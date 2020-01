CM Capital Markets: "Seguiremos defensivos con vista a pasar a ciclo, materias primas y energéticas"

En un año de bolsa como el de 2019, en el que los principales índices firmaron su mejor registro en décadas, la dificultad para gestores e inversores estuvo en batir al mercado. La cartera que el analista de CM Capital Markets, Jorge Lage, seleccionó para el Eco10 –el índice de ideas de calidad que confecciona elEconomista con la colaboración de 50 casas de análisis– lo logró al obtener una rentabilidad del 24,5%, batiendo en 11 puntos al selectivo naranja y en 12 puntos al Ibex 35.

¿Cómo ve 2020 en bolsa?

En el primer semestre tendríamos una visión más conservadora porque queda ver en las cifras macro una mejoría. En la medida que vayan repuntando tanto EEUU como Europa quizás a final de año seamos más positivos. Si añadimos el problema del virus de China a la incertidumbre que pueda suponer menor crecimiento mundial, estamos cautos pero positivos y creemos que el año va a ser moderadamente alcista.

¿También para España?

Al Ibex le daríamos una perspectiva positiva porque iría de la mano de otros mercados, pero creemos que la subida va a ser más moderada que la que podemos tener en otros mercados como puedan ser el francés o el alemán a los que les daríamos más recorrido.

Ganaron el año pasado manteniendo la cartera sin cambios desde la revisión de marzo en la que sacaron bancos y acereras.

Nos posicionamos en cíclicas y bancos esperando recoger un viento más favorable, pero vimos que no era el momento. Los bancos centrales volvieron para atrás y tuvieron que bajar tipos en EEUU y volvimos a la cartera defensiva que es lo que ha funcionado, colocándonos en utilities, farma, telecos y tecnología, que al fin y al cabo son compañías que van a permitir capear el temporal.

¿Es un año de cartera defensiva?

2019 lo fue. Este comienzo hemos querido seguir manteniendo porque creemos que se ha corrido mucho y que no van a llegar esos datos macro que estamos esperando. El acuerdo comercial ya se ha producido, pero no hay alicientes para que el mercado tire. La idea es seguir un poco defensivos pero con vista en las siguientes revisiones a pasar a valores cíclicos, compañías de materias primas y energéticas.

Mantienen Telefónica, que fue el valor que peor rendimiento les dio el año pasado.

En Cellnex, Iberdrola, Amadeus y Grifols es cuestión de crecimiento y lo hemos visto en todos ellos, superando sus propias cifras de beneficio. El caso aparte de la cartera es Telefónica, que no la tenemos por resultado sino por precio. Vemos poco margen de caída tras el cambio estratégico y esa posibilidad de venta del negocio de Latinoamérica. Creemos que todo lo peor puede haber pasado y a nada que mejore, recuperará.

¿Qué compañías seleccionarán en la próxima revisión?

Se podría quitar Iberdrola porque en mercado seríamos más positivos y Telefónica si no responde bien con la oportunidad de la venta del negocio en Latinoamerica.

¿La cambiarían por MásMóvil?

No. La cambiaríamos por IAG, Acerinox o ArcelorMittal. La guerra comercial les viene de manera favorable, pero queremos verlo más claro porque el acuerdo en Fase 1 ha sido más débil de lo que el mercado esperaba. Habrá que ver los resultados del primer trimestre, aunque creo que para estas compañías aún es pronto para reflejarlo. Otras serían Repsol o IAG. Esta última tras el tema del Brexit han estado repuntando y el turismo sigue con buenas cifras en España.

En término de multiplicadores altos, ¿cuál es el PER máximo que se está dispuesto a pagar en promedio en cartera?

Lo que importa más allá del PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) actual de un valor es si tiene capacidad de crecimiento. Con compañías tipo Cellnex, Amadeus, puedes seguir pagando más por ellas porque siguen creciendo, como las empresas del Nasdaq que tienen multiplicadores altísimos porque son mercados que no están acotados.

¿Cuándo recomendaría incluir bancos en cartera?

En un índice como el Eco10, con cambios trimestrales, es muy pronto para bancos, y en todo caso, sería para el segundo semestre. En las dos revisiones que hagamos no entrarán bancos. El escenario es malísimo, la regulación es mala y se les veta por todas partes. Puede que empiece a repuntar la curva y tengan margen para ganar con los tipos cortos y largos, es lo único que podría salvarles. Pero al mercado le da miedo y los gestores no van a entrar. Y si lo están haciendo es para ir teniéndolos, pero no con entradas decididas.

¿Qué riesgos identifican este año?

El principal es la guerra comercial y si va a más o menos. El virus es un riesgo fuerte, porque si pasa a mayores y vuelve a haber menor crecimiento, habrá que trabajar de nuevo las valoraciones de las compañías porque son temas que pueden afectar a la actividad económica. El miedo sería que volviéramos a entrar en recesión.