No se deje llevar: "Se compra en caída, no ante ruptura alcista de un canal lateral"

Toros y osos parecen dispuestos a dar continuidad al rango lateral en el que se encuentran inmersas las bolsas europeas en las últimas semanas. La igualdad de fuerzas entre ambos bandos es manifiesta, e índices como el Dax 40 alemán dan una clara muestra de ello.

El selectivo germano lleva cuatro semanas consolidando posiciones dentro de un rango de apenas un 2%, entre el soporte de los 15.660 puntos y la resistencia de los 16.000 enteros.

De como se resuelva este proceso lateral dependerá, en gran medida, que el EuroStoxx 50 se encuentre en disposición de atacar los máximos del año o que por el contrario tenga que pensar más en un susto en toda regla que escenifique una debilidad adicional.

"Se trata de un proceso lateral que tiene visos de ser una simple consolidación previa a una continuidad alcista que es muy probable que acabe llevando a la principal referencia germana a atacar la zona de altos del año 2021 y 2022 en los 16.300 puntos, que sería la resistencia análoga a los 4.400/4.415 puntos del EuroStoxx 50", explica en ese sentido Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Cómo actuar operativamente en este contexto bursátil

Pese a que las señales técnicas apuntan a que los mercados continentales acabarán superando el techo del canal lateral consolidativo en el que se encuentran inmersas, lo cual sería una clara señal de fortaleza, operativamente es momento para no tomar decisiones estratégicas de calado.

Y es que, "en mil ocasiones he visto la ruptura de canales laterales como este y tras un par o tres de sesiones al alza se ha formado un giro bajista potente que pierde claramente los mínimos de ese lateral, esto es, los 15.660 puntos del Dax que les sugiero vigilar", afirma Cabrero.

"No digo que eso vaya a ocurrir", explica el experto, "pero es algo que no descarto y que hay que tener muy presente. Se compra en caída y no ante superación de resistencias como el techo de un canal lateral", incide el analista que vuelve a resaltar que la superación de lsa primeras resistencias a las que se enfrentan las bolsas de Europa ahora no la vería como una ventana de compra.

Análisis técnico del Dax 40

La red que proporciona Wall Street

Al otro lado del Charco, las bolsas de EEUU proporcionan una cierta sensación de seguridad a las europeas. Y es que el control sigue en manos de los alcistas en Wall Street. "Y así seguirá siendo mientras el S&P 500 no pierda soportes que encuentra en los 4.050 puntos, si bien es cierto que la cesión de los 4.100 puntos ya me pondría en alerta", advierte Cabrero.

Mientras estos soportes no sean cedidos hay que tener una tranquilidad absoluta ya que no habrá susto al otro lado del Atlántico ni se pondrá en aprietos la posibilidad de que el Nasdaq 100 vaya a buscar objetivos que tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo, los 13.700 puntos, que son los máximos de agosto del año pasado, y los 14.350/14.625 puntos hasta los que apenas hay un recorrido del 1,50% y un 6,50% respectivamente.

