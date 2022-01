Europa aguanta en la primera semana del año pese a la caída de Wall Street

Tras el acelerón que dieron en la última semana de 2021 los principales índices de Europa y Estados Unidos, con el que lograron cerrar un buen ejercicio para la renta variable, el arranque para los termómetros americanos de este año no ha sido tan positivo. Wall Street se queda por detrás de Europa en el inicio de este ejercico tras el primer susto del año, que llegó de la mano de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que tuvo lugar el pasado miércoles, y revelaron una actitud algo más agresiva hacia la inflación y la reafirmación de tipos más altos en 2022, lo que se tradujo en una fuerte caída de las bolsas.

Así lo demuestran los principales índices bursátiles del continente, como el S&P 500, que se dejaba un 1,78% en los cinco primeros días de mercado de 2022 con datos a media sesión del viernes, y el Nasdaq, que caía un 4,1% en el mismo periodo. Por contra, el EuroStoxx 50, el índice bursátil que representa a las 50 mayores empresas de la eurozona en términos de capitalización, consigue aguantar en la primera semana del año y registra una subida del 0,17%.

Con todo, la sesión de turbulencias vista estos días en los parqués de uno y otro lado del Atlántico no ha conseguido hacer que la sangre llegue al río. "No ha sido suficiente como para dar por concluido el segmento alcista originado a finales de noviembre por las principales selectivos continentales", señala Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader, quien asegura que "podemos considerar que estamos ante una simple consolidación que alivia la sobrecompra".

Así pues, en cuanto al índice europeo, el experto no da por muertas las alzas en Europa y sigue manteniendo los objetivos del EuroStoxx en los 4.575 puntos, que es el nivel que conquistó el año 2007, antes de que estallara la crisis financiera con la quiebra de Lehman Brothers:"Mientras no se pierda la zona de los 4.270/4.240 puntos del Eurostoxx 50 no daremos por canceladas sus opciones de seguir avanzando y marcar máximos crecientes sobre los máximos previos del mes de noviembre".

El 'T-Note', en máximos pre-Covid

Además del descenso de las bolsas, las actas de la Fed han acelerado la huida de los inversores de la renta fija soberana americana, llevando el bono americano a 10 años a máximos pre-Covid. Así, este viernes se le llegó a exigir al T-Note una rentabilidad superior al 1,79%, algo que no se había visto en el mercado desde enero de 2020. En este sentido, la reunión del organismo que preside Jerome Powell, donde se dio a entender una aceleración del tapering para este ejercicio, también se deja notar a este lado de Atlántico. El bund alemán, que es la referencia en el Viejo Continente, se está acercando al terreno positivo y se sitúa en el -0,04%, un hecho que tampoco se veía desde mayo de 2019.

El Ibex 35, por su parte, registró una subida de 0,44% en los cinco primeros días del año, con IAG en cabeza de la clafisicación, con un rebote de 12,9%. A la aerolínea le sigue Banco Sabadel, que sube un 11,3%, y en tercera posición en el ranking está Caixabank, con un rebote del 8,9% en la primera semana del año. Por contra, al otro lado de la tabla, está Cellnex Telecom, que cae un 13,3% en este mismo periodo, seguida de Solaria, con un -8,7%, y Rovi, que desciende un 8,3%.

Así, tal y como explica el analista técnico de Ecotrader, el selectivo español mantiene sus opciones de superar el hueco bajista que abrió a finales de noviembre. "Superando los 8.840 puntos veríamos cualquier consolidación a corto plazo como una simple pausa para atacar el techo del lateral y marcar máximos crecientes sobre los 9.200/9.300 puntos", e indica que ese es el primer paso se viene exigiendo al Ibex 35 para alejar en mayor medida el riesgo de ver una recaída a la zona de los 8.000 puntos.

El euro, por su parte, permane estable en el entorno del 1,13, el nivel que alcanzó en la penúltima semana de diciembre. Y en cuanto a las materias primas, la onza de oro cerró el viernes con mínimos de la semana, con un precio de 1794,82, y una caída de 1,09% desde el martes, que tocó su pico. Mientras tanto, el crudo Brent, la referencia en el Viejo Continente, sube un 5,18% en los últimos cinco días, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) confirmara que mantiene su plan de aumentar la producción.