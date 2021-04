Bitcoin, ethereum y dogecoin se hunden más de un 10% tras la gran estafa turca de las criptodivisas

Viernes negro para las criptodivisas. El bitcoin, la más importante por capitalización, se hunde más de un 10% y pierde los 50.000 dólares por primera vez desde marzo. Por su parte, dogecoin (la criptodivisa meme) o ethereum (una de las más prometedoras según la industria criptográfica) caen también hasta un 10% arrastradas por la gran estafa turca con las criptomonedas y las últimas advertencias sobre una gran corrección en el mercado.

El bitcoin ha llegado a caer más de un 10%, mientras que su precio se ha sitúa en los 48.200 dólares. Hay que recordar que hace escasos días, el bitcoin estaba cotizando por encima de los 64.000 dólares, disfrutando de un rally alcista que se vio intensificado con la salida a bolsa de Coinbase. Por otro lado, ethereum se hunde un 13% hasta kis 2.163 dólares, mientras que dogecoin pierde un 14% hasta los 0,228 dólares. No obstante, el universo casi al completo de las criptodivisas está viviendo una jornada negra.

La policía turca ha realizado en las últimas horas decenas de arrestos después de que una de las principales plataformas de criptomonedas del país haya dejado de pagar a sus clientes, mientras que su fundador abandonaba el país con unos 1.700 millones de dólares de activos de inversores en el 'bolsillo', según informa Bloomberg.

Investigación por estafa

La Fiscalía de Turquía ya había abierto una investigación por "estafa" contra esta popular bolsa de intercambio de criptomonedas, Thodex, fundada en 2017 por el empresario Faruk Fatih Özer. Esta era una de las 'bolsas' electrónicas más conocidas en Turquía para transacciones de criptomonedas como bitcoin y, sobre todo, dogecoin, holo o tether. Aunque esta estafa sea independiente a las propias criptomonedas, sí es cierto que puede generar gran incertidumbre en un mercado que está dominado por la volatilidad.

El bitcoin pierde los 50.000 dólares

Las fuerzas de seguridad han detenido a 62 personas en ocho ciudades, incluida Estambul, donde tenía su sede la plataforma de exchange Thodex, mientras que otras 16 siguen huidas, según ha informado este viernes la agencia estatal Anadolu.

La agencia financiera Bloomberg explica que en un comunicado desde un lugar desconocido, el director ejecutivo de la plataforma, Faruk Fatih Ozer, ha prometido reembolsar a los inversores y regresar a Turquía para enfrentarse a la justicia más tarde.

El gobierno turco, por su parte, ha tomado medidas para bloquear las cuentas de la empresa y la policía ha entrado en su oficina central en Estambul. Las pérdidas podrían llegar a los 2.000 millones de dólares, según el periódico Haberturk, y un abogado de los estafados asegura que el dinero invertido por unos 390.000 usuarios activos es "irrecuperable".

La advertencia de JP Morgan

A esto se une las crecientes advertencias sobre una posible burbuja en el mercado de criptoactivos. Los economistas de JP Morgan habían advertido de que si el bitcoin no superaba con claridad los 60.000 dólares pronto, la mayor criptodivisa podría sufrir una gran corrección en sus precios.

Los analistas de JP Morgan creen que detrás las posiciones alcistas con futuros había muchos inversores posicionados en fondos de divisas digitales y de plataformas de exchange como la que ha colapsado en Turquía. "En los últimos días, los mercados de futuros de bitcoin experimentaron una fuerte liquidación de manera similar a mediados de febrero pasado , mediados de enero pasado o finales de noviembre pasado", explican. "Las señales de impulso se desintegrarán naturalmente desde aquí durante varios meses, dado su nivel elevado".

Otra cuestión relevante es la buena aceptación que podría estar teniendo el yuan digital entre los ciudadanos chinos. El yuan digital se está distribuyendo en varias ciudades del 'gigante asiático' a través de Banco Popular de China (PBOC por sus siglas en inglés), convirtiéndose así en el primer gran banco central que distribuye una divisa digital pública (CBDC por sus siglas en inglés). Desde la propia institución aseguran que esta divisa digital pretende hacer frente a los nuevos métodos de pago y a la irrupción de las criptomonedas.