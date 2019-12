Wall Street cotiza con suaves alzas y busca su tercera jornada seguida de récords

Tres días encadenando máximo tras máximos. Eso es lo que busca Wall Street este miércoles. Tras los niveles de récord alcanzados en las dos pasadas sesiones, la bolsa de Nueva York cotiza con suaves compras en sus tres principales índices. El Dow Jones tantea los 28.300 puntos y el S&P 500 se mueve pegado a los 3.200 enteros. El impeachment al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no parece preocupar en los mercados ante las altas probabilidades de que no salga adelante.

La renta variable norteamericana busca sumar tres jornadas seguidas de récords. En la sesión de ayer, aunque con ligeros ascensos, revalidó los máximos del lunes.

De esta manera, Wall Street continúa con su "subida libre absoluta" pasito a pasito. Esta es "la situación técnica más alcista que existe", como explica Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

El experto subraya que no ve "ningún signo de agotamiento alcista" en la bolsa de Nueva York. Y no habrá de qué preocuparse siempre y cuando el índice S&P 500 no pierda los soportes que tiene en los 3.125 puntos, es decir, los mínimos de la semana pasada.

"El primer signo de cierto agotamiento lo tendremos si el S&P500 cierra una sesión por debajo de los 3.168 puntos", señala el analista técnico.