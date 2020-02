Wall Street prefiere la reelección de Trump al mejor demócrata

Jose Luis de Haro Nueva York

Para algunas mesas de inversión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparte una peculiar característica que Napoleón exigía a sus generales: mucha suerte. Desde su desembarco en la Casa Blanca, el abrupto caos y el fin de los buenos modos no han impedido que el S&P 500 haya registrado una subida del 54% y el retorno total del indicador alcance el 64%.

Pero ahora que su reelección está en juego, la horneada de candidatos demócratas se apresura por encontrar todas las taras posibles a una agenda económica que, de momento, no perturba demasiado a los inversores.

No es para menos. Gigantes bancarios como JPMorgan se han beneficiado de la desregulación financiera aupada por el republicano. Lo mismo ocurre con las energéticas, como Exxon, que han salido ganando con el recorte de las protecciones ambientales. Tampoco hay que olvidarse de las principales firmas aeroespaciales y de defensa como Lockheed Martin. Incluso Boeing se ha beneficiado de las políticas de Trump, especialmente con el azote arancelario a su rival Airbus.

"Las señales clave para el S&P 500 a las que estamos prestando atención son la política fiscal, la regulación financiera, el sector de la salud y el posible aumento de la regulación tecnológica", apunta Michael Zezas, jefe de investigación de políticas públicas de Morgan Stanley.

El creciente auge del ala más progresista, abanderada por el senador de Vermont, Bernie Sanders, y su homóloga en Massachussetts, Elizabeth Warren, y el giro obligado del establishment, donde se incluyen otros candidatos como el ex vicepresidente de EEUU, Joe Biden, el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, o el multimillonario Michael Bloomberg, amenaza algunas áreas sensibles para el mercado, como el impuesto de sociedades.

De hecho, Bloomberg, quien ya ha desembolsado más de 200 millones de dólares de su propia fortuna en su campaña electoral, presentó recientemente un plan fiscal que busca incrementar los ingresos en 5 billones de dólares a través de nuevos gravámenes a las rentas más altas y también a las multinacionales del país. Sus medidas fiscales son incluso más agresivas que las de Biden, ya que incluyen una derogación de los recortes de impuestos de Trump en 2017 para los ciudadanos con más ingresos, junto con un nuevo cargo del 5% en las rentas que superen los 5 millones de dólares anuales. También aumentaría los impuestos sobre las ganancias de capital a quienes ganen más de un millón de dólares al año. Y el impuesto de sociedades subiría del 21% actual hasta el 28%.

"Los debates sobre este tema podrían aumentar la volatilidad ya que las propuestas demócratas podrían reducir los beneficios hasta en un 7%", avisa Mike Ryan, director de inversión de UBS en EEUU. Por ello, no es casualidad que el reciente aumento en la aprobación de Trump haya coincidido con un aumento en las predicciones implícitas del mercado de que el presidente será reelegido en noviembre.

La reacción del mercado

Varios administradores de fondos de cobertura han avisado de una caída del 25% o incluso el 30% para el S&P 500 si Sanders o Warren ganasen las elecciones. Mientras, el multimillonario Howard Marks, cofundador de Oaktree Capital Management, describía en una entrevista con la CNBC a Bloomberg o Biden como favorables para el mercado pero también sentenciaba que los inversores "respirarán aliviados" si Trump es reelegido.

Para Dana M. Peterson, economista de Citi, una victoria demócrata en la Casa Blanca, especialmente de algunos de los candidatos más progresistas, "aumentaría la vulnerabilidad de sectores como el financiero, el tecnológico, el de salud o el energético".

Mientras que un sistema de salud universal como el Medicare para Todos que defienden Sanders o Warren sería difícil de aprobar, una expansión del papel del gobierno en la cobertura sanitaria se promete más probable bajo los demócratas. La presidencia de alguno de estos dos senadores demócratas abogaría por el despiece de la gran banca o la implementación del Green New Deal. Eso sí, ambas propuestas no progresarían salvo que los demócratas ganen no solo la Casa Blanca sino también el Congreso y el Senado.

Desde UBS recuerdan que el mercado continúa favoreciendo un bloqueo como el actual en Washington, por lo que la reelección de Trump y un Capitolio dividido significaría una continuación de las políticas de desregulación mientras los mercados no experimentarían grandes movimientos, antes o después de las elecciones. El dólar podría ver una modesta presión, ya que los inversores valorarían ciertos riesgos fiscales. Pesarían los recortes de impuestos adicionales a la clase media que sopesa ahora el presidente.

En cuanto a política comercial, es probable que tanto Trump como buena parte de los candidatos demócratas mantengan mano dura con China y solo se espera que estos últimos rebajen el tono con aliados, como la UE.

Históricamente, la reelección de un presidente depende en gran medida de la economía. Es por ello que desde Morgan Stanley avisan que Trump pondrá todo su empeño en acelerarla. Si bien esto beneficiará al mercado en 2020, también aumenta el riesgo de un posible traspiés en 2021.