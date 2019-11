BME adelanta que una nueva oferta debe superar el precio y el plan de negocio de SIX

La lucha por el operador de la bolsa española no será fácil. Después de la oferta lanzada por SIX, Javier Hernani, consejero delegado de BME, ha adelantado que las posibles nuevas propuestas deberían superar el precio, como marca la ley, pero también el plan de negocio que ha presentado el grupo suizo.

Hernani ha explicado, tras preguntas de la prensa en el marco del foro Latibex, que "evidentemente", si hay una firma interesada "tendrá que mejorar el precio y los compromisos de estabilidad, integridad y solvencia del mercado español".

De momento, tanto BME como Euronext han reconocido conversaciones, pero sobre el resto de posibles compradores, como Deutsche Boerse o London Stock Exchange no hay nada más avanzado. En cualquier caso, la oferta lanzada por SIX ya es bastante competitiva y, de hecho, si Euronext quisiera batirla, económicamente hablando, debería hacer un esfuerzo importante. De hacerlo a través de una ampliación de capital, tendría que elevarlo 5 veces más que sus rivales, por ejemplo. "Lo que venga a partir de ahora lo miraremos, pero no me corresponde decir a mí si es difícil mejorar la oferta de Six o no", ha dicho Hernani.

El consejero delegado de BME ha confirmado "que esto va a ser una maratón, va a durar muchos meses, ya veremos quién se acerca y quién no". Y es que además del largo proceso de cualquier opa, aquí también entra en juego la autorización que debe dar el Gobierno tras un informe previo de la CNMV.

Hernani ha querido destacar que lo importante es que la infraestructura, los empleos, el software y el futuro en general de BME se vea potenciado y reforzado con las ofertas que lleguen, no lo contrario.

Ya lo adelantó el gestor español el lunes en un comunicado. El "Consejo de Administración ha valorado favorablemente los compromisos que SIX ha adquirido frente a BME". Entre otras cosas, el grupo suizo garantiza que "el negocio de BME se mantendrá con un grado suficiente de independencia"; que conservará las marcas actuales y las líneas de negocio, sedes, oficinas y estrategias en España al menos durante 4 años; o que adoptarán medidas para asegurar que las funciones que son intrínsecas a las filiales reguladas de BME (así como el personal y las tecnologías necesarias para su funcionamiento) se mantendrán en España.

Si todo va bien, el gestor español formará parte de la gran consolidación que se lleva produciendo durante más de una década. "Es un sector que a nivel mundial se ha concentrado mucho, veremos qué pasa, pero es evidente que hay interés en tener capacidad de escala e inversión", concluyó Hernani.

¿Cuánto he ganado o perdido con mis acciones?: