo que hemos denominado como el suelo de Credit Suisse, están en un empate técnico.

No me sorprende para nada esta igualdad de fuerzas toda vez la ecuación rentabilidad riesgo en estos momentos no es lo que digamos muy atractiva. Esto es así en la medida que si me preguntan dónde se encuentra el objetivo que podríamos buscar si hay una continuidad de las alzas, les contestaría que éste se encuentra en la zona de los 4.572 puntos del EuroStoxx 50, que es el techo de Lehman Brothers, que se encuentra a un 6% de distancia, mientras que la distancia al soporte que podría frenar un nuevo susto se localiza en torno a los 4.000 enteros de la principal referencia europea, que está a un 7%.

Análisis estratégico técnico del Nasdaq 100

Por tanto, no se ustedes, pero servidor no está por la labor de abrir muchas estrategias de compra en busca de ese potencial del 6% arriesgando para ello un 7%. Prefiero tener paciencia y esperar a que haya una corrección en las bolsas o, cuando menos, que al otro lado del Atlántico el Nasdaq 100 alivie la elevada sobrecompra que presenta, que está en niveles no se veían desde noviembre de 2021, fecha en la que el principal índice tecnológico estableció sus actuales máximos de todos los tiempos.

Con esto no quiero decir que la tecnología no vaya a seguir subiendo, pero tengo claro que con una sobrecompra como la que tenemos ahora lo óptimo es esperar a que disminuya antes de volver a comprar.

Podemos ver nuevos máximos del año en el Nasdaq 100, que podrían llevarlo a la zona de resistencia psicológica de los 15.000 enteros y en el mejor de los casos un ascenso del 6% adicional hasta los 15.400 (recuperación del 78,60% de Fibonacci de toda la caída desde los altos históricos), pero me temo que estamos cerca de una consolidación o corrección, que es la que sugiero que esperen para nuevas compras.

En este sentido, recuerdo que nadie quería tecnología meses atrás, cuando desde estas páginas ya les advertía de que el patito feo podía convertirse en cisne y ahora, con la fuerte subida que acumula, no paro de recibir preguntas sobre la conveniencia de comprar tecnología. Una de mis misiones es que no vayan a pie cambiado y comprar ahora supone asumir unos riesgos mayores que la potencial recompensa. Paciencia que aún queda mucho año y aún veremos muchas curvas.