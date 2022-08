El Ibex aún está a un 7% de los 9.000 puntos tras ocho sesiones de subidas

El Ibex 35 encadena ocho jornadas consecutivas en positivo, a pesar de que solo en una de estas sesiones ha registrado una subida superior al 1%. Con paso corto, el selectivo español solo ha perdido valor en cinco sesiones desde el pasado 14 de julio, fecha en la que se inicia el actual rebote del índice que le permite anotar una subida del 7,5% hasta los 8.380 puntos con los que cerró ayer.

El dato del IPC en Estados Unidos del pasado miércoles ha dado un respiro a la mayor parte de las bolsas a ambos lados del Atlántico (cayó al 8,5% desde el 9,1% del mes anterior). Del mismo modo, el índice de precios de Alemania del pasado mes refleja un retroceso de una décima, hasta el 7,5%, en el país, según confirmó la administración estatal, con lo que vuelve a leerse en varios análisis la posibilidad de que la inflación haya tocado techo y que las políticas de los bancos centrales hayan afectado al crecimiento.

El Ibex 35 ha aprovechado este impulso optimista para alcanzar la resistencia fijada desde Ecotrader en esos 8.400 enteros, cifra que llegó a superar durante la sesión de este jueves aunque no pudo mantenerla al cierre. Ahora, el selectivo mira hacia los 9.000 puntos desde una perspectiva de análisis técnico. Esta barrera superada, pero no consolidada, no hace más que garantizar el "potencial alcista del Ibex 35", según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Siempre y cuando, recuerda el experto, el selectivo no pierda los 8.000 puntos que podrían dar pie a ver caídas del 7,1% hasta el peor de los escenarios actuales en su soporte en los 7.780 puntos. De esta forma, el selectivo se encuentra en estos momentos en tierra de nadie mientras las bolsas reflejan tímidos ascensos.

Un 7% hasta máximos

El número mágico se repite en varias ocasiones al nivel actual del Ibex 35. No solo rebota en torno a un 7% desde mediados del mes pasado o está a un 7% de su próxima resistencia y de su último soporte. El selectivo marcó su máximo del año en los 8.933,6 puntos el 27 de mayo, por lo que le quedaría una subida de casi el 7% (6,7%, en concreto) para volver a alcanzar esta cota que abandonó a primeros de junio. Solo el Ftse 100 de Londres (que es de los pocos índices en positivo en el conjunto del 2022) está más cerca de su máximo del año que el Ibex 35 de entre sus comparables de Europa y Wall Street (a pesar de que los índices neoyorquinos dieron continuidad ayer a media sesión a las fuertes subidas vistas el pasado miércoles).

El resto de los selectivos del Viejo Continente está más lejos de acercarse a sus cimas de 2022. También gracias a que la mayor parte de ellos anotó sus máximos del año en enero, previo a conocer las tensiones geopolíticas que marcan la actualidad en estos días o con los índices de precios disparados en todo el globo. Como ejemplo, el EuroStoxx 50 necesitaría subir un 17% para volver a los 4.392 puntos con los que coronó el año el 5 de enero.

Aunque el índice de referencia en España haya ido por libre respecto a sus comparables y haya registrado máximos del año cuando sus pares recortaban más de un 12%, en el año, los retos macroeconómicos a los que se enfrenta el país son los mismos que los del resto de Europa, a pesar de que el IPC de julio en EEUU haya dado esperanza al mercado. "Se avecinan tiempos difíciles para millones de personas en todo el mundo, independientemente de que la inflación haya alcanzado o no su punto máximo. Reino Unido y Europa tienen su propio conjunto de desafíos que exacerbarán la inflación y frenarán aún más el crecimiento: aquí el panorama sigue siendo sombrío", ha manifestado el analista de Federates Hermes, Lewis Grant.

Más del 80% de los valores del Ibex acompañan el rebote del selectivo desde el 14 de julio. Es decir, solo Telefónica, Grifols, Laboratorios Rovi, Indra, PharmaMar y Fluidra se deprecian desde esa fecha. Y un tercio de las 35 compañías avanza a mayor ritmo en este periodo que el propio selectivo.

El protagonismo de estas subidas se lo lleva el sector bancario español. Aunque en el acumulado del año el BBVA y el Banco Santander se dejan en torno a un 10%, desde el cierre del 14 de julio suben un 18% y un 12%, respectivamente. Además, la banca comparte con el selectivo ese suelo del 14 de julio como punto de partida del rebote, siendo además el mínimo del año para el Banco Santander (y mínimo desde noviembre de 2020) en los 2,33 euros por título.

No solo la coyuntura de las subidas de tipos de interés en Europa ha jugado a favor de las entidades españolas en la bolsa. Los resultados semestrales han sido positivos para la banca cotizada, en líneas generales, y mejoran sus previsiones para 2022, según la analista de Scope Rating, Chiara Romano, gracias al aumento de los ingresos por comisiones.