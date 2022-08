Los fondos value de bolsa europea y EEUU que baten al mercado

Aunque parezca difícil de creer, existen fondos de inversión que no solo no están sufriendo las fuertes caídas de los principales índices de sus mercados de referencia, sino que incluso están logrando proporcionar un rendimiento positivo en lo que va de año. Y esto es todo un logro, teniendo en cuenta que en esta primera parte larga del año se han juntado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, su impacto en los precios de la energía y la preocupación por las consecuencias de la inflación en la economía y la lucha de los bancos centrales por intentar atajarla. Todo un cóctel explosivo que ha llevado a vivir uno de los peores semestres en los mercados financieros.

Pero ¿quién está consiguiendo el milagro de ofrecer un buen resultado en un momento tan convulso? Los fondos con sesgo de valor, más conocidos por el anglicismo value, que en un momento de enorme volatilidad están volviendo a demostrar que lucen mejor que los de otras estrategias. En el caso de la renta variable europea, hay una treintena de vehículos de inversión que aplican el value investing, a la venta en España con clase en euros, según los datos de Morningstar a 29 de julio, y pierden de media en el año un 7,62%, menos que el 13,16% que cae el EuroStoxx 50 o el 10,58% que sufre de rebaja el Stoxx 600. De este grupo, 23 fondos experimentan una caída inferior al doble dígito. De ellos sobresale de forma destacada Alcalá Multigestiión EI2 Value, que gana un poco más del 14% gracias a que se trata de un fondo de fondos, ya que invierte en varios de los vehículos de Azvalor, que están logrando un extraordinario rendimiento, del 34% en el caso del Azvalor Internacional, que le lleva a estar liderando la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.es desde hace comienzos de año, o el Azvalor Managers, además de contar como subyacentes también con los fondos de la gestora de Francisco García Paramés -también entre los más rentables en el año, con rendimientos del 10,66% en el caso del Cobas Internacional- y el Alcalá Multigestión Oricalco, gestionado por Luis Buceta, que en los dos últimos años ha logrado un extraordinario rendimiento pero que en 2022 cae un 44%. Por último, también invierte en el holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que pierde un 2% en el año.

El siguiente de la lista es un producto que ha demostrado su consistencia a largo plazo, al aparecer entre los mejores por rentabilidad a diez años, con un 7,83% anualizado en este período de tiempo. Se trata del M&G (Lux) European Strategy Value A EUR Acc, que este año proporciona un escaso 0,65%, pero que evita las pérdidas a sus partícipes. Con 1.280 millones de volumen patrimonial, cuenta entre sus principales posiciones con Total, Novartis, BP, GlaxosmithKline, Tesco, la papelera finlandesa UPM-Kymmene, Royal Dutch Shell, la firma holandesa de distribución retail Ahold Delhaize, Astrazeneca y Bank of Ireland.

Fondos como UBS (Lux) KSS Eurp Eq Val Opp EUR P Acc, el DNCA Invest Value Europe B EUR o el BGF European Value E2 también se encuentran entre los que mejor comportamiento están teniendo este año, al conseguir reducir las pérdidas por debajo del 7% y entre los que mejor rendimiento ofrecen a diez años, con una revalorización anualizada superior al 5% en el caso del fondo gestionado por UBS y por encima del 7% en el caso del fondo de BlackRock.

Mejor preparadas

Precisamente la gestora norteamericana aconseja tener en cuenta la renta variable europea por tres razones. "Las valoraciones de las compañías por debajo de su media sugieren que el pesimismo ya está descontado en el precio, existen numerosas empresas de calidad que pagan dividendos recurrentes, lo que ofrece estabilidad a los inversores en un escenario de desaceleración económica, y en el Viejo Continente hay mucha firmas que van a facilitar el proceso de transición energética en los próximos años", explicaba en un reciente comentario, pese a que la última encuesta de gestores de Bank of America mostrase el pesimismo de los profesionales de la inversión del banco de inversión respecto al Viejo Continente, el mercado donde se encuentran más infraponderados.

Entre los fondos value de bolsa europea que mejor se están comportando aparece otro español, el Bankinter IFS Europe Dividend A Acc, que reduce las caídas al 5%.

Dos fondos de boutiques que se cuelan en el grupo de los mejores en el año son Brandes European Value B EUR Acc y Mandarine Valeur R. El primero pertenece a la firma especializada en gestión valor Brandes, que gestiona 18.800 millones de dólares y tiene un historial de casi 30 años en su estrategia europea, mientras que la segunda pertenece a la francesa Mandarine, también especializada en value, con 3.500 millones de euros de patrimonio. Y ambos reducen las caídas al entorno del 6%.

Bolsa norteamericana

Quienes sí están demostrando que la inversión en valor merece la pena son los fondos de renta variable de Estados Unidos que aplican esta estrategia de inversión. No es que reduzcan las pérdidas del 13% que acumula el S&P 500 en el año, sino que de los 30 productos de esta categoría disponibles a la venta en España con clase en euros, según Morningstar, únicamente cinco presentan números rojos, aunque menores que la pérdida del 8,45% que arrastra el Russell 1.000 Value Index. El que más cae es el Nordea North America Value, con un 7,75%.

Entre los que se encuentran en terreno positivo, destaca de manera especial el EdRF US Value R EUR, que gana un 12,39% en el año. Gestionado por Christophe Foliot y Adeline Salat-Baroux, cuenta entre sus principales posiciones con Bank of America, Citigroup, Hess, NOV, Perrigo, ConocoPhillips, Verizon Communications, MetLife, Halliburton y AT&T.

El Brandes US Value A se cuela entre los cinco mejores por rentabilidad, al lado de productos tan conocidos como Fidelity America E-Acc-EUR, Invesco US Value Equity E EUR Acc, BGF US Basic Value E2 o T. Rowe Price Rspnb US Lg Cp Val Eq Q EUR, con rendimientos en el año por encima del 5%.

Los vehículos de Brandes, Fidelity e Invesco se encuentran entre los mejores a diez años, con revalorizaciones de casi el 14% en el caso del Brandes US Value A Euro. En este grupo se encuentran también el Robeco BP US Large Cap Equities D y el M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc, que logran un 11,87% y un 11,79% anualizado en este periodo de tiempo, respectivamente, aunque en el año presentan rendimientos más modestos. Otro fondo que sobresale es el Dodge & Cox Worldwide US Stock A EUR, el más rentable a diez años, con casi un 15%.