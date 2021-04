El dogecoin se dispara un 300% esta semana y aviva el temor a una burbuja en las criptomonedas

La 'broma' vale ya 34.000 millones de dólares. El dogecoin, la criptomoneda que nació como una chanza en 2013, se ha disparado un 300% esta semana y el token ya está a 28 centavos, su máximo histórico. Este alocado repunte ha ayudado a avivar el temor existente a una potencial burbuja en el universo de las criptomonedas.

Creado hace ocho años por los ingenieros de software Billy Markus y Jackson Palmer, el dogecoin se basa en el meme 'Doge', que se hizo popular a finales de 2013 y que representa a un perro Shiba Inu junto a frases sin sentido en texto multicolor con fuente Comic Sans. Con la única pretensión de ser una alternativa 'divertida' al bitcoin, la criptodivisa no ha dejado de ganar adeptos y en las últimas 24 horas ha añadido unos 19.900 millones de dólares a su capitalización.

El dogecoin ha duplicado con creces en un solo día su precio en una semana en la que las criptomonedas han experimentado un sonoro alza con la salida a bolsa de la plataforma de intercambio y negociación de criptodivisas Coinbase. Si bien el bitcoin se ha corregido a la baja tras este estreno, el dogecoin sigue apuntando hacia arriba.

No es la primera vez que la criptomoneda meme registra una subida salvaje. Al igual que otros pares, tiene una tendencia inherente a la volatilidad. A principios de año empezó a remontar y subir como la espuma gracias al entusiasmo del subforo de Reddit SatoshiStreetBets, el homólogo al célebre WallStreetBets, pero centrado en las criptos.

El llamamiento a inflar el dogecoin desde este subforo parece haber funcionado. El viernes, un usuario de Reddit publicó una foto con su inversión en dogecoin en la app de Robinhood. "Hola chicos, me acabo de hacer millonario con el dogecoin", decía el usuario, mostrando un saldo de 1.081.441,29 dólares en su cuenta.

Este apoyo a la criptomoneda no ha venido solo de anónimos usuarios de Reddit y Robinhood. Celebridades como el fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, han espoleado al activo defendiéndolo en todo momento desde sus redes sociales. En sus 'tuits', Musk ha confesado que el dogecoin es su criptodivisa "favorita" y la ha calificado como "la criptomoneda del pueblo". Este mismo jueves tuiteaba una ilustración junto al mensaje "el dogecoin 'ladrando' hacia la luna".

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Lo cierto es que cada mensaje de apoyo de Musk al dogecoin ha devenido en un repunte de la criptomoneda. Esta capacidad suya de mover a los mercados con un solo 'tuit' ha preocupado a algunos analistas e inversores. Nic Carter, cofundador de Castle Island Ventures, ha advertido a los inversores minoristas de que "van a perder dinero con el dogecoin", tachándolo de "vehículo para la especulación."

La 'teoría del más tonto'

Sin una encuesta reciente de Bank of America a los gestores arrojaba que un 74% de ellos veía una burbuja en el bitcoin, estos pasos del dogecoin no 'ayudan'. "La gente está comprando la criptomoneda, no porque piense que tiene algún valor significativo, sino porque espera que otros se amontonen, empujen el precio hacia arriba y luego puedan vender y hacer dinero rápido", explica a CNBC David Kimberley, analista de Freetrade, describiendo la conocida como 'teoría del más tonto'.

"Cuando todo el mundo hace esto, la burbuja acaba por estallar y uno se va a quedar corto si no sale a tiempo. Y es casi imposible saber cuándo va a ocurrir", apostilla el experto, que lanza una admonición final: "Solo hace falta que una persona se deshaga de todas sus participaciones para que todo el mercado se hunda."