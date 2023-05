Europa ya puede mirar a máximos del año sin tapujos, pero no es momento de comprar bolsa

Han sido varias semanas intentándolo, pero al final, el Dax 40 lo ha conseguido. El índice germano logró ayer superar las resistencias a las que se enfrentaba en el corto plazo.

El selectivo, que se había erigido en las últimas semanas como la principal referencia a vigilar en Europa porque su comportamiento puede anticipar los movimientos en el resto de bolsas continentales, consiguió este jueves batir la cota de los 16.000 puntos, que era la parte superior del rango lateral en el que se había estado moviendo en el últimos mes.

"Este movimiento abre la puerta a que el DAX pueda dirigirse a atacar la zona de altos de 2021 y 2022 en los 16.300 puntos, que son por el momento sus altos de todos los tiempos", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien matiza que si atendemos al EuroStoxx 50 en su versión total return, que ya logró semanas atrás batir resistencias análogas, "entiendo que eso podría animar a las bolsas europeas para que se dirijan a sus altos del año y probablemente los acaben superando".

Evolución técnica del Ibex 35

En el caso del Ibex 35, habría que poner el foco en los 9.500 enteros, zona que ha frenado su avance tanto en marzo como en abril este año. Sin embargo, el selectivo español ha recibido con más cautela de lo que se esperaba la superación de resistencias del Dax. "Solamente si bate los 9.330 podríamos hablar de fortaleza", afirma Cabrero.

No es momento de 'lanzar las redes'

Pese a la superación ayer de las primeras resistencias a las que se enfrentaba el Dax, operativamente hablando, no es momento para lanzar las redes y comprar de manera deliverada bolsa europea . Y es que , si bien es cierto que las señales técnicas apuntan a que los mercados continentales acabarán yendo a máximos del año, lo cual sería una clara señal de fortaleza, no es momento para tomar decisiones estratégicas de calado.

"No quiero llamar al mal tiempo, pero ya les vengo insistiendo desde hace días que he visto en numerosas ocasiones rupturas al alza de laterales, que son a priori claras señales de fortaleza, para posteriormente formarse un giro bajista, de ahí que vea la bolsa europea más un mantener que un comprar", afirma Cabrero.

"No digo que eso vaya a ocurrir", explica el experto, "pero es algo que no descarto y que hay que tener muy presente. Se compra en caída y no ante superación de resistencias como el techo de un canal lateral", incide el analista que vuelve a resaltar que la superación de estas primeras resistencias no la ve como una ventana de compra.

El Nikkei marca máximos históricos

En Asia, los alcistas se han impuesto en la mayoría de plazas a escasas horas para cerrar el viernes, con el Nikkei registrando niveles nunca antes vistos. El índice nipón se revalorizó más de medio punto porcentual en la sesión, hasta batir durante algunos momentos del día los 30.800 puntos y consiguió así superar el máximo histórico de septiembre 2021 que había frenado sus avances en varias ocasiones en el último año y medio.

El selectivo japonés es el más alcista del los últimos 30 días y se mantiene como el segundo que más avanza en el año tras el Nasdaq 100 entre los grandes protagonistas mundiales del mercado de renta variable, al revalorizarse cerca de un 18% desde el primero de enero.