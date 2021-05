La 'estampida' minorista pasa de las 'acciones memes' y las SPAC a las criptomonedas

El frenesí bursátil en torno a las 'acciones meme' que acaparó la atención de los observadores del mercado durante los primeros meses del año puede haber llegado a su fin y haberse desvanecido. Sin embargo, los animal spirits, siguiendo el término glosado por el economista Keynes John Maynard Keynes en los años 30 para describir el impacto de las emociones humanas en las finanzas, parecen seguir al acecho para causar estragos.

Básicamente, lo que ha cambiado es que que los mismos que en enero pujaban por GameStop o AMC y las cientos de SPAC que aterrizaron en el mercado han trasladado el grueso de sus apuestas a las criptodivisas, según sostiene una nota de Vanda Research.

"Los precios de acciones como Tilray, Virgin Galactic, Plug Power y Nio han presentado una correlación inversa con las criptodivisas en 2021, lo que es indicativo de una rotación minorista", escriben Ben Onatibia y Giacomo Pierantoni, analistas de Vanda, en la referida nota a los clientes.

"Cuando el bitcoin se hundió tras la salida a bolsa de Coinbase, todas las acciones favoritas de los minoristas disfrutaron de una decente recuperación. Pero como el precio del ether y otras altcoins se han disparo en los últimos días, los valores preferidos de los minoristas han cedido la mayor parte de sus recientes ganancias", explican ambos expertos.

Para apuntalar su tesis, los analistas de Vanda señalan la correlación inversa que se ha dado desde mediados de marzo entre el Bloomberg Galaxy Crypto Index y una cesta de conocidas 'acciones meme' impulsadas por los minoristas.

Por supuesto, la correlación está lejos de ser una prueba de causalidad, pero hay otros datos que dan credibilidad a esta hipótesis. Un gráfico de los volúmenes de las opciones de compra en EEUU muestra que el número de contratos en circulación ha disminuido desde los días más salvajes del frenesí, cuando los operadores minoristas utilizaban estos instrumentos para forzar los short squeeze que ahogaban a los bajistas.

Algo que ocurrió este martes también refuerza la afirmación de Vanda. Cuando el precio del dogecoin se disparó más del 50%, la aplicación Robinhood, el lugar preferido para negociar de los minoristas, se colapsó al dispararse la demanda de la criptomoneda de broma.

