El BCE advierte de que el colapso de tether provocaría un crash del bitcoin y del resto de criptomonedas

El colpaso de la stablecoin TerraUSD y la caída temporal de tether por debajo del dólar han dejado en evidencia a las stablecoin, según el Banco Central Europeo (BCE). La divisas estables (stablecoin) habían ofrecido hasta la fecha algo que no ofrecían el resto de criptomonedas: estabilidad. Sin embargo, el BCE cree que tras los últimos movimientos se confirma que "no son tan estables como sugiere su nombre y que no pueden garantizar su estabilidad en todo momento". Lo que es peor, la caída de las stablecoin podría generar un terremoto en todo el universo de las criptomonedas.

Así de tajante se ha mostrado el BCE en una nota sobre estabilidad financiera. El crash de TerraUSD ha sido todo un acontecimiento en el mundo de las criptomonedas. Esta divisa digital permanecía anclada al dólar, a través de un algoritmo que funcionaba junto a otra criptomoneda llamada Luna, desde su nacimiento, y salvo algunos sustos muy puntuales, apenas se habían producido desviaciones respecto al dólar.

Sin embargo, en pocos días TerraUSD (y Luna) perdió casi todo su valor y todavía este miércoles se mantiene en 0,10 dólares por unidad, cuando el objetivo era mantenerse en la paridad de forma constante.

Así funciona tether

Pero lo más peligroso quizá fue la reacción de tether, una stablecoin colateralizada, es decir, su paridad con el dólar se mantiene gracias a una amplia amalgama de activos (reservas) que supuestamente respaldan el valor de tether. Estas reservas están conformadas principalmente por papel comercial, bonos a muy corto plazo y fondos monetarios, aunque también tiene bonos corporativos a más largo plazo, acciones, metales preciosos e incluso otras criptomonedas. No obstante, la compañía no ha desglosado de forma pormenorizada la calidad son esos activos. No es lo mismo tener una letra del Tesoro americano que pagarés de una constructora china.

De este modo, cuando cundió el pánico en el mercado de criptos hace unas semanas, comenzó el descalabro de TerraUSD. Tether (pese a las diferencias) sufrió también cierta presión vendedora que llevó a tether a caer a los 0,97 dólares, la mayor caída que ha sufrido esta criptomoneda. La leva caída de esta stablecoin quizá generó incluso más temor que la propia caída de TerraUSD.

¿Y si tether cae?

Tether es, probablemente, el eslabón que sujeta buena parte del mercado de criptomonedas, puesto que los inversores utilizan esta stablecoin para mover su dinero con 'seguridad' y bajo coste dentro del mercado de critpomonedas (convertir el dinero desde criptos a dólares o euros es tedioso y costoso, por lo que resulta más sencillo usar las stablecoins). Si tether cae, el mercado entero de criptomonedas podría ir detrás.

El propio Banco Central Europeo viene a reconocer este riesgo en su informe de estabilidad financiero: "Las implicaciones de las tensiones en la moneda estable tether podrían ser significativas para el ecosistema de criptoactivos. Un fallo en tether puede representar una amenaza para la estabilidad de los mercados de criptoactivos, ya que este mercado proporciona una cantidad sustancial de liquidez para comprar y vender otros criptoactivos", sostiene el informe publicado este miércoles".

El informe alerta de que si se produce una salida fuerte de capitales en tether se podría interrumpir el comercio y la formación de precios de las criptomonedas, lo que generaría un enorme desorden en este mercado.

Pese a que el mercado de criptomonedas ha crecido de forma sustancial en un espacio muy corto de tiempo, desde le BCE aseguran que aún no representa una amenaza para la estabilidad financiera global, aunque ya está a punto de cruzar la frontera: "A este ritmo de crecimiento, se puede llegar a un punto en el que los criptoactivos no garantizados representen un riesgo para la estabilidad financiera".

"El universo de criptoactivos ha aumentado dramáticamente en tamaño y complejidad desde finales de 2022, expandiéndose más allá del bitcoin", dice el BCE. La capitalización de mercado de los criptoactivos es siete veces mayor que a comienzos de 2020 y alcanzó un máximo de 2,5 billones de euros a finales de 2021.