Estos son los valores a vigilar si se sube la exposición a renta variable

Las principales bolsas europeas han iniciado el año presionando resistencias muy importantes desde el punto de vista técnico ya que su superación permitiría favorecer ascensos adicionales de alrededor de un 8,5%. Este es el margen de subida que tiene el EuroStoxx 50 hasta el objetivo que desde Ecotrader manejamos en los máximos del año pasado y niveles donde cotizaba la principal referencia europea antes del covid crash en los 3.867 puntos. Como venimos insistiendo desde hace semanas, la cuestión ahora es ver si este objetivo es alcanzado de forma vertical o, por el contrario, asistimos antes a una corrección en las bolsas.

En el primer caso, nos encontraríamos con que a la primera de cambio gran parte del pescado de este 2021 ya estaría vendido. Mientras que en el segundo caso estaríamos ante una situación bajista para los primeros compases del año, pero que sería muy positiva operativamente hablando, ya que ofrecería una nueva oportunidad para comprar bolsa con una orientación de medio/largo plazo, similar a la que ofreció el mercado a comienzos del noviembre pasado.

Para que gane enteros la posibilidad de ver alzas adicionales de un 8,5% sin corrección relevante previa, lo que exigimos desde Ecotrader es que el Dax 30 alemán logre batir la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2017, 2018 y de 2020 y que aparece por la zona de los 13.900-14.000 puntos.

Rompiendo este rango resistivo, el Dax no encontraría ninguna resistencia digna de destacar hasta el entorno de los 15.000 enteros, que es donde se encuentra la tangencia con la resistencia creciente que surge de unir los máximos de los años 2015, 2017 y de 2018.

Hasta ahí habría un recorrido adicional al alza del 8%, que sería idéntico al que tendría el EuroStoxx 50 hasta los altos pre-covid 19 en los 3.867 puntos. Pistas que también apuntarían hacia este escenario alcista las encontraríamos si las principales referencias francesa (Cac 40) e italiana (Ftse Mib) logran romper los máximos que marcaron en noviembre, que están siendo presionados a corto plazo, pero para facilitarles la labor de seguimiento les recomendamos vigilar los 14.000 del Dax alemán.

Mientras los principales índices europeos no rompan esas resistencias, desde Ecotrader no somos partidarios de echar las campanas al vuelo y no se alejará el riesgo de ver esa corrección bajista, que es la que sugerimos esperar antes de volver a aumentar la exposición a bolsa de un modo contundente y que al menos debería servir para desandar entre un 38,20% y un 50% de todo el último gran rally alcista en las bolsas europeas.

Agresivamente, si el Dax rompe la resistencia de los 14.000 puntos, desde Ecotrader nos animaríamos a abrir nuevas estrategias de compra en algunos de los títulos que tenemos en nuestro radar.

En Alemania, estamos muy pendientes de Fresenius, Deutsche Boerse, Volkswagen y Deutsche Post. En Francia, vigilamos a STMicroelectronics, Danone y Airbus, entre otros.

En España, ACS está abriendo una nueva ventana de compra y en breve podría abrirse otra en Ferrovial si bate los 23,67 euros. También vigilamos con atención a Cellnex, que próximamente podría retomar su tendencia alcista principal tras varios meses de consolidación, y compren Naturgy si bate los 19,55 euros.

