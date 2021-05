El índice de precios que mira la Fed apunta a máximos de 2008

El 28 de mayo se conocerá la lectura de abril del índice de precios PCE de Estados Unidos, el principal indicador de la inflación que revisa la Reserva Federal (Fed). Se espera un aumento del 3,5%, en línea con el IPC que se publicó el 12 de mayo y mostró el mayor aumento desde 2008.

El monstruo de la inflación dará otro aviso, pero este debería estar ya asumido por los mercados. El detalle importante es que el dato del viernes influye especialmente en la política monetaria, por lo que no se puede descartar que se vuelva a especular con las fechas del tapering (retirada de estímulos).

"Hay un fantasma y no solamente en Europa. También se está dejando sentir en Estados Unidos: el fantasma de la inflación. Los bancos centrales no están facilitando las cosas a los mercados en este contexto. La situación del mercado no es fácil. Aunque algunos de los principales índices bursátiles han superado ciertos umbrales al alza, no está claro que esta tendencia se pueda mantener", reconoce Hans-Jörg Naumer, estratega de Allianz Global Investors.

"La importancia de la inflación en el corto plazo para los mercados es hasta qué punto cambiará el escenario de tapering de la Fed y del resto de bancos centrales", explica Axel Botte, estratega global de Ostrum AM (filial de Natixis IM), quien añade que, "en este sentido, la conferencia de Jackson Hole, a finales de agosto, es la ocasión más apropiada para un preanuncio de la retirada de estímulos".

"Profundizando en el desglose del dato de inflación, pensamos que se trata de un fenómeno temporal y que las expectativas del mercado, que ya descuenta una inflación media del 2,56% en los próximos 10 años", considera, por su parte, el equipo de analistas de A&G Banca Privada.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha afirmado que prevé "un aumento transitorio de la inflación por encima del 2% este año, como consecuencia de efectos de base y del aumento de la demanda que favorecerá la reapertura de las economías". " Con respecto al aumento de los rendimientos de los bonos, Powell señaló que lo que le preocuparía sería un endurecimiento desordenado o persistente de las condiciones financieras que pusiera en peligro los objetivos de la Reserva Federal. Sin embargo, las condiciones financieras continúan siendo extremadamente flexibles a pesar del brusco aumento de los rendimientos. De sus comentarios se desprende que la Reserva Federal no intervendrá a menos que se produzca un cambio en las condiciones", recogen en Capital Group.

En la eurozona, todavía parece demasiado pronto para que el Banco Central Europeo (BCE) discuta la política que vendrá después del final de su plan de compra de bonos de emergencia de 1,85 billones de euros, según aseguró el viernes la presidenta del organismo, Christine Lagarde, quien desestimó los llamamientos de algunos colegas para considerar la reducción del balance.

Los responsables de la formulación de políticas del BCE discutirán si mantener, desacelerar o acelerar el ritmo de su Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en la reunión del 10 de junio a la luz de una mejor perspectiva de crecimiento y un aumento de los rendimientos de los bonos. "Estamos comprometidos a preservar condiciones de financiamiento favorables, utilizando el sobre del PEPP y hacerlo hasta al menos marzo de 2022", comentó Lagarde en rueda de prensa. "Es demasiado pronto y en realidad es innecesario debatir temas a largo plazo", agregó.

En general, los expertos no esperan que haya cambios en la política monetaria del BCE durante un tiempo, teniendo en cuenta que las perspectivas de inflación son muy inferiores en Europa frente a las que se están viendo en EEUU en las últimas semanas.

Otros datos importantes a destacar la semana que viene son la encuesta IFO de confianza durante el mes de mayo en Alemania, que se publicará el martes 25, el mismo día en el que se publicará en Estados Unidos el dato de confianza del consumidor, también durante el mes de mayo. El dato de inventarios de petróleo en EEUU del miércoles tiene en esta ocasión especial importancia, después de publicarse esta semana un incremento por encima de lo previsto que ha castigado los precios en los últimos días.

Cumbre del Consejo Europeo

En la zona euro, la próxima semana se reúnen los miembros del Consejo Europeo en un encuentro extraordinario en el que tratarán la evolución de la lucha de la Unión frente al Covid-19, además de otros temas como el cambio climático y las relaciones exteriores. En este último frente sin duda debatirán sobre la actualidad en España, donde en la última semana las tensiones diplomáticas con Marruecos han estallado en la frontera con Ceuta.