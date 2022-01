Se puede sacar provecho de la volatilidad

Sergio Fernández Madrid

La inflación, la pandemia, el fin de la era de los tipos de interés al 0% y la tensión geopolítica en la frontera ucraniana –que amenaza con escalar a un posible conflicto entre Rusia y los miembros de la OTAN–. Estos han sido los ingredientes del cóctel que tienen que digerir los inversores en lo que va de 2022 antes de tomar una decisión sobre dónde colocar su dinero.

La volatilidad ha sido uno de los mantras más repetidos en las últimas semanas. No es para menos teniendo en cuenta los índices que reflejan este fenómeno, como el Vix –que mide de manera inversa los movimientos del S&P 500– o el Vdax –que hace lo propio con el selectivo alemán–, que han llegado a dispararse por encima de los 30 puntos en ambos casos, coincidiendo con la primera cita de la Fed del año en el que se fijó el inicio de las subidas de tipos en marzo.

No obstante, existen oportunidades tanto para el que quiere minimizar el impacto de este efecto en las bolsas como para el que decida exprimir el contexto para sacar rédito de un mercado inestable. Los inversores que hayan apostado por incluir su dinero en los últimos tres años en los mejores fondos españoles alternativos o de retorno absoluto pueden haber sacado de media más de un 10% de rentabilidad.

Entre los enfocados a los productos alternativos, que en principio no se ven influenciados por los vaivenes en bolsa, hay gestoras que han conseguido rentabilidades superiores al 10% en el último año. Es el caso del Fondo Nordea 1-Alpha de la firma Nordea (11,17%) o Dunas Valor Flexible de Dunas AM (10,3%). Si bien es cierto que en lo que va 2022 la mayoría de los fondos apenas ha conseguido obtener rendimientos, si se observa su resultado en los últimos tres años –en los que ha pesado los efectos de la pandemia en los mercados– sus resultados han sido diferentes. Entre los mejores con una rentabilidad a tres años destaca de nuevo Nordea 1-Alpha (33,7%) y la cartera de Amundi ING Direct Fondo Naranja Dinámico, con un rendimiento del 28,55%.

Otra de las formas de sacar partido a los cambios bruscos en el mercado puede ser a través de los fondos de retorno absoluto, dado que tienen más en cuenta la volatilidad para conseguir sus objetivos no condicionados por cómo avanza un valor o un índice. En este caso, y de nuevo en tres años, Estrategia de Inversión, de BBVA AM, es el que mayor rendimiento obtuvo, un 37,3%, seguido de Candriam Diversified Futures Classique, de Candriam, con un 24,3%.

Vienen tiempos inestables

La mayoría de expertos considera que los primeros pasos del año seguirán estando marcados por el mismo grado de incertidumbre que hasta ahora. "La reducción de los estímulos monetarios, y en general de la liquidez, por parte de los bancos centrales nos va a llevar a unos trimestres de mayor volatilidad que la que hemos vivido en los últimos 5 años (exceptuando la pandemia)", han señalado desde el equipo gestor de Dunas Capital AM a elEconomista.

Asimismo, desde la gestora han añadido que puede haber otras estrategias de compra o venta de volatilidad (como futuros u opciones de volatilidad) o vía opciones de cobertura ante caídas del S&P 500 y EuroStoxx 50, aunque también existen vehículos de inversión que prometen lo contrario: escapar de los vaivenes de un mercado agitado.

Escoger cualquiera de las opciones indicadas anteriormente no quiere decir que no exista riesgo a la hora de invertir en volatilidad. "Todo va a depender del perfil del inversor; el inversor a largo plazo en mi opinión no debería tocar su cartera, puesto que el fondo del mercado sigue siendo sólido", según Javier Niederleytner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. A su juicio, los resultados empresariales han seguido batiendo las expectativas que había puestas en ellas a pesar de las caídas del mercado, aunque sí que aventura que en un contexto como este "un inversor cortoplacista debería cubrirse".