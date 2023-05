Europa acecha máximos del año con el optimismo con el techo de la deuda americana

Tras varias jornadas de incertidumbre, las palabras que llegaban el miércoles del otro lado del Atlántico de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, sobre su confianza de poder evitar el default –que podría ser votado en la Cámara de Representantes la semana que viene–, levantaban el ánimo de los inversores, con subidas en las bolsas europeas que dejan al EuroStoxx a poco más de un 4% de los máximos que alcanzó antes de la crisis de Lehman, en 2007, y a menos de un 1% de los máximos anuales, y al Dax alemán anotando un nuevo techo histórico en la jornada de ayer.

El mandatario norteamericano expresaba antes de marchar a Japón a la cumbre del G7 su confianza en las negociaciones sobre el techo de la deuda del país y aseguraba que lograrían "el acuerdo sobre el presupuesto y que Estados Unidos no incumplirá" sus obligaciones de deuda. Unas palabras que impulsaban con fuerza a Wall Street en la sesión del miércoles, con el S&P y el Nasdaq anotando sendas alzas del 1,2%, aunque en la jornada del jueves estas subidas fueron algo más relajadas, a cierre europeo.

En cuanto al índice de referencia alemán, han sido necesarias alrededor de cinco semanas para que el Dax haya logrado finalmente romper el techo del rango lateralque acotaba la consolidación del índice germano. "La superación de los 16.000 puntos, que era la parte superior de ese lateral, abre la puerta a que el Dax pueda dirigirse a atacar la zona de altos de 2021 y 2022 en los 16.300 puntos, que recuerden es la resistencia análoga a los 4.400/4.415 puntos del EuroStoxx 50", señala Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader.

Se trata de una cota que representa los máximos del año en el selectivo de referencia en Europa y que se encuentra a menos de un 1% de los niveles de cierre de este jueves, por lo que su alcance parece viable en el corto plazo. Sin embargo, operativamente hablando, no hay que lanzar las campanas al vuelo aún. Pese a que las señales técnicas apuntan a que los mercados continentales acabarán superando el techo del canal lateral consolidativo en el que se encuentran inmersas, lo cual sería una clara señal de fortaleza, no es momento para tomar decisiones estratégicas de calado.

"En mil ocasiones he visto la ruptura de canales laterales como este y tras un par o tres de sesiones al alza se ha formado un giro bajista que pierde claramente los mínimos de ese lateral, esto es, los 15.660 puntos del Dax que les sugiero vigilar", afirma Cabrero.

"No digo que eso vaya a ocurrir", explica el experto, "pero es algo que no descarto y que hay que tener muy presente. Se compra en caída y no ante superación de resistencias como el techo de un canal lateral", incide el analista, que vuelve a resaltar que la superación de las primeras resistencias a las que se enfrentan las bolsas europeas ahora no la vería como una ventana de compra.

El Ibex español, por su parte, ha podido recuperar más de la mitad del susto de las últimas semanas que lo descendía hasta los 8.967 puntos. Así, el hecho de que el Dax alemán superara ayer los 16.000 puntos enteros abre la puerta para que el Ibex pueda batir los 9.330 y, entonces, "hablar de fortaleza", tal y como indica el analista de Ecotrader.