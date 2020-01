El coronavirus chino no debilita a Wall Street: apunta a nuevos récords históricos aupado por los resultados

Última Hora Esta noticia acaba de llegar a la redacción y la estamos ampliando. Actualiza en unos minutos la página para ver los cambios. elEconomista.es

Wall Street no enferma. La bolsa de Nueva York rebota este miércoles de forma moderada, pero suficiente para que sus índices S&P 500 y Nasdaq Composite puedan revalidar sus últimos máximos históricos.

"Ni la sobrecompra de corto plazo ni la vertical subida de las últimas semanas está amedrantando a unos alcistas", destaca Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, quien añade que los 'toros' "siguen manteniendo el control absoluto" en la renta variable norteamericana.

"Wall Street sigue sin tener miedo a la altura", insiste. ¿Y cómo saber cuándo acaba la fiesta? El experto asegura que no habrá "ningún signo de agotamiento comprador mientras el S&P 500 no cierre una semana por debajo de los mínimos de la semana anterior", algo que no ha sucedido desde principios de octubre. Los últimos mínimos semanales del índice están en los 3.265 puntos.

"Mientras no se rompa esta serie alcista de 15 semanas no vemos motivos para recoger beneficios en el mercado norteamericano", opina Cabrero. Y es que la bolsa de Nueva York está en plena "subida libre absoluta", es decir, la situación técnica más alcista que existe.