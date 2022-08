El Ibex consigue la segunda racha más larga de subidas de este siglo

El Ibex 35 se tomó un respiro en julio -el EuroStoxx llegó a aventajarle hasta seis puntos en el cómputo mensual-, pero comenzó agosto con las pilas recargadas. Ahora, ha tomado la buena ruta y en lo que va de mes, salvo la primera sesión, tiñe de verde el resto de jornadas. O lo que es lo mismo, el índice nacional acumula ya once sesiones consecutivas en positivo -se encamina a cerrar la tercera semana seguida en verde-, lo que constituye una de las cinco rachas más largas del siglo XXI.

La más prolongada en estas algo más dos décadas del siglo fue en 2009, cuando el selectivo de las 35 acumuló hasta 13 sesiones seguidas de subidas. En aquel momento, en plena crisis de Lehman Brothers, el Ibex llegó a revalorizarse cerca de un 13% -venía de desplomarse alrededor de un 26% desde comienzos del año-. Ahora, el índice presenta la segunda racha más larga, empatado con la que experimentó el 2005, también de 11 sesiones, y logra recuperar un 5% de su valor. También destacan las diez alzas sucesivas que se anotó en septiembre de 2018 y en diciembre de 2012, aunque en este último caso, el Ibex se mantuvo plano en una de ellas.

Este hecho no es el único logro con el que se ensalza el Ibex en las últimas semanas. Estos avances también han conseguido, a pasito lento -pues han sido ganancias poco notorias, dejando una subida media diaria sobre el 0,5%-, que el índice español superase el pasado viernes su resistencia marcada desde Ecotrader en los 8.400 puntos. La superación de esta zona es "una señal de fortaleza", en palabras del asesor del portal, Joan Cabrero. "Esta cota aleja los riesgos bajistas y puede favorecer un nuevo ataque de la resistencia de medio plazo de los 9.000 enteros, que ya fueron puestos a prueba a finales de mayo", apunta el experto y añade que "mientras no se pierdan los mínimos de la sesión del pasado miércoles, los 8.295 puntos, no habrá ningún signo de debilidad destacable que ponga en jaque la superación de esta resistencia en el más corto plazo". Con los 8.511 puntos con los que el Ibex cerró la jornada del martes, presenta un recorrido del 6% para alcanzar los 9.000, que de tocarse, supondrían los nuevos máximos del año.

La fortaleza de Europa

Con todo ello, la bolsa española se encuentra ya a menos de un 3% de colocar sus cuentas anuales en positivo, algo que el índice nacional ya ha logrado hasta en dos ocasiones diferentes a lo largo del ejercicio actual. Concretamente, se sitúa a un 2,4% y en 2022 ya pierde un 2,32% de su valor -frente al más del 6% que retrocedía a finales de julio-, uno de los parqués menos bajistas de todo el Viejo Continente: la bolsa alemana cede sobre un 12% en el año, frente al EuroStoxx y el Cac francés que pierden alrededor de un 11% y un 8% de su valor en 2022, respectivamente. Tan solo el selectivo inglés logra, por el momento, saldar sus cuentas anuales en positivo, con una revalorización del 2%.

Y es que el Ibex 35 lleva demostrando prácticamente a lo largo de todo el año su resiliencia a la coyuntura actual, con Estados Unidos ya adentrado en una recesión técnica y Europa esperando su llegada, con respecto a las demás bolsas europeas. Frente a los tres meses que el índice español presenta en verde en este ejercicio (abril, mayo y julio), Europa tan solo consigue poner su saldo mensual en positivo en una ocasión en este 2022: julio. Fue en este mes, cuando el Ibex flaqueó con respecto a los comportamientos que registraron el resto de las principales plazas del continente. En el último mes apenas se anotó una ganancia del 0,7%, frente al más del 7% que se anotaba Europa, sacándole al Ibex una ventaja de hasta 6 puntos.

Ahora, el selectivo de las 35 avanza un 4,4% en lo que va de agosto y de cerrarse el mes en este instante supondría su mayor subida mensual en todo este ejercicio. Asimismo, estas ganancias serían la mayor revalorización del mes de toda Europa y le harían recuperar una ventaja de dos puntos con el EuroStoxx, que en lo que va de agosto, suma un 2,6% de su valor.