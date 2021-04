Bitcoin en máximos: invertir en criptos, ¿si o no?

La entrada de inversores como Elon Musk con 1.500 millones de dólares, o de bancos de inversión como JP Morgan, Morgan Stanley o BNY Mellon -sin olvidar el anuncio de PayPal o Mastercard de que se podrá comenzar a utilizar bitcoins como medio de pago- han contribuido a revalorizar a la criptodivisa y a dotarla de mayor popularidad entre los minoristas, que han creído encontrar en ella un nuevo patrón oro al calor de las estratosféricas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales.

Ayer, al calor de la salida a Bolsa de la plataforma de compra venta de monedas virtuales Coinbase, que se estrenará hoy con una valoración de más de 100.000 millones de dólares (84.000 millones de euros), lo mismo que General Electric, Goldman Sachs o American Express, alcanzó un nuevo récord al situarse por encima de los 64.000 dólares, lo que hace que su valor se dispare más de un 1.000% en apenas un año. Un nivel, que según algunos analistas se quedaría corto -muy corto-.

"Como oro digital, es posible que ya esté presionando los precios del metal dorado en la actualidad, por lo que debería llegar a valer 146.000 dólares" apunta JPMorgan en una reciente nota. Es más, algunos analistas prevén que podría llegar incluso a los 250.000 dólares.

Pero el bitcoin no es la única cripto que está viviendo su Dorado. De hecho, mientras ésta logró ganar un 101% en el primer trimestre, según Valor Investe hay otras opciones que se han revalorizado más de un 1.000%. Es el caso Terra (Luna) que aumentó un 2.751,92%; Holo (HoT), con un 2.551,49%; BitTorren, que acumula una apreciación del 1.657%; Solana (SOL), cuya revalorización fue del 1.184,58%; o de DOGE, con un 1.051,70%.

Pero ¿son las criptodivisas un activo recomendado para todos los inversores? Para Francisco Martínez Márquez, asesor financiero de Andbank, presente en la plataforma de asesores de Finect, la respuesta es sencilla: "No, ni siquiera para una parte de la cartera". ¿Sus motivos? Primero, que su alta volatilidad es incompatible con la estabilidad de precios. "Esto dificulta su uso como medio de pago. ¿Cómo valorar una divisa que dentro de una semana puede valer +/-50%?", afirma. Y ejemplifica: "imagina pagar tu casa a tres meses con Bitcoin. Un chollo o el peor negocio".

Segundo, por el gran riesgo regulatorio que presenta. "No hay regulación y eso puede ser un problema si finalmente la hubiera. Existe una opacidad incompatible con la lucha actual contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde hace años las autoridades mundiales avanzan en esta dirección. Y esto presenta dudas en la valoración; ¿Cómo valoramos algo no regulado? Si finalmente llega esta regulación, uno de los atractivos de las criptodivisas desaparecería", afirma.

Y tercero, la gran burbuja que existe en torno a las criptodivisas. "Las burbujas sabemos cuándo empiezan, pero no cuando estallan", asegura. Una opinión compartida por el 74% de los gestores globales, según la última encuesta de Bank of America.

Para Martínez Márquez "si lo que vale realmente es la tecnología que hay detrás (Blockchain), mejor invertir directamente en las compañías que la desarrollan. Esto ya es más tangible y fácil de valorar. De hecho, es una temática de inversión que en el último año ha proporcionado buena rentabilidad, con fondos temáticos especializados en Blockchain", dice.

Ejemplo de ello, es el BNY Mellon Blockchain Innovation Fund, cuya estrategia consiste en invertir en empresas de todo el mundo que habilitan o usan la cadena de bloques y que son actores claves para este ecosistema. Su revalorización a un año es del 90%, mientras que este 2021 suma un 16,17%.

Las opiniones de Martínez Márquez no están lejos de la compartidas por la CNMV junto al Banco de España este febrero, cuando en un comunicado alertaban sobre los riesgos invertir en este tipo de activos y destacaba su falta de legislación, su incapacidad para ser usadas como dinero de curso legal, y sus variaciones extremas de precios.

En esta misma línea se sitúa Mario Rappanello, responsable de Tesorería y Allocation Advisory de Banco Mediolanum. "Desconocemos qué pasará en unos años. Hoy por hoy, no podemos considerar al bitcoin como una inversión por la limitada transparencia de sus garantías reales. Su liquidez limitada lo convierte en una herramienta de especulación y su elevada volatilidad impide que, de momento, pueda utilizarse como una divisa", asevera.

¿Una opción para una parte de las carteras?

Estos mismos motivos son los que llevan a Adrián Viturro, asesor financiero en Inversimply y de la plataforma de Finect, a desaconsejar su inversión dentro de sus carteras. "Predecir su evolución es casi imposible, por lo que intentar conseguir una meta de ahorro con criptodivisas no es una solución", afirma. Eso sí, en su opinión, "para especular y obtener la máxima rentabilidad posible si puede ser una buena opción".

Del mismo modo, Borja Nieto, cofundador de MiCappital y asesor financiero también de la plataforma de Finect, no rechaza que sus clientes tengan una pequeña parte de sus carteras invertidas en Bitcoins. "Si creen que pueden protegerse frente a las inyecciones masivas de los Bancos Centrales porque lo ven como el nuevo oro, o porque opinen que la deuda va a seguir subiendo y no se va a ser capaz de pagar, ¿por qué no van a invertir una parte de cartera?", argumenta. Eso sí, enfatiza que debe ser una parte pequeña y que se tenga claro que se trataría de especular, y antes con Bitcoins que con cualquier otra cripto por ser la más consolidada y la mejor valorada.

Ahora bien, ¿qué porcentaje invertir? Un estudio del equipo Multiactivos de Robeco sugiere que se puede utilizar al bitcoin con una asignación del 1% en una cartera multiactivos estándar bien diversificada, siempre y cuando se apliquen determinados controles de riesgo y un proceso estricto de gestión de cartera.

"Como oro digital, el bitcoin tiene un valor monetario. En nuestra opinión, el debate sobre la falta de valor intrínseco del bitcoin es en general irrelevante. Al igual que los diamantes, las obras de arte, los sellos o el dólar, el bitcoin no genera flujos de efectivo. Sin embargo, todas esas clases de activos tienen valor monetario, y la mayoría están consideradas como reservas de valor", afirma Jeroen Blokland, director del equipo Multiactivos de Robeco. Y recuerda que recientemente, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se refirió al bitcoin como una alternativa al oro más que al dólar en realidad.

¿Cuánto puedo ganar invirtiendo a largo plazo?