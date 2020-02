Trump barre sin apenas oposición en el caucus republicano de Iowa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la espera de que se confirmen los últimos resultados en una decena más de territorios, ha barrido este lunes en el caucus republicano del estado de Iowa, donde se ha hecho con la victoria sin apenas contar con oposición.

El magnate se ha enfrentado a dos rivales menores, el exrepresentante republicano por Illinois Joe Walsh y el exgobernador de Massachusetts Bill Weld, quienes apenas han logrado cada uno el 1% de los votos.

El inquilino de la Casa Blanca ha agradecido la confianza de los votantes republicanos con un escueto mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter: "Una gran victoria para nosotros esta noche en Iowa. '¡Gracias!".

Big WIN for us in Iowa tonight. Thank you!