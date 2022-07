Los 'value' preparan las carteras para unos meses complicados

Los inversores se van de vacaciones después de haber vivido uno de los semestres más complicados para los mercados bursátiles y de renta fija, con pérdidas considerables en muchas carteras de perfil conservador, y abultadas en algunas de los más arriesgados. Aunque las caídas han dejado un mar de oportunidades para los profesionales que aplican el value investing, lo cierto es que son pocas las firmas que pueden presumir de presentar este año un rendimiento positivo de sus fondos, entre las que destaca Azvalor. Pero las gestoras ya están preparando las carteras para afrontar la segunda parte del año, donde la preocupación por los efectos de las subidas de tipos y la lucha contra la inflación, con Estados Unidos en recesión técnica, marcarán el camino. Estos son los movimientos de las principales firmas value españolas.

Azvalor

La gestora fundada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad se ha convertido en una de las firmas independientes con mejor rentabilidad ponderada por patrimonio, con un 26%, según los datos de Vdos, gracias al buen comportamiento de sus fondos durante el primer semestre, "el mejor de su historia", según destaca la firma en su carta trimestral, que les ha permitido distanciarse de sus índices de referencia en más de 50 puntos porcentuales. Un dato que han conseguido en los peores seis meses para los mercados financieros y que ha llevado al Azvalor Internacional, su buque insignia, a ganar ya un 26% en el año.

Este buen resultado les llevó a incrementar la liquidez del fondo hasta casi un 25% a finales de junio, aunque ya han comenzado a utilizarla. "Una parte, reinvirtiendo en compañías que habíamos estado vendiendo, porque han vuelto a caer a precios atractivos, como en Canadian Natural Resources, y otra parte la hemos invertido en nuevas ideas que llevamos varios meses trabajando en diversos sectores", explican.

Entre las nuevas incorporaciones, destacan Vale, Bayer y Centrais Eléctricas Brasileiras, y han incrementado el peso de Petrofac, Gold Fields y Suzano. Los gestores han vendido las posiciones de Kinross Gold e Iamgold y han reducido en Consol Energy, Arch Resources y Drilling Co of 1972.

En el Azvalor Iberia, los movimientos más destacados han sido el incremento de posición en Prosegur Cash, Mapfre y Línea Directa y la reducción en Altri, Galp y Tubacex, una firma que sigue estando entre las primeras posiciones del fondo junto a Técnicas Reunidas, Elecnor y Logista.

Cobas

En la gestora fundada por Francisco García Paramés se muestran optimistas acerca del comportamiento del mercado para los próximos meses, porque "con caídas mayores al 20% en lo que va de año, parece lógico pensar que el mercado ya ha recogido en gran medida las malas noticias y podríamos estar acercándonos al fondo". Y se muestran confiados en el potencial de sus carteras porque "tienen una exposición reducida a compañías puramente cíclicas", del 16% en la internacional, en la que dos tercios son empresas con caja neta y el resto con deuda pero con situaciones financieras "muy sólidas, con menos de 1,5 veces deuda neta/ebitda, lo que es fundamental en el caso de que vengan momentos complicados", subrayan en la carta.

La gestora también ha reducido el peso de compañías energéticas, que ahora representan un 40% de la cartera, pero siguen invirtiendo en firmas del sector como las colombianas Canacol y Geopark. Otras compañías que han comprado son Academedia, DFS Furniture y Taro Pharmaceutical. Y han vuelto a entrar en la marca de distribución G-III Apparel. Otra firma de este sector donde han incrementado peso ha sido Curry's, la natigua Dixons, de la que consideran que el mercado la ha penalizado en exceso. "Es muy probable que sus resultados sufran debido a la debilidad de la demanda de sus productos de electrónica, pero cuenta con barreras de entrada que va a ganar cuota de mercado al no poder aguantar sus competidores los tiempos difíciles que se presentan", apuntan.

En la cartera ibérica, destacan las ventas por completo de ACS y Acerinox y la entrada en Atresmedia y Global Dominion, al tiempo que han incrementado en Almirall y Atalaya Mining y han reducido en Inmobiliaria del Sur y Galp Energía.

Magallanes

En la gestora fundada y presidida por Iván Martín advierten en su carta trimestral que pese al pesimismo que pueden tener los inversores al encontrarse con un mercado bajista, "las subidas suelen comenzar con la publicación de los primeros datos de caída de actividad real" y recuerdan que "la confusión y el caos" suelen ser un buen momento para comprar "empresas de la economía real, que descuenten actualmente un escenario de recesión y por lo tanto están cotizando a unos precios muy por debajo de su verdadero valor fundamental".

En esa búsqueda de valor en sectores penalizados, han entrado en la compañía aérea Wizz Air, "la firma de bajo coste más eficiente de Europa", y han vuelto a comprar Heidelberg Cement. "El cemento se encuentra bajo una tormenta perfecta por el riesgo de recesión, lo que se traduce en unas valoraciones históricamente bajas, junto con unos balances extraordinariamente fortalecidos, lo que hace de sector una buena oportunidad a futuro, justo cuando la tormenta amaine", subrayan. Faurecia, la empresa de componentes para la automoción, Kion, líder mundial en logística y carretillas, y SFK, líder mundial en rodamientos, han sido otras de las compras realizadas, mientras que han vendido Nutrien y GBL.

En la cartera ibérica han incrementado el peso de IAG, Prosegur, Applus y Metrovacesa, mientras que han reducido en Sonae y han vendido Ramada.

Bestinver

La gestora dirigida por Enrique Pérez-Plá desde hace tres años no está ofreciendo este ejercicio su mejor cara en la rentabilidad de sus fondos. Pero los gestores están aprovechando las caídas del mercado para que las carteras comiencen a dar sus frutos a medio plazo. "Nuestro análisis indica que, a pesar de las caídas en las cotizaciones de muchas [de las empresas en las que invierten], su valor ha seguido creciendo en lo que llevamos de año. En consecuencia, estamos convencidos de que este buen comportamiento de los negocios terminará reflejándose en los precios de sus acciones", apuntan en su carta trimestral. Entre los movimientos que han realizado en el Bestinver Internacional, uno de sus productos estrella, han incrementado ligeramente las posiciones en las petroleras integradas y han reducido el peso en otras compañías que también lo han hecho bien, como es el caso de Glaxo o Univar. "Hemos vendido los títulos de Natwest, Safran y Sumco para seguir comprando más acciones en dos negocios en las que habíamos empezado a invertir en los últimos meses: Sodexo y Cognizant", aseguran. En Bestinver Bolsa, el fondo de bolsa española de la gestora, han vuelto a invertir en Jerónimo Martins y han incorporado a Endesa.

Horos AM

Los fondos de Horos AM han entrado en el radar de los inversores tras varios años en los que han conseguido buenos resultados. De ahí que los movimientos de su equipo gestor sean también muy seguidos. "En Horos Value Internacional hemos vendido nuestra posición en Golar LNG y hemos invertido en Alphabet, en la compañía de ensayos no destructivos y otros servicios de protección de activos Mistras Group, en Cool Company, en la financiera MBIA y, por tercera vez en el último año, en Ramaco Resources. Por su parte, en Horos Value Iberia hemos desinvertido en la compañía de energías renovables Greenalia, tras la opa lanzada por sus principales accionistas, y hemos iniciado una posición en Vidrala, la compañía productora de vidrio", destacan en su carta trimestral.

Metagestión

Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión, reconoce que en el Metavalor Internacional sí han estado más activos a la hora de realizar cambios en el segundo trimestre. "Empezamos a rotar en mayo con salidas en compañías de fertilizantes, después de la enorme subida en el año, y posteriormente bajamos el peso en energía, sobre todo en compañías de exploración y producción y en materias primas", señala. De esta forma, "en el primer impulso vendimos Mosaic y Nutrien y en el segundo nos bajamos de Inpex, Canadian Natural Resources y EOG Resources, y también vendimos algo en mineras diversificadas como Teck Resources. Sin embargo, viendo la caída que se dado en el sector ligado a alimentación, hemos vuelto a recomprar alguna de esas posiciones como es el caso de Mosaic, donde después de doblar desde compra pensamos que con un descenso desde máximos de más del 40% y con los resultados que esperamos, merece la pena retomar la inversión", explica.

Otro de los sectores donde han entrado "con convicción" es el automovilístico. "En el peor contexto posible de ventas, desaceleración, amenaza de recesión, y subida de tipos, esperábamos unos resultados buenos y hemos encontrado ideas muy baratas. De hecho, los resultados que han publicado han sido extraordinarios, por lo que hemos tenido un impulso muy potente con una apuesta del 10% en el fondo internacional".

En su fondo de bolsa española, Metavalor, no han hecho movimientos significativos. "La única novedad ha sido Befesa, una compañía ligada a las materias primas, pero desde el punto de vista del reciclaje. Seguimos muy fuera de bancos y lo que estamos viendo, nos reafirma en esta apuesta", concluyen.