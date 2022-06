¿Sirve el 'semáforo' de la CNMV para saber el riesgo real de los fondos de renta fija?

El primer semestre del año va camino de ser uno de los que más pérdidas está dejando a los inversores conservadores. De los 218 fondos españoles de renta fija registrados por Morningstar, solamente uno se encuentra en positivo, con datos hasta el 17 de junio: BBVA Bonos Duración Flexible, con un 1,15%, acompañado de Mutuafondo Compromiso Solidario A, que se mantiene plano. Los demás arrastran pérdidas que en los peores casos superan el 10% e incluso se acercan a caídas de casi el 20%.

Entre los veinte fondos españoles de deuda con mayor volumen patrimonial, que suelen acaparar también un gran número de partícipes al ser de los más comercializados por las entidades financieras, muy pocos se salvan de grandes pérdidas. En concreto, Sabadell Rendimiento Base, Kutxabank RF Cartera, Caixabank Master RF Corto Plazo y BBVA Ahorro Cartera, que caen menos del 1% en el año. Y justo son estos fondos los que cuentan con una nota mínima de riesgo en su folleto (en una escala que va del 1 al 7, donde esta última significa el máximo peligro).

Esta calificación figura en todos los documentos de los vehículos de inversión colectiva registrados en la CNMV y pretende servir de guía al partícipe para identificar cuáles son los productos que potencialmente pueden incurrir en una mayor contingencia de pérdidas en los mercados. De hecho, casi todos los fondos de renta variable suelen situarse por encima del 5. Por ejemplo, Azvalor Iberia, que lidera la Liga de la gestión activa de bolsa española de elEconomista, con un 21,46%, tiene una nota de 6, mientras que Azvalor Internacional cuenta con un 7. Hay que tener en cuenta que el propio regulador advierte de que la nota 1 "no significa que la inversión esté libre de riesgo".

En renta variable parece más fácil a priori comprender que si los mercados bursátiles caen (y durante los últimos años al inversor le ha tocado sufrir varias experiencias), toca asumir una pérdida latente en la cartera. Pero a los inversores más conservadores les puede resultar más complicado, ya que incluso el apellido de fija que acompaña al nombre de renta induce al error de creer que no hay posibilidad de pérdida. Y de hecho en los folletos, el perfil de riesgo de los fondos de deuda suele estar por debajo de 5.

De hecho, con un perfil 1, que según aparece explícitamente en los folletos del regulador supone "menor riesgo" (y también "potencialmente menor rendimiento") se sitúan cinco de los veinte fondos de deuda con mayor patrimonio: los mencionados anteriormente con una caída inferior al 1% y Mutuafondo Corto Plazo D, con una pérdida del 1,62% en el año. Con una nota de 2 y 3, que siguen teniendo un perfil de riesgo medio bajo, se encuentran nueve y seis productos, respectivamente, y en estos vehículos, aunque la nota ya no es la mínima, los inversores sí que están soportando pérdidas de las que probablemente no fueron conscientes si se guiaron solamente por el perfilado incluido en el folleto del producto.

Esta situación es más sangrante en los fondos que están categorizados con un 3, como es el caso del Caixabank Master RF Privada Euro, que sufre una debacle del 11,15%, seguido del Trea Cajamar Renta Fija A, que cae un 9,66%, y el Kutxabank Renta Fija LP Estándar, que pierde un 8,71%.

Víctor Manuel Torres, del departamento de Riesgos de atl Capital, explica que este semáforo de la CNMV sirve como una primera medida para valorar el riesgo al que se expone un inversor. "Ahora bien, en situaciones de mercado tan extremas como las actuales, quizás el riesgo marcado en el semáforo no refleja la alta volatilidad a la que se puede enfrentar el inversor, puesto que fondos con el mismo nivel de riesgo en este indicador pueden tener diferente comportamiento. Los activos tienden a correlacionarse. Por ejemplo, en los fondos de renta fija, que pueden hacer perder grandes cantidades de dinero a los clientes más conservadores, que quizás no valoran la posibilidad de esta pérdida. Por lo tanto, consideramos que no solo se debería tener en cuenta el perfil de riesgo del fondo marcado a través de este indicador, sino profundizar en la política de inversión del fondo: conocer la estrategia de inversión y la posibilidad de que los cambios abruptos afectan considerablemente a las valoraciones de la cartera. Por ello, ante situaciones extremas como las actuales no es un instrumento determinante para llevar a cabo una decisión final sobre la inversión", subraya el experto

Captaciones voluminosas

Estos resultados negativos, sin embargo, no han sido un obstáculo para que los fondos de deuda hayan sido los que más flujos netos de dinero están recibiendo en el año. Según los últimos datos de Inverco, correspondientes al mes de mayo, desde enero han acumulado 6.609 millones de euros, lo que ha elevado su volumen patrimonial hasta los casi 83.000 millones, la categoría con más activos bajo gestión. Hay que tener en cuenta que una parte importante de estas captaciones son movimientos que realizan las propias gestoras en las carteras de gestión discrecional de sus clientes.

Y entre los que más captan se encuentran precisamente varios de los fondos con mayor patrimonio, como BBVA Ahorro Cartera, que acumula en el año 911 millones de euros, con datos de Vdos hasta el 21 de junio, el Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-7, con 828 millones, o el Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo, con 816 millones de euros.

La subida de rentabilidad de los bonos soberanos de los últimos meses también ha propiciado el lanzamiento de fondos como Caixabank Deuda Pública España e Italia 2025 y Caixabank Deuda Pública España e Italia 2027, que ya van por la segunda edición gracias al éxito de su comercialización. El primero es el que más flujos netos acumula en el año, con 1.832 millones de euros.