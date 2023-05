El Dax 'dará permiso' hoy a la bolsa europea para que vaya a máximos del año

Las declaraciones del presidente de EEUU, Joe Biden, asegurando que finalmente se lograría un "acuerdo sobre el presupuesto y que Estados Unidos no incumplirá", han espoleado a las bolsas mundiales en las últimas horas.

Tras varias semanas consolidando posiciones entre el soporte de los 15.660 puntos y la resistencia de los 16.000 enteros (un estrecho rango de apenas un 2%), el Dax 40 parece dispuesto a acabar la semana superando las cotas que hasta ahora han limitado sus movimientos. "Es cuestión de tiempo que logre romper la resistencia de los 16.000 enteros, que es el techo de esa consolidación, algo que abriría la puerta a que fuera atacar los 16.300 puntos, que recuerden es la resistencia análoga a los 4.400/4.415 puntos del EuroStoxx 50", señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Se trata de una cota que representa los máximos del año en el selectivo de referencia en Europa y que se encuentra a menos de un 2% de los niveles de cierre de este miércoles, por lo que su alcance parece viable en el corto plazo. Sin embargo, operativamente hablando, no hay que lanzar las campanas al vuelo aún. Pese a que las señales técnicas apuntan a que los mercados continentales acabarán superando el techo del canal lateral consolidativo en el que se encuentran inmersas, lo cual sería una clara señal de fortaleza, no es momento para tomar decisiones estratégicas de calado.

"En mil ocasiones he visto la ruptura de canales laterales como este y tras un par o tres de sesiones al alza se ha formado un giro bajista potente que pierde claramente los mínimos de ese lateral, esto es, los 15.660 puntos del Dax que les sugiero vigilar", afirma Cabrero.

"No digo que eso vaya a ocurrir", explica el experto, "pero es algo que no descarto y que hay que tener muy presente. Se compra en caída y no ante superación de resistencias como el techo de un canal lateral", incide el analista que vuelve a resaltar que la superación de las primeras resistencias a las que se enfrentan las bolsas de Europa ahora no la vería como una ventana de compra.

En el caso del Ibex 35, de momento, el selectivo español ha recuperado algo más de la mitad del último sustito que lo llevó de los 9.500 a los 8.967 puntos.

Análisis técnico del Ibex 35

"Solamente si bate los 9.330 podríamos hablar de fortaleza y me temo que eso solo sucederá si el DAX apoya superando los 16.000 enteros", afirma Cabrero mientras añade que en ese caso todo apuntaría a una extensión de rebote para atacar de nuevo sus altos del año en torno a los 9.500 puntos, de cuya ruptura depende que pueda favorecer alzas hacia los 10.100 puntos.

El Nikkei roza máximos históricos

El tono positivo generalizado en las bolsas mundiales en las últimas horas ha favorecido que selectivos en Asia como el Nikkei prorroguen el rally alcista que protagonizaban en las últimas semanas.

El selectivo nipón suma hoy sexta jornada consecutiva de ganancias y ya se revaloriza más de un 15% en lo que va de año, algo que le ha permitido encaramarse a los máximos de los últimos 20 meses. Y es que, desde septiembre de 2021 el Nikkei no cotizaba en niveles tan elevados. Precisamente, son esos máximos de hace dos años los que representan una barrera histórica para el selectivo japonés, al ser su nivel más alto jamás alcanzado, los 30.670 puntos.

El Nikkei es el índice que mejor rendimiento está demostrando entre las grandes bolsas mundiales en el mes de mayo y, tras el Nasdaq, es la bolsa más alcista del mundo en lo que va de 2023 al sumar un avance superior al 17%.