Ir de compras para lograr pagos de más del 3% en dividendos

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado de acaparar las portadas de los medios de comunicación -pese a que la guerra continúa activa-, pero sus consecuencias siguen latiendo entre los escollos a los que se enfrenta el sector retail en el ejercicio.

No solo la galopante inflación está haciendo mella en esta industria, sino que también está sufriendo en gran medida los desorbitantes precios de la energía, el cierre de su mercado en Rusia y un menor consumo textil por parte de la población.

Y es que parece que la calma no logra asentarse entre las cotizadas del sector. La aparición del Covid-19 en 2020 supuso un duro golpe y la industria llegó a desplomarse hasta un 31% desde los máximos anuales. Logró recuperar este valor perdido en 2021 e, incluso, marcó máximos históricos a mediados del ejercicio. Ahora, la volatilidad vuelve a tomar las riendas y el sector se postula, por el momento, como el más bajista de 2022 en el continente europeo, con pérdidas que se acercan hasta el 30%, su mayor pérdida de valor en su historia bursátil.

Pero, toda situación, por mala que pueda parecer, entraña una cara amable. Así, en este mar embravecido, asoman oportunidades de inversión. Ejemplo de ello son las atractivas rentabilidades por dividendo que han dejado las caídas experimentadas a lo largo de este año, sufridas por todas las firmas textiles -ceden desde el 30% hasta superar el 60%-. La multinacional sueca H&M -agrupa marcas como H&M, COS o Weekday, entre otras- rebasa incluso el 5% de rentabilidad estimada por el mercado para este ejercicio. Con su 5,4% de rentabilidad por dividendo lidera la remuneración en el sector y mejora casi un punto porcentual con respecto a lo que el consenso de analistas que recoge FactSet preveía a principios de 2022.

La pérdida de valor que la firma sueca sufre en este ejercicio alcanza ya al 30%. Su cotización llegó a situarse este año en niveles de mayo del 2020, al cotizar en los 118,68 euros que supusieron mínimos anuales. Desde entonces, rebota sobre un 7% y el mercado aún cree que su acción presenta un recorrido del 13%.

Inditex, el valor más sólido

La textil nacional por excelencia, Inditex, no solo es la que mejor está resistiendo a todas las presiones a las que el sector debe hacer frente, sino que presenta la segunda rentabilidad por dividendo más alta de la industria, del 4,7%. Pese a su caída anual que ronda el 17% -es la menos bajista de la industria retail-, la compañía, ahora presidida por Marta Ortega, presentó unos resultados para el primer trimestre de 2022 que superaron ampliamente las previsiones y dieron cuenta de la fortaleza del valor ante las adversidades. "Tras varios meses de dudas en cuanto a la evolución de la compañía, creemos que los resultados del primer trimestre demuestran que el modelo de negocio de Inditex es sólido y que está muy bien protegido ante riesgos muy presentes actualmente como la inflación o las complicaciones en la cadena de suministro. Consideramos que el enfoque en la digitalización, optimización de tiendas y en la mejora de la experiencia del cliente convencerá a los inversores de que Inditex cuenta con unas ventajas competitivas que le posicionan como la principal referencia del sector", apuntan desde Renta 4.

Con un potencial del 19% y una recomendación de compra, el consenso de mercado que reúne FactSet espera que Inditex pueda volver a cotizar en el entorno de los 28 euros. Pese a ello, la salida definitiva de Rusia por parte de H&M presiona a la firma nacional a seguir la misma hoja de ruta. "Con muy pocas probabilidades de volver a operar en Rusia, asumimos que la salida puede ser inevitable llegado el momento. Para Inditex, dado los bajos niveles de inventarios en el país, su marcha podría ser más desafiante porque requeriría de fondos locales para financiarla", afirman desde Credit Suisse.

En todo caso, el consenso de analistas espera que Inditex sea capaz de superar el roto que deje Rusia con un beneficio de 3.793 millones en 2022, el mayor de su historia y por encima de niveles preCovid.

En el entorno de rentabilidades por dividendo del 3% se encuentran dos firmas británicas: Marks & Spencer y Next. La primera de ellas ofrece para este 2022 una estimación de una rentabilidad por dividendo situada en el 3,6%, que puede a llegar a rozar el 5% el próximo ejercicio. Esta firma británica no solo es atractiva por su retribución, sino que además ofrece el PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) más bajo de toda la industria, de 8,5 veces. Sus ganancias podrán ascender a 385 millones para este 2022, lo que supondría retornar a beneficios del 2017.

Por su parte, Next ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,1% y la mejor recomendación de todo el sector. Con un recorrido del 12% y un precio objetivo situado en los 87,17 euros por acción, las estimaciones esperan que la empresa británica supere el beneficio obtenido en 2021 en este ejercicio, con unos ingresos de hasta 818 millones de euros.

Pese a que sus rentabilidades por dividendo no sean su fuerte, Zalando y JD Sports, las compañías más bajistas del retail este 2022, con caídas del 62% y el 42% respectivamente, ofrecen los potenciales más elevados. Con un 69% de recorrido, Zalando podría alcanzar los 44,69 euros la acción, pese a que se quedaría lejos de volver al terreno positivo en el año.

JD Sports, por su parte, ofrece un potencial alcista del 62% y se espera que su beneficio para este ejercicio en curso supere en 337 millones de euros los de 2021, alcanzando los 769 millones de euros y alcanzándose a los 800 millones el ejercicio próximo. La británica con sede en Bury ofrece también cotiza atractiva con un PER de 10,1 veces -frente a las 20 veces con las que comenzó el ejercicio- para este 2022, que se convierte en uno de los más reducidos de todas sus comparables. El mercado reogido por FactSet espera para JD Sports un beneficio neto para 2023 por el que se pagaría ahora menos de 10 veces, solo 9,8 veces.