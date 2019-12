Las bolsas de Europa no se olvidan del 'rally' pese al tono vacacional

El tono vacacional ya se deja sentir en los parques de Europa. Los movimientos de los principales selectivos de renta variable en el Viejo Continente en las últimas sesiones, así como los volúmenes de negociación que se están registrando o el escaso movimiento analítico de las firmas de expertos sobre valores, ponen de manifiesto que las bolsas ya piensan más en vacaciones que en otra cosa.

No hay duda de que los parqués de Europa protagonizan una pausa en los ascensos. Pero eso no es algo que mengüe las posibilidades de seguir viendo una continuidad del rally navideño. De hecho, esta hipótesis se mantiene intacta de cara a las próximas sesiones.

"No observamos nada que ponga en jaque las posibilidades de seguir viendo una continuidad del rally navideño que podría buscar objetivos en próximas fechas en los altos de 2015 en las bolsas de Europa", señala Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Y nada indica que este escenario base se vaya a ver alterado. Y es que, para que se cuestione la continuidad de las ganancias de las últimas semanas es necesario un recorte que provoque el cierre de los huecos que de forma general se abrieron el pasado viernes al alza.

"Para ello el EuroStoxx 50 debería de cerrar una sesión por debajo de los 3.706 puntos, algo que consideramos que es muy improbable que suceda mientras este selectivo no alcance objetivos como son los altos de 2015 en los 3.836 puntos", analiza Cabrero.

En el Ibex 35, esta cota se sitúa en los 9.468 enteros, es decir, se encuentra a más de un 1,5% de distancia desde los niveles de cierre que el índice español marcó en la sesión de ayer. De hecho, el selectivo español "atraviesa una simple pausa previa a un inminente ataque de la zona de resistencia de los 9.730-9.800 puntos, cuya ruptura sería una nueva señal de fortaleza en la renta variable española", afirma Cabrero.

Y todo ello, mientras en Wall Street, los principales índices norteamericanos siguen marcando nuevos altos de todos los tiempos, día tras día. Ayer, una vez más sus tres principales indicadores bursátiles registran un nuevo máximo histórico evidenciando que la renta variable norteamericana sigue en "subida libre absoluta" y que a corto plazo no habrá ningún signo de agotamiento comprador ni deterioro en las posibilidades de ver mayores alzas en próximas sesiones mientras no se cierre el hueco que abrió este lunes el S&P 500 a partir de los 3.168 puntos y sobre todo mientras no se pierdan soportes que encuentra en los 3.126 puntos, que son los mínimos de la semana pasada.

