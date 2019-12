Jacobo Blanquer (Tressis Gestión): "El rally de Navidad lo hemos tenido ya en noviembre"

Cristina García Madrid

Las bolsas se juegan cerrar un año pletórico, y las negociaciones entre China y Estados Unidos en materia comercial serán determinantes a la hora de que lo consigan. Sin embargo, hay expertos que dudan sobre la posibilidad de que se produzca un rally de Navidad. Es el caso de Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, que opina que se ha visto ya en noviembre y que en diciembre no se puede esperar mucho más.

¿Da opciones a un rally de Navidad?

El rally de Navidad lo hemos tenido en noviembre. No espero mucho más de diciembre. Lo único que si ahora tenemos amenazas, el mercado cae unos días y finalmente el 15 de diciembre hay acuerdo sí que habrá una semanas de rally.

Además del desenlace de la guerra comercial, ¿cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta el mercado en 2020?

El Brexit. Habrá que ver a qué acuerdo llega con Europa, si se llega un Brexit en el que rápidamente se hacen acuerdos comerciales no pasará mucho. Si no es así, penalizaría. ¿Otros riesgos? Si la guerra comercial se alarga podemos entrar en la temida recesión. También está la posibilidad de que China y Estados Unidos lleguen a un acuerdo, y entonces Trump vaya a por Europa y empiece una guerra comercial con Europa, lo que sería malo para ciertos sectores como el automovilístico. Seguimos también con riesgos políticos, aunque con las elecciones en 2020 en Estados Unidos no creo que haya grandes sorpresas políticas.

Esta semana se reúne la OPEP con sus aliados, ¿qué espera de la cumbre?

Es probable que se extiendan los recortes e intente mantener el precio, sobre todo con la salida de Aramco a bolsa.

Telefónica forma parte de su cartera, ¿cómo valora el repliegue que ha anunciado?

Me parece buena la reestructuración que ha hecho. Lo más importante es el lanzamiento de Telefónica Tech, que es donde puede haber valor en el futuro. También lo es el hecho de concentrarse en los cuatro mercados que mejor le van a ir, así como la desinversión en zonas de Latinoamérica que no le han aportado mucho beneficio. Y sigo pensando que está barata.

También invierte en Ence, que es el valor más castigado del Ibex a pesar de la confianza que mantienen los analistas ¿Cuál es la tesis de inversión?

Le ha penalizado la caída del precio de la pulpa y el tema del cierre de la planta de celulosa situada en Pontevedra. Le han vuelto a recortar la concesión que le habían alargado. El ruido existe y con la incertidumbre ha caído a unos precios que está tremendamente barata. Como confiamos en la recuperación del precio de la pulpa y cada vez tiene más emergentes demandando su negocio de Tissue, vemos la compañía bastante interesante a medio plazo.

¿A qué nivel tendría que subir la rentabilidad del bono español a 10 años para que volviese a compensar la ecuación rentabilidad riesgo?

En niveles de 2,1%-2,2% del bono americano miraría cómo está el bono español, y si está por encima del 1,2% sí que lo pensaría. Pero todo dependería de las políticas monetarias que viéramos en ese momento.