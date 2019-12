La banca impedirá al Ibex levar anclas en 2020 y navegar al ritmo de Europa un año más

España se queda fuera del radar de la inversión de cara al próximo curso bursátil. Pese a que 2019 ha sido el año más rentable para el Ibex 35 de los últimos cinco ejercicios, los 13 puntos que se deja frente a Europa -que se anota un 25% en el que es su mejor registro en dos décadas- dejan una sensación de vacío en las carteras de los inversores.

Aunque las estimaciones de los bancos de inversión y gestoras en sus perspectivas para 2020 barajan para España un crecimiento entre un 1,6 y un 1,8%, el fuerte peso de la banca y la ausencia de valores tecnológicos en la composición del selectivo, a lo que se añade la incertidumbre política en torno a la formación de Gobierno, son los principales factores que restan atractivo a la bolsa española.

"Aunque con la llegada de Christine Lagarde al Banco Central Europeo (BCE) se ve una mayor sensibilidad sobre cómo afectan a las entidades financieras los bajos tipos de interés, lo cierto es que en Banca March creemos que los tipos no estarán positivos hasta junio de 2024" asegura Joan Bonet, director de estrategia de mercados de la entidad, quien afirma con rotundidad que el Ibex no sería el índice donde centraría su exposición a renta variable en 2020.

En Bankinter otorgan al indicador un precio objetivo en los 10.005 puntos, lo que se traduce en un recorrido alcista del 5%. "Seguimos neutrales en el selectivo, aunque a este potencial habría que sumar el dividendo", apuntan desde la entidad. "El potencial del Ibex 35 es mucho menor por la prima de riesgo que se está aplicando al mercado ante la incertidumbre política, las medidas fiscales futuras que pueda promover el próximo Gobierno, qué va a suceder con los bancos, etc.", arguye su director de análisis, Ramón Forcada, quien justifica el escaso potencial porque sus estimaciones son "conservadoras" de cara al próximo año.

Algo más optimistas se muestran en Andbank, donde creen que el Ibex debería testar el rango 9.800-10.200 enteros. Pese a todo, esta valoración todavía está muy por debajo del precio justo que le concede el consenso de mercado que recoge Bloomberg en los 10.305 enteros que, en cualquier caso, representa el menor potencial para el índice desde 2017.

Más tecnología y menos banca

Una de las grandes apuestas de las firmas de inversión de cara a 2020 es la tecnología, tal y como puso de manifiesto en la última revisión del índice Eco10 -el índice de ideas de calidad que elabora elEconomista con la colaboración de 50 firmas de análisis y calculado por Stoxx- en el que no sólo no hay bancos sino que han entrado con fuerza valores como Indra, Cellnex y MásMóvil.

Desde Bankinter la entidad apuesta por tecnológicas, infraestructuras y eléctricas, lo que traducido a una cartera española, se enfoca a firmas enormemente internacionalizadas. No obstante, "2020 va a ser algo mejor para los bancos", afirma Rafael Alonso, analista de Bankinter, aunque sin grandes excesos. "Preveo un año más volátil, pero algo mejor [a nivel de potencial en bolsa] para las entidades financieras", reconoce el experto.

2019 se va a despedir con once compras dentro del Ibex

En este sentido, los valores favoritos para Goldman Sachs de cara a 2020 son Santander, Cellnex, Aedas Homes y Prosegur. La entidad cántabra también se repite en la lista de Credit Suisse, junto a CaixaBank, IAG y Repsol. Bankinter, que se mantiene lejos de bancos españoles, aconseja comprar sectores como consumo, renovables -Iberdrola y Acciona-, concesiones -Ferrovial y Cellnex-, inmobiliario -con Merlin Properties-, y farmacéuticas -a través de Almirall-.

2019 se va a despedir con once compras dentro del Ibex. Las más claras siguen siendo MásMóvil, IAG y ACS. La teleoperadora aparece, además, a la cabeza de las firmas con mayor potencial alcista para 2020, hasta un 47%, sólo por detrás de Ence -también con consejo de compra- y le sigue el ciclo: CIE Automotive -que atraviesa horas bajas ante las incertidumbres del sector de automoción europeo- cuenta con un recorrido alcista del 35%; seguida de Repsol, con un 25%, según los analistas. El resto de compañías con recomendación de compra son aquellas vinculadas al ciclo, como ArcelorMittal, Acerinox y Repsol, e incluso Merlin Properties -aunque pueda entenderse como refugio para los inversores conservadores que antes optaban por renta fija-; o firmas como Ferrovial y Grifols.

Sin bancos

Faltan cuatro sesiones y media para cerrar el año. Hasta la fecha el Ibex ha sumado algo más de 1.140 puntos gracias a una subida del 13%, pero ¿cuánto de esa subida le ha reportado la banca? Entre los que aportan, BBVA el que más, junto a Santander, Sabadell y Bankinter, no llegan al 9% -unos 100 puntos netos-. El Ibex ha buscado nutrirse para subir en valores como Inditex, Iberdrola, Ferrovial o Cellnex, a pesar de que la banca, por sí sola, representa algo menos de un tercio de la capitalización del índice. El giro de timón en la política monetaria -mucho más dovish de nuevo- por parte de los bancos centrales sigue penalizando a las financieras, no solo en bolsa, sino también en el incumplimiento sistemático de sus planes estratégicos. "El objetivo y las herramientas que pueda utilizar el Banco Central Europeo (BCE) podrían llegar a confundir [a los inversores]. Podría surgir cierta esperanza de que suba tipos de interés, pero probablemente desaparecerían pronto. Desde luego que los bancos no son la primera opción de inversión", reconoce Bank of America.

El mercado espera hoy una nueva bajada de tipos de interés en EEUU en 2020 y ningún movimiento al alza en Europa. "Muchos bancos han perdido valor en el mercado debido al argumento de que los tipos de interés bajos (y, en consecuencia, el bajo rendimiento de los bonos) están reduciendo los márgenes de beneficios. Sin embargo, los rendimientos no necesitan moverse mucho para que el sentimiento cambie", afirman los expertos de Schroders.

Ese sentimiento es el que ha llevado a la banca española a cotizar en mínimos de valoración en el mercado, lo que hace que el descuento sobre el valor contable al que figuran los títulos financieros en España sea todavía muy elevado. Los tres gigantes nacionales, Santander, BBVA y CaixaBank, cotizan sobre las 0,65 veces valor en libros. La banca mediana, Sabadell y Bankia, se encuentra en las 0,46, de media, frente al 0,35 al que se sitúan las dos entidades más pequeñas, Unicaja y Liberbank. Bankinter, por su parte, siempre ha jugado en otra liga. Su valor en el mercado refleja una prima del 27% sobre lo que hay en sus libros, gracias en gran medida a su aseguradora, Línea Directa, que representa un 18% del beneficio neto. Ahora se abre la duda de si el mercado ajustará a la baja su valoración, después de que, como ha anunciado esta semana, se produzca la salida a bolsa -a través de un listing- de su negocio aseguradora valorado en más de 1.400 millones de euros.

"Nos inclinamos por regiones donde la banca cotiza con descuento sobre su valor en libros, como España. Nuestras entidades favoritas son Credit Agricole, CaixaBank, UBS y Banco Santander", señala Goldman Sachs para encarar el nuevo ejercicio.

¿Hay potencial en el Ibex?

Una derivada lógica de que los inversores se hayan decantado por los valores más defensivos, de perfil de crecimiento y más caros por multiplicadores de beneficio del Ibex es que muchos de ellos han agotado su potencial. Cuatro de las ocho firmas de mayor capitalización del índice cotizan por encima del precio objetivo que les da el mercado. Si a ello se suma que algo menos del 30% son bancos, es comprensible que los expertos concedan un recorrido limitado al índice, que ha abierto una brecha con Europa de 13 puntos.

Es el caso de Inditex -tras presentar sus cuentas se ha disparado a niveles de 2017-, Amadeus, Endesa -en máximos de 2014, en los 24,87 euros- y Aena, con subidas en 2019 que van del 42 al 20%. E Iberdrola puede llegar a ser la quinta, ya que está a UN céntimo punto de alcanzar los 9,28 euros, que es donde la coloca el mercado.

Por contra, Iberdrola -que acaba de regresar al Eco10- es la blue chip con mayor recorrido, de hasta el 25% y un precio objetivo de 8,1 euros; y Santander, la segunda. El consenso la sitúa un 17% por encima, en cotas de 4,4 euros, frente al 8% que puede revalorizarse BBVA si cumple con el precio estimado por los analistas.