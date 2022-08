Oportunidades europeas en los 'despieces' sectoriales a pesar de las 'vacas flacas'

Siendo realistas, la renta variable no está destacando este año por una evolución favorable, en líneas generales. Con independencia de en qué mercado se fije uno, hay pocos índices de referencia que escapen a los números rojos este 2022. La escalada de precios o las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales tienen su efecto tanto en los parqués asiáticos como en los situados a ambos lados del Atlántico.

No obstante, aunque el ejercicio en curso se vincule a un periodo de vacas flacas para las compañías cotizadas, en la bolsa europea siguen existiendo oportunidades mientras sea uno capaz de escoger las mejores partes en los despieces del animal. De hecho, el consenso de mercado recogido por FactSet sigue vinedo oportunidades de compra quiera uno pescuezo, aguja o lomo. Incluso destacan valores españoles como pueden ser Repsol, Cellnex o Merlin Properties.

La mayor parte de las tajadas de la bolsa europea reciben el castigo de los inversores con el contexto actual. El índice paneuropeo Stoxx 600 retrocede un 11% en lo que va de año, aunque no todos los sectores se comporten de la misma forma. Como ejemplo, el conjunto de las energéticas afincadas en el Viejo Continente (grupo Stoxx 600 Energy) avanza más de un 26,7% en el año frente al 3% que pierde el sector textil, el más bajista del índice.

De hecho, solo dos grupos -el energético y el enfocado en recursos básicos- están en positivo en 2022 frente al total: 22 sectores dentro del índice. Y aunque el textil se lleve hasta la fecha el mayor de los recortes dentro del índice paneuropeo hay otros como el tecnológico, el automovilístico o el inmobiliario que ceden más de un 20% en el parqué desde el primero de enero.

El sector petrolero es el claro favorito

La inflación tiene por protagonista la energía y los combustibles. Y el sector europeo cotizado ha sabido sacar partido de ello, a pesar del golpe que supuso (y aún supone) la dependencia energética del continente de Rusia. Así, las petroleras se sitúan entre las compañías que más suben en el año de la mano del precio del barril de Brent -y la mejora del margen de refino de convertir el crudo en diesel, por ejemplo- y con ello consiguen levantar al grupo de las energéticas del Stoxx 600.

La noruega Equinor sube más de un 70% en el año, mientras la británica BP lo hace casi un 40%. Sin embargo, las que cuentan con mejor consejo de compra de su categoría son Siemens Energy, la cotizada alemana, y la petrolera italiana Eni, que apenas sube un 2% en el año. Y aunque Repsol se cuela en el top 3 de las mejores recomendaciones recogicas por FactSet para las grandes cotizadas energéticas del índice paneuropeo, el recorrido que ve en bolsa el consenso de mercado para la petrolera española es inferior al de Siemens y Eni, que sería del 45 y del 31%, respectivamente.

Glencore, al frente de los recursos básicos

Las materias primas han vivido su propio rally también gracias al transcurso de la guerra en Ucrania. En las últimas semanas el precio de la mayor parte de metales de uso industrial se ha depreciado, por los miedos de una recesión global, y caen de media un 10% desde máximos. Sin embargo, y aunque no sean el solomillo de la bolsa en 2022, las compañías europeas enfocadas a la extracción de recursos básicos no han perdido el atractivo para el mercado. La británica Glencore es el claro ejemplo de ello. La falta de los minerales rusos por las sanciones han favorecido a compañías como la suiza, con presencia en todo el mundo y enfocada no solo a metales como el cobre, sino también al carbón o a la explotación de cereales. En el primer semestre del 2022 Glencore sacó un 120% más de resultado neto de explotación que en el año anterior.

Y la compañía todavía puede sacar más provecho del precio de su acción, según el consenso de mercado, hasta las 607 libras por acción (un potencial alcista del 20%). Las acereras europeas, por su parte, se encuentran en una encrucijada. Por una parte hace falta la materia prima pero el precio de transformar el aluminio, por ejemplo, se ha disparado por los precios de la energía ya que la industria es electrointensiva. No obstante, y a pesar de que ArcelorMittal retrocede un 165 en el año, tiene el segundo mejor consejo de compra por detrás de Glencore dentro del sector.

No hay crisis para las tabaqueras

El Stoxx 600 tiene un grupo solo para las tabaqueras y procesadoras de alimentos. Una categoría que con las caídas de las últimas sesiones en la renta variable se deja en el año un 1,4%. Pero no hay crisis para las tabaqueras, que por inverosímil que parezca sacan un notable en sostenibilidad, según la puntuación en ESG del S&P. Además, las actuales turbulencias del mercado no han hecho mella en su consejo de compra. British American tobacco sigue siendo la mejor valorada entre sus pares, según FactSet. Y más allá de las tabaqueras, la noruega Mowi se alza con la segunda mejor recomendación del Stoxx 600 Food & Tobacco. Detrás de la compañía dedicada a la cría y pesca del salmón aparecen Koninklijke DSM o Danone (en el quinto puesto), aunque la compañía francesa se cuele más por su peso dentro del sector que por su propia recomendación. De hecho, para el consenso del mercado recogido por FactSet la opción mayoritaria es la de mantener.

Cellnex es la 'teleco' mejor valorada

El sector de las telecomunicaciones es altamente competitivo, como se ha podido ver en la pugna por las torres de Deutsche Telekom. Pero su evolución en bolsa en su conjunto supone perder un 2% en 2022, a pesar de ser el cuarto que mejor evoluciona del índice paneuropeo. Por recomendación de mercado, la 'teleco' Cellnex posee el mejor consejo de compra entre sus pares aunque sea la que más se deprecia en bolsa en 2022 (un 20%). Además, es la compañía que cuenta con el mayor potencial alcista dado que los bancos de inversión siguen viendo su atractivo a pesar de su incursión fallida en el mercado alemán de antenas. Por otra parte, las operadoras europeas no reciben el mismo trato del consenso de mercado que las propietarias de las torres. En Orange, Vodafone o Telefónica el consejo predominante sigue siendo el de mantener, según FactSet.

El automóvil europeo cede un 20%

Por detrás del sector de las telecomunicaciones las caídas de la bolsa europea son demasiado pronunciadas como para tildarlas de 'buen comportamiento', aunque sea en comparación con la parte baja de la tabla. En estos cuartos traseros hay varios sectores que recortan de media en torno a un 20% o incluso más. El coloso automovilístico europeo es uno de ellos, dado que a la industria se la juntó el problema de la falta de semiconductores con la inflación que reina en el Viejo Continente, que ha frenado la demanda de vehículos.

Esto no ha provocado hasta la fecha que las compañías del sector hayan perdido su recomendación de compra (no empeoran respecto a las que tenían al comenzar el año). Mercedes y Stellantis se mantienen como las más atractivas del sector y ambas tienen un recorrido en bolsa superior al 50% según recoge FactSet, desde sus precios de cotización actual. Y aunque Porsche y Volkswagen no tienen tanto recorrido por delante en bolsa como las dos anteriores (en torno al 40% frente al 50% de Stellantis o Porsche) sus acciones siguen siendo una opción de compra para el mercado.

Infineon, atractiva aunque pierda un 36%

El sector tecnológico fue uno de los primeros en recibir el castigo por parte de los inversores al sufrir los cuellos de botella tras la pandemia (hecho que provocó el efecto dominó con la industrial del automóvil, por ejemplo). Y con las primeras alzas de tipos de interés por parte de los bancos centrales el inversor buscó valores más defensivos que las tech. Pero los bancos de inversión siguen apostando por la tecnología a largo plazo, como motor del cambio en la economía y las tecnológicas europeas apenas han perdido puntos en cuanto a su recomendación de compra y el mercado se sigue decantando por este y otros sectores europeos como el inmobiliario o el del as telecomunicaciones, según un estudio de eToro entre inversores españoles minoristas. Con todo ello, Infineon y Prosus se mantienen entre las tecnológicas favoritas en Europa, aunque la alemana pierda en el año más de un 36% de su valor en bolsa. Quizá por ello no sea la compañía dentro de las tech del Stoxx 600 con el mejor consejo de compra. Un título que se lleva Capgemini, según FacSet.

Merlin se alza en el 'Real Estate'

El aumento de las rentas ha supuesto un alivio para la mayor parte de gestores europeos de superficies comerciales y oficinas. No obstante, el responsable de relación con clientes en UBS AM Iberia, Jaime Raga, ya destacó que a la larga la incertidumbre va a pesar sobre el Real Estate, en particular a los países más cercanos "a la esfera rusa", como pueden ser los países bálticos. Hay ejemplos encontrados. Mientras la alemana Vonovia ha recortado sus previsiones de beneficio para este año, la española Merlin Properties ha conseguido mejorar en el primer semestre del año sus cuentas respecto a 2021, lo que demuestra que la recuperación tras la pandemia sigue subiendo. Esto también tiene su reflejo en los mercados donde el inversor premia a Merlin con una revalorización del 2% en su acción en el año frente al 50% que cae Vonovia en 2022. Aún así, la recomendación de la alemana está por delante de la de Merlin.

Inditex, de las mejores entre las peores

En Europa, el sector textil es el más castigado en el mercado con independencia de que vendan moda exclusivamente por internet (como Zalando, que pierde más de un 65% en bolsa) o también a través de tiendas físicas (como puede ser JD Sports). El gigante de la industria española tampoco se salva de las depreciaciones. Inditex pierde en 2022 casi un 20% y encadena ocho jornadas consecutivas recortando su valor.

Pero la trayectoria que arrastra al sector en el mercado no se refleja en la recomendación de compra que fijan en Inditex, la segunda mejor del grupo dentro del índice europeo, ni tampoco muestra correlación con la evolución de la compañía en lo que va de 2022. Además, Inditex ofrece uno de los retornos al accionista más atractivos dentro del Ibex 35 y que ya se sitúa en el 5% con el precio al cierre de esta semana.