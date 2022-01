Los mercados se preparan para la reunión de la Fed y esperan subidas de tipos en marzo

La Reserva Federal de Estados Unidos se dispone a arrebatarle el protagonismo a Ucrania. Con los mercados agitados por la tensión ascendente entre Rusia y la OTAN, el banco central celebra su primera reunión del año en la que se sabrá si empiezan ya con las subidas en los tipos de interés. A las 20:00 se conocerá la decisión sobre los tipos y media hora después el presidente, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa que ofrecerá pistas sobre los próximos pasos de la institución.

El consenso espera que esta reunión no acabe con una subida de tipos y cree que esta medida se llevará a la práctica en marzo. Tras esto, creen que se sucederán otras tres subidas durante el año 2022. Por lo tanto, la reunión de hoy tendría como principal objetivo ir preparando el mercado para las decisiones que vienen próximamente.

La Reserva Federal está en estos momentos intentando frenar a toda costa la elevada inflación del 7%, la más alta desde junio de 1982. En ese sentido Powell ha sido claro afirmando que su prioridad es garantizar la estabilidad de precios y, para ello, está dispuesto a subir tipos durante más tiempo. Al mismo tiempo, la institución quiere evitar que esta medida provoque una salida acelerada en los mercados, que se encuentran ahora mismo en una espiral bajista, atrapados entre la desaceleración económica y el miedo a un conflicto de Rusia con la OTAN.

Cabe destacar que Wall Street ya está notando los efectos de la reducción de los estímulos y el miedo a subidas de tipos. En consecuencia, el S&P 500 acumula este 2022 una caída del 7,92%, mientras que el Dow Jones cede un 5,2%. Por su parte, el Nasdaq 100 retrocede un 12,45%. Las empresas tecnológicas están siendo uno de los sectores más castigados en este inicio de año.

Volviendo a la reunión de la Reserva Federal, François Rimeu, estratega senior de La Française AM. defiende que Powell anunciará una subida de tipos en marzo y "confirmará el ritmo de reducción del programa de compras a un ritmo de 30.000 millones de dólares al me) y el programa de expansión cuantitativa (QE) finalizará en marzo". Pero no creen que haya decisiones abruptas, como poner fin de golpe a las compras.

"Se confirmará el giro de la Fed hacia la política de los ' halcones'"

También destaca que esperan información sobre la reducción de balance, pero descartan que "Powell se comprometa a dar un plazo y una cantidad concreta para evitar el pánico en los mercados". Creen que el anuncio formal se producirá en verano, con las dos primeras subidas de tipos ya realizadas.

Paolo Zanghieri, economista senior de Generali Investments defiende que "se confirmará el giro de la Fed hacia la política de los ' halcones'" y se centre en contener la inflación. En ese sentido, también esperan "más claridad y datos sobre el calendario de evolución de los tipos de interés".

Respecto a esa subida, coinciden en que tocará esperar a marzo para verla, pero descartan que sea de medio punto. "Es un escenario muy poco probable, esperamos un ritmo previsible de 25 puntos básicos que permita mayor flexibilidad dada la incertidumbre económica". La Fed sólo retrasaría su actuación en un escenario en el que la evolución laboral de Estados Unidos sea muy negativa los primeros meses del año, poniendo en riesgo la situación de pleno empleo del país.