El mercado sube un 10% su previsión de beneficio para las cotizadas en 2022

Mayo supuso un vuelco en las estimaciones de beneficio de las grandes cotizadas en Europa y en EEUU. La reapertura de las economías junto con el avance de la vacunación han convertido a 2021 en un ejercicio que va contracorriente en las previsiones de los analistas, ya que históricamente éstas arrancaban desde un punto más elevado en enero para luego irse moderando conforme avanzaban los meses. Pero en 2021 la situación es la contraria.

Si se compara el beneficio conjunto esperado para las empresas del S&P 500, el EuroStoxx 50 y también el Ibex 35 son hoy un 20% superiores, de media, a lo que eran el pasado 1 de enero de cara al año 2021 y un 10% mayores en lo que respecta al ejercicio 2022.

A nivel inversor este cambio tan brusco en las previsiones juega a favor de quienes compren hoy bolsa, a pesar de lo que pueda parecer en base a multiplicadores de beneficio con bolsas caras. El PER del Ibex, hoy en las 17 veces, es un 37% superior a las 12,4 veces de su media histórica desde el año 2000. Ahora bien, el crecimiento de los beneficios a tasas de doble dígito hace que esta misma variable caiga a las 15 veces a un año vista y hasta las 13 en dos ejercicios. Es la misma situación para EEUU, donde su índice de referencia cotiza en las 23 veces/beneficio, un 40% superior a las 16,5 de su media histórica -se normaliza en dos años hasta las 19 veces- y Europa registra una prima del 45%, con un PER de 18 veces que es de 15 para el beneficio de dentro de dos años.

En este balance destaca la revisión al alza que protagonizan las firmas del Ibex 35 -que abanderan Santander y ArcelorMittal para el cierre de año- y que han llevado al selectivo a mejorar un 29% las estimaciones de cara a 2021 desde enero, cuando se espera que sus ganancias superen los 37.300 millones de euros frente a las pérdidas de 4.000 millones del año pasado. "La recuperación económica avanza más rápido de lo esperado y, sobre todo, la normalización de los beneficios empresariales ha superado las expectativas más optimistas", afirma Yves Bonzon, CIO de Juius Baer.

"El fuerte reinicio económico se refleja en los notables resultados de los beneficios del primer trimestre. Casi el 90% de las empresas del índice S&P 500 de valores estadounidenses superaron las expectativas de los analistas, y casi el 75% entre el índice Stoxx Europe 600", resaltan desde BlackRock, gestora que cree que la tendencia ya comenzó a apreciarse en las primeras cuentas trimestrales.

Todo al ciclo

¿Qué se espera del Ibex 35? El selectivo nacional acapara el mayor aumento de previsiones si se compara con el S&P 500 y el EuroStoxx 50 de cara a 2021, en lo que hace pensar que pueda buscar de acortar distancias con el EuroStoxx. Los 35 puntos de ventaja del índice comunitario -en un periodo de 5 años- son casi el doble de lo que fueron justo antes del crash de 2020.

Ahora bien, desde enero, las estimaciones han mejorado un 29% para este año, lo que supone un promedio del 5% al mes. De cara a 2022 el conjunto de las 35 podría ganar algo más de 42.000 millones de euros y rozar los 47.000 millones en el año 2023, el segundo mayor beneficio de su historia, por encima de los 42.997 de 2017 y 2.000 por debajo de los 49.500 del año 2010.

¿En qué compañías se nota más esa mejora? En las acereras, ArcelorMittal y Acerinox, y en banca, liderada en la mejora de previsiones por Sabadell -aunque también es quien partía de un punto más bajo- tanto para este año como para el que viene. Hoy se cree que la acerera de los Mittal será la primera por beneficios del Ibex en 2021, con más de 6.900 millones de euros, un 250% más que lo se esperaba en enero y un 54% por encima del consenso del mes de abril.

En términos europeos, el consenso prevé un beneficio conjunto para el EuroStoxx 50 de 208.400 millones de euros -es un 16% superior a las estimaciones del arranque de año-, y que roce los 233.000 en 2022. La mejora de las previsiones es casi idéntica para el S&P 500, que obtendrá ganancias de 1,74 billones de dólares este año y batirá los 1,91 billones en 2022. "Lo más importante es saber cuándo los beneficios empresariales volverán a ser como antes. Y la respuesta es que esto es así desde el primer trimestre del año 2021, y que no solo han recuperado los niveles de 2019, sino que los han superado. Al menos en los dos principales índices de referencia: S&P 500 y EuroStoxx 50. Lamentablemente, no el Ibex 35, que no lo conseguirá hasta 2023", apunta Bankinter.

Energía y ciclo lideran la tabla

Los valores más ligados a las materias primas, como petroleras y acereras, lideran el crecimiento de las previsiones desde comienzos de año a ambos lados del Atlántico. Dentro del S&P 500 destacan en las tres primeras posiciones el productor de crudo ConocoPhillips, el de acero Nucor Corporation y la distribuidora de energía Devon Energy, con una mejora en sus estimaciones desde el 1 de enero que va del 530% al 230%.

En el EuroStoxx 50 esas posiciones están ocupadas por la petrolera Eni, Daimler y TotalEnergy.